Chủ quan với đau bụng âm ỉ, người đàn ông suýt vỡ ruột thừa vì nghĩ chỉ rối loạn tiêu hóa

| Bệnh thường gặp
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Nhập viện sau 2 ngày đau bụng âm ỉ, các bác sĩ phát hiện viêm ruột thừa của người bệnh đã tiến triển nặng, ổ bụng xuất hiện dịch viêm và giả mạc, kèm một dị dạng giải phẫu hiếm gặp.

Đau bụng nhẹ nhưng ruột thừa đã viêm nặng

Ông N.V.T. (gần 70 tuổi, Hà Nội) nhập viện tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng đau âm ỉ vùng hố chậu phải kéo dài khoảng hai ngày. Do chỉ sốt nhẹ và cơn đau không dữ dội nên người bệnh cho rằng mình bị rối loạn tiêu hóa thông thường.

Theo ThS.BSNT Đặng Hoàng Quốc, khi thăm khám, người bệnh có biểu hiện đau và phản ứng thành bụng rõ tại vùng hố chậu phải. Kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng bạch cầu tăng lên 19.000/mm³, gần gấp đôi bình thường, báo hiệu tình trạng viêm cấp.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ghi nhận ruột thừa đường kính khoảng 7 mm, kèm thâm nhiễm mỡ xung quanh – dấu hiệu cho thấy phản ứng viêm đã lan ra các mô lân cận. Người bệnh được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp và chỉ định phẫu thuật nội soi khẩn cấp.

Chủ quan với đau bụng âm ỉ, người đàn ông suýt vỡ ruột thừa vì nghĩ chỉ rối loạn tiêu hóa - Ảnh 1.

Phát hiện dị dạng hiếm gặp khi lên bàn mổ

Tuy nhiên, những gì ghi nhận trong lúc phẫu thuật cho thấy tình trạng bệnh nặng hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.

Các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng đã xuất hiện dịch đục và giả mạc khu trú tại hố chậu phải, dấu hiệu viêm đã tiến triển sau khoảng hai ngày khởi phát. Nếu tiếp tục trì hoãn điều trị, người bệnh có nguy cơ vỡ ruột thừa, dẫn tới viêm phúc mạc và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Đáng chú ý, ê-kíp còn phát hiện đầu ruột thừa cắm sâu vào gốc mạc treo ruột non – một biến đổi giải phẫu hiếm gặp. Đây là khu vực tập trung nhiều mạch máu nuôi ruột nên việc bóc tách trở nên khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

"Thông thường chỉ cần bộc lộ ruột thừa rồi cắt bỏ. Tuy nhiên ở trường hợp này, chúng tôi phải bóc tách rất cẩn thận để giải phóng đầu ruột thừa khỏi gốc mạc treo ruột non. Nếu làm tổn thương các mạch máu nuôi ruột, người bệnh có nguy cơ thiếu máu, hoại tử ruột non và phải cắt thêm một đoạn ruột", BS Quốc cho biết.

Thoát nguy cơ biến chứng nhờ phẫu thuật kịp thời

Sau khi bóc tách an toàn, các bác sĩ tiến hành cắt ruột thừa bằng phương pháp nội soi, đồng thời rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Người bệnh hồi phục thuận lợi sau mổ. Ngay ngày đầu tiên, ông đã hết sốt, trung tiện được và bắt đầu ăn uống trở lại. Sau ba ngày, lượng dịch dẫn lưu rất ít nên được rút bỏ. Người bệnh xuất viện sau 5 ngày điều trị với tình trạng ổn định.

Đừng chủ quan với cơn đau bụng vùng hố chậu phải

Theo BS Quốc, viêm ruột thừa không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng những cơn đau dữ dội. Nhiều trường hợp chỉ đau âm ỉ vùng hố chậu phải, kèm buồn nôn, nôn hoặc cảm giác mót rặn nên người bệnh dễ chủ quan.

Đặc biệt ở người cao tuổi, các triệu chứng thường không điển hình do hệ miễn dịch suy giảm. Người bệnh có thể ít sốt, đau không rõ ràng nhưng tổn thương bên trong vẫn tiến triển nhanh và nguy cơ biến chứng cao hơn.

Bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện đau vùng hố chậu phải, nhất là khi kèm buồn nôn, nôn, sốt hoặc rối loạn tiêu hóa, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm. Với người cao tuổi, ngay cả những cơn đau bụng âm ỉ cũng không nên xem nhẹ.

Việc phát hiện và phẫu thuật ở giai đoạn sớm giúp cuộc mổ đơn giản hơn, giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục. Ngược lại, nếu trì hoãn điều trị, ruột thừa có thể vỡ gây viêm phúc mạc, thậm chí phải cắt thêm một đoạn ruột, làm tăng mức độ phức tạp của ca phẫu thuật và kéo dài thời gian điều trị.

Chủ quan với đau bụng âm ỉ, người đàn ông suýt vỡ ruột thừa vì nghĩ chỉ rối loạn tiêu hóa - Ảnh 2.Đau bụng dữ dội, người đàn ông 42 tuổi thủng dạ dày, bác sĩ phát hiện tổn thương nghi ung thư ngay trên bàn mổ

GĐXH - Trong lúc phẫu thuật cấp c ứu cho người bệnh viêm phúc mạc do thủng ổ loét dạ dày, bác sĩ phát hiện tổn thương nghi ung thư dạ dày nên đã thực hiện sinh thiết ngay trên bàn mổ.

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