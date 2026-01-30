Bàn chuyện cưới, bạn trai không cho tôi mang theo cún cưng
Khi yêu, dù không thích cún cưng nhưng anh nói tôn trọng sở thích của tôi. Nhưng đến khi bàn chuyện cưới xin, anh lại yêu cầu tôi không mang chó theo cùng…
Tôi yêu động vật từ bé, chó mèo như là một người bạn, giúp tôi giải tỏa áp lực rất nhiều. Đi làm về mệt mỏi, chỉ cần thấy chú cún cưng chạy ra vẫy đuôi, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Tôi nuôi nó từ khi còn độc thân, lúc cuộc sống chỉ xoay quanh công việc và những buổi tối về nhà một mình.
Khi yêu anh, tôi từng lo lắng vì anh không phải người yêu chó. Anh không ghét, nhưng cũng không có thiện cảm. Những lần đến nhà tôi chơi, tôi nhận ra ánh mắt anh thoáng khó chịu mỗi khi tôi ôm ấp, nựng nịu cún cưng. Tuy vậy, anh chưa từng phản đối hay yêu cầu tôi thay đổi vì ảnh bảo tôi thích thì anh tôn trọng.
Chính vì thế, tôi tin rằng tình yêu của chúng tôi đủ trưởng thành. Hai năm yêu nhau trôi qua êm đềm, hai đứa bàn đến chuyện cưới xin. Nhưng khi bàn đến chuyện về ở chung nhà, anh nghiêm túc nói rằng nếu cưới nhau, tôi không nên mang cún theo sống chung.
Anh không thích nuôi chó trong nhà, thấy bất tiện, mất vệ sinh, rắc rối đủ đường…
Anh còn nói rằng, sống chung rồi sẽ có nhiều áp lực, nuôi thêm chó dễ phát sinh mâu thuẫn, có khi hai người cãi nhau chỉ vì một con vật.
Tôi không ngờ người đàn ông từng nói tôn trọng sở thích của tôi lại thay đổi quan điểm đúng vào lúc bàn chuyện cưới.
Tôi càng bất ngờ hơn khi nhận ra, trong mắt anh cún cưng của tôi không có trong cuộc sống của hai đứa.
Tôi không thể bỏ lại chú cún đã gắn bó với mình suốt những năm tháng độc thân. Nó không phải món đồ muốn mang đi thì mang, muốn bỏ thì bỏ, tôi nuôi nó trước khi yêu anh, và chưa từng nghĩ sẽ phải lựa chọn giữa người yêu và cún cưng.
Tôi đã cố giải thích sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, từ vệ sinh đến chăm sóc nhưng anh vẫn bảo vệ quan điểm và còn nói có những thứ là ranh giới không nên vượt qua.
Tôi thực sự thất vọng, cứ nhìn cún cưng mà muốn khóc, tôi không thể bỏ nó dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
Tôi cảm thấy hoang mang thực sự, ngay cả một điều quan trọng với tôi như vậy mà anh cũng không chấp nhận, liệu khi lấy nhau, tôi còn phải từ bỏ những gì nữa?
Khi có thai tôi đã rất mừng vì đó là kết quả của tình yêu nhưng khi phải nằm trên giường bệnh, nghe bác sĩ nói thai nhi không thể giữ vì đã uống thuốc phá thai, tôi chết lặng vì người làm điều đó là bạn trai mình…
GĐXH - Trong vòng 72 giờ, từ một cô gái đang hạnh phúc, tôi trở thành người phụ nữ mang thai đơn độc giữa nỗi đau mất người thân và sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của người đàn ông tôi gọi là "chồng tương lai".
GĐXH - Tôi nghĩ mình chỉ là "người già ở nhờ", sau 8 năm sống chung, tôi quyết định nói với con trai và con dâu về chuyện sẽ để số tiền tôi đang có cho ai.
Khi em gái chồng mua thêm căn hộ và hỏi số tiền bố để dành, ông nói đã chi tiêu hết và dặn tôi không cho vay
Mẹ tôi không may đổ bệnh ở tuổi ngoài 70, bà vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, thế nhưng từ khi bà nhập viện đến nay vợ tôi chỉ vào viện thăm 2 lần rồi về.
GĐXH - "Trên đời này, chỉ có những kẻ 'ngốc' mới xứng đáng cầm bát cơm vàng!". Câu nói của bà ngoại vào giây phút cuối cùng đã làm đảo lộn mọi toan tính của những đứa con ích kỷ. Cậu và dì tôi hí hửng ôm tiền tỷ, để lại cho người mẹ tần tảo của tôi một căn nhà nát kèm khoản nợ lớn.
Hai năm làm chung công ty, tôi âm thầm dành tình cảm cho một đồng nghiệp nam hơn tôi 4 tuổi. Cho đến một buổi tối cuối tuần, chị gái dẫn bạn trai về ra mắt, tôi sững sờ khi người yêu của chị lại là anh.
Tôi đã tuổi 47 và đã có 4 đứa con gái, có cả cháu ngoại nhưng gia đình chồng vẫn muốn sinh thêm con trai để có người nối dõi tông đường..
GĐXH - Họp lớp sau 36 năm, nhìn bạn bè cũ, có người thành đạt, có người bình lặng, có người gồng gánh biến cố, tôi nhận ra những sự thật thô nhưng ai cũng phải thấm.
GĐXH - "Mẹ, con có lệnh điều chuyển công tác vào chi nhánh Quảng Châu 5 năm, giờ con phải đi ngay đây".
