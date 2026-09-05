Bài hát khiến hàng triệu phụ huynh vui nhất lúc này: Nghe vài câu là biết ngày 'giải phóng' đã đến

Ngày khai giảng, khi học sinh háo hức trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, một ca khúc quen thuộc lại được nhiều gia đình nhắc đến. Đó là “Vui đến trường” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Mới đây, ca khúc được chính chủ chia sẻ kèm lời chú thích hài hước. Theo anh, bài hát được yêu thích không chỉ bởi các em nhỏ mà còn bởi những người vui không kém, đó là các bậc phụ huynh.

Ảnh: Fanpage Nguyễn Văn Chung

Khai giảng luôn là một dịp đặc biệt với trẻ nhỏ. Đó là ngày các em khoác lên mình bộ đồng phục mới, đeo chiếc cặp đã được chuẩn bị từ trước, háo hức gặp lại thầy cô, bạn bè và chính thức bắt đầu một năm học mới. Sau những tháng hè, sân trường lại trở nên rộn ràng, những lớp học sáng đèn và nhịp sinh hoạt quen thuộc của một năm học cũng bắt đầu trở lại.

Khai giảng luôn là một dịp đặc biệt với trẻ nhỏ.

Với nhiều phụ huynh, ngày con trở lại trường cũng mang đến một niềm vui rất riêng. Họ vui vì con được gặp lại thầy cô, bạn bè, được trở về với sách vở và những hoạt động quen thuộc ở trường. Nhưng sau gần ba tháng hè, đó cũng là thời điểm cha mẹ có thể thở phào khi những ngày phải liên tục xoay xở lịch sinh hoạt cho con tạm khép lại. Trên mạng xã hội, không ít phụ huynh hài hước gọi đây là ngày "giải phóng phụ huynh".

Khai giảng, suy cho cùng, không chỉ là ngày học sinh trở lại trường sau một kỳ nghỉ. Đó là một cột mốc mở ra hành trình mới, nơi trẻ tiếp tục học hỏi, trưởng thành, có thêm những người bạn và những kỷ niệm dưới mái trường. Một năm học sẽ có những ngày vui, những bài học khó, những lần được điểm tốt và cả những lúc phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng tất cả đều là những trải nghiệm cần thiết để các em trưởng thành.

Học sinh trường Quốc tế Á Châu háo hức bước vào năm học mới

Còn với cha mẹ, đó là một chặng đường mới để tiếp tục dõi theo con, đôi khi lo lắng, đôi khi mệt mỏi, nhưng cũng có thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khi nhìn con từng bước lớn lên.

Chúc các em học sinh bước vào năm học mới với thật nhiều niềm vui, luôn giữ được sự háo hức và tình yêu dành cho mái trường, thầy cô, bạn bè. Mong rằng mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày học, mà còn là một ngày vui, nơi các em được khám phá, được sẻ chia và có thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp trên hành trình trưởng thành.