Bài văn tả mẹ đạt 9 điểm gây 'sốt' mạng, tinh tế nhất là lời phê của giáo viên
Không chỉ thể hiện sự quan sát tinh tế hiếm thấy ở học sinh tiểu học mà điều khiến nhiều người dừng lại lâu hơn chính là lời phê đầy yêu thương của cô giáo.
Ở bất cứ nơi đâu, hình ảnh người mẹ luôn hiện lên như điều thiêng liêng và gần gũi nhất với mỗi con người. Chúng ta đều cách riêng để nói lời yêu thương, thể hiện lòng biết ơn với mẹ. Với những học sinh tiểu học, tình cảm ấy còn được thể hiện qua những bài tập, câu văn mô tả trong trẻo và chân thật nhất.
Bạn Vũ Mai Hương (SN 2003, Hà Nội) luôn giữ gìn bài văn viết về mẹ, được cô giáo cho 9 điểm từ khi còn là học sinh lớp 5. Mới đây, bạn đăng tải bài văn lên nền tảng mạng xã hội Threads như cách để lưu giữ kỷ niệm.
"Đọc lại thấy yêu mẹ quá. Hồi đó vừa viết vừa lau nước mắt vì thương mẹ" , bạn viết trên trang cá nhân.
Bài viết nổi bật với dòng mực tím, những dòng chữ được nắn nót cẩn thận, từng câu văn nhẹ nhàng thể hiện sự quan sát tinh tế của Mai Hương về mẹ. Tình cảm chân thành được thể hiện rõ qua cách Mai Hương lựa chọn ngôn từ, tạo nên một bài làm giản dị nhưng giàu cảm xúc.
Ngay từ dòng mở đầu, Mai Hương nhắc đến tiếng gọi “mẹ” từ thuở đầu đời như điểm tựa không thể thay thế. Chi tiết ngắn nhưng giàu ý nghĩa này cho thấy sự cảm nhận về tình mẫu tử được thể hiện qua hành động nhỏ và thường nhật.
Trong bài viết, Mai Hương tỉ mỉ mô tả về mẹ, từ khuôn mặt hiền hậu, mái tóc quen thuộc cho đến ánh mắt và dáng người. Những câu chữ được lựa chọn cẩn thận cho thấy đây không chỉ là bài tập miêu tả mà còn là cách em thể hiện lòng biết ơn đối với người đã đồng hành cùng mình trong mọi chặng đường.
Ở phần cuối bài, Mai Hương bày tỏ niềm tự hào khi được làm con gái của mẹ và gửi gắm mong muốn thời gian trôi thật chậm, để em có thể ở bên mẹ lâu hơn và trân trọng từng khoảnh khắc bên đấng sinh thành.
Những dòng văn mộc mạc, trong sáng khiến cô giáo xúc động và quyết định cho điểm 9. Trong lời phê, cô gọi bài làm của Mai Hương là “món quà vô giá” - một cách trân trọng dành cho nỗ lực của học trò và cho tình yêu mà em gửi vào từng câu chữ.
"Bài viết rất cảm động, đáng khen. Cô xin tặng lại mẹ Lan của Hương bài văn này. Yêu Mai Hương lắm cơ ý!", cô giáo Nguyễn Thị Loan viết nhận xét cuối bài.
Khi được chia sẻ lên nền mạng xã hội Threads, bài văn nhanh chóng thu hút gần 10.000 lượt yêu thích chỉ sau thời gian ngắn.
Trong phần bình luận, nhiều người dành lời khen cho nét chữ nắn nót và cảm xúc chân thành mà Mai Hương gửi gắm vào từng câu chữ. Một số bày tỏ sự ngạc nhiên và xúc động khi thấy một học sinh tiểu học có thể viết về mẹ bằng sự quan sát tinh tế đến vậy.
Bên cạnh đó, không ít ý kiến đánh giá cao sự tinh tế của cô giáo khi để lại những lời nhận xét nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng đây là “một bài văn mà cả người viết và người chấm đều đáng yêu”, tạo nên câu chuyện khiến người đọc ấm lòng.
