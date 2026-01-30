Bàn chuyện cưới, bạn trai không cho tôi mang theo cún cưng

Tôi yêu động vật từ bé, chó mèo như là một người bạn, giúp tôi giải tỏa áp lực rất nhiều. Đi làm về mệt mỏi, chỉ cần thấy chú cún cưng chạy ra vẫy đuôi, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Tôi nuôi nó từ khi còn độc thân, lúc cuộc sống chỉ xoay quanh công việc và những buổi tối về nhà một mình.

Khi yêu anh, tôi từng lo lắng vì anh không phải người yêu chó. Anh không ghét, nhưng cũng không có thiện cảm. Những lần đến nhà tôi chơi, tôi nhận ra ánh mắt anh thoáng khó chịu mỗi khi tôi ôm ấp, nựng nịu cún cưng. Tuy vậy, anh chưa từng phản đối hay yêu cầu tôi thay đổi vì ảnh bảo tôi thích thì anh tôn trọng.

Trong mắt anh cún cưng của tôi không có trong cuộc sống của hai đứa (ảnh minh họa: AI)

Chính vì thế, tôi tin rằng tình yêu của chúng tôi đủ trưởng thành. Hai năm yêu nhau trôi qua êm đềm, hai đứa bàn đến chuyện cưới xin. Nhưng khi bàn đến chuyện về ở chung nhà, anh nghiêm túc nói rằng nếu cưới nhau, tôi không nên mang cún theo sống chung.

Anh không thích nuôi chó trong nhà, thấy bất tiện, mất vệ sinh, rắc rối đủ đường…

Anh còn nói rằng, sống chung rồi sẽ có nhiều áp lực, nuôi thêm chó dễ phát sinh mâu thuẫn, có khi hai người cãi nhau chỉ vì một con vật.

Tôi không ngờ người đàn ông từng nói tôn trọng sở thích của tôi lại thay đổi quan điểm đúng vào lúc bàn chuyện cưới.

Tôi càng bất ngờ hơn khi nhận ra, trong mắt anh cún cưng của tôi không có trong cuộc sống của hai đứa.

Tôi không thể bỏ lại chú cún đã gắn bó với mình suốt những năm tháng độc thân. Nó không phải món đồ muốn mang đi thì mang, muốn bỏ thì bỏ, tôi nuôi nó trước khi yêu anh, và chưa từng nghĩ sẽ phải lựa chọn giữa người yêu và cún cưng.

Tôi đã cố giải thích sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, từ vệ sinh đến chăm sóc nhưng anh vẫn bảo vệ quan điểm và còn nói có những thứ là ranh giới không nên vượt qua.

Tôi thực sự thất vọng, cứ nhìn cún cưng mà muốn khóc, tôi không thể bỏ nó dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Tôi cảm thấy hoang mang thực sự, ngay cả một điều quan trọng với tôi như vậy mà anh cũng không chấp nhận, liệu khi lấy nhau, tôi còn phải từ bỏ những gì nữa?