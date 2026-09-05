Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 2,3 triệu học sinh Thủ đô Hà Nội hân hoan dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Trong tiết trời dịu mát, nắng nhẹ đầu thu, sân trường khắp thành phố rực rỡ cờ hoa, tiếng trống trường vang lên báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu.

Năm học 2026-2027 mang nhiều dấu ấn đặc biệt đối với ngành giáo dục Hà Nội. Đây là năm học đầu tiên các nhà trường vận hành theo mô hình mới sau quá trình sắp xếp, tinh gọn đầu mối trường học. Sau sắp xếp, số lượng đầu mối trường học trên địa bàn thành phố giảm hơn 53%, trong khi quy mô học sinh tiếp tục tăng, đạt trên 2,3 triệu em, tăng khoảng 38.000 học sinh so với năm học trước.

Cùng với việc tổ chức lại hệ thống trường lớp, Hà Nội cũng đầu tư mạnh cho cơ sở vật chất giáo dục. Hàng nghìn phòng học mới được bổ sung, nhiều trường học được xây dựng, cải tạo và mở rộng, tạo điều kiện tốt hơn để học sinh bước vào năm học mới trong môi trường học tập hiện đại, khang trang.

Không khí ngày khai trường đông vui, nhộn nhịp tại Trường Mầm non Sen Hồng, phường Dương Nội.

Tại Trường Mầm non Sen Hồng, phường Dương Nội, không khí ngày khai trường diễn ra trong sự háo hức, vui tươi nhưng cũng đầy cảm xúc. Từ sáng sớm, các bậc phụ huynh đã đưa con đến trường trong những bộ đồng phục gọn gàng, khuôn mặt rạng rỡ. Có những em bé lần đầu tiên đến lớp còn bỡ ngỡ, nép bên vòng tay cha mẹ, nhưng cũng có rất nhiều ánh mắt háo hức chờ đợi được gặp cô giáo và bạn bè.

Trong bài phát biểu khai giảng, cô Vũ Thị Hoài - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng đã dành những lời yêu thương, xúc động gửi tới các học sinh nhỏ tuổi.

"Các con ơi, đừng lo lắng nhé. Ở đây tuy còn nhiều điều mới lạ nhưng luôn có các cô giáo yêu thương và chờ đón các con mỗi ngày", cô Hoài dịu dàng nhắn nhủ.

Theo cô Hoài, năm học này cũng là một năm học đặc biệt khi học sinh tại các điểm trường khác nhau cùng chung một mái nhà Sen Hồng sau quá trình sắp xếp hệ thống trường lớp.

"Dù mỗi sáng các con bước qua những cánh cổng trường khác nhau, dù học ở bất kỳ phân hiệu nào, các con vẫn sẽ được yêu thương như nhau, được quan tâm và chăm sóc tận tình như nhau. Các con hãy luôn cảm nhận rằng mình là một phần không thể thiếu của đại gia đình Sen Hồng", cô chia sẻ.

Lời phát biểu xúc động của cô Vũ Thị Hoài - Hiệu trưởng trường mầm non Sen Hồng trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027

Những lời tâm sự chân thành của nữ hiệu trưởng đã khiến nhiều phụ huynh xúc động. Đặc biệt, khi nhắc tới những em bé lần đầu xa vòng tay cha mẹ, cô Hoài nghẹn ngào nói: "Nếu một ngày nào đó các con nhớ mẹ, nhớ bố và muốn khóc, hãy luôn tin rằng các cô sẽ ở bên cạnh các con. Các cô sẽ nắm lấy đôi bàn tay bé xíu ấy và nói rằng: Không sao đâu con, có cô ở đây rồi".

Tiếng trống khai trường vang lên trong niềm vui của thầy cô, phụ huynh và học sinh, mở ra một năm học mới với nhiều kỳ vọng về sự trưởng thành của những mầm non tương lai.

Không chỉ tại Sen Hồng, không khí khai giảng cũng diễn ra tưng bừng tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Tại Trường THCS Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa), điểm cầu chính của Hà Nội trong lễ khai giảng trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi cả nước, thầy và trò nhà trường đón năm học mới trong niềm tự hào khi được lựa chọn là nơi tổ chức sự kiện trọng điểm của thành phố.

Nhà giáo Ưu tú, TS Lê Kim Anh - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, nhân văn và hạnh phúc, tạo điều kiện để mỗi học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, thể chất và sức khỏe tinh thần.

Trong khi đó, tại các trường TH&THCS Tây Hồ, TH&THCS Quảng Tân hay TH&THCS Chu Văn An, không khí ngày hội đến trường cũng ngập tràn sắc màu. Từ sáng sớm, học sinh, phụ huynh và giáo viên đã có mặt đông đủ. Sân trường rực rỡ cờ hoa, những tiết mục văn nghệ chào mừng được chuẩn bị công phu, mang đến không khí phấn khởi trong ngày đầu năm học mới.

Tiếng trống khai trường đồng loạt vang lên tại các cơ sở giáo dục trên toàn thành phố không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của năm học 2026-2027 mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới của ngành giáo dục Thủ đô.

Với hệ thống trường lớp được đầu tư đồng bộ, cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện cùng những đổi mới trong công tác quản lý và giảng dạy, năm học 2026-2027 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh Hà Nội.

Dinh dưỡng trước ngày khai trường: Trẻ đi học hay mệt, đau đầu, khó tập trung, cha mẹ đừng bỏ qua một nguyên nhân rất đơn giản này GĐXH - Trẻ bước vào năm học mới phải thích nghi với lịch học, hoạt động thể chất và thời tiết thay đổi. Nếu không uống đủ nước, trẻ có thể cảm thấy mệt mỏi, khó chịu và giảm khả năng tập trung. Một chiếc bình nước mang theo đến trường vì thế là vật dụng nhỏ nhưng rất đáng được cha mẹ quan tâm.