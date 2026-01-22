Chú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khóc
GĐXH - Sau một tháng sống cùng con cháu ở thành phố, chú tôi bất ngờ nằng nặc đòi về quê dù gia đình tôi níu giữ. Chỉ đến ngày con trai tôi làm đám cưới, khi mở phong bao đỏ chú gửi lại, vợ chồng tôi mới thấu hiểu lý do.
Tuổi thơ mồ côi và người chú thay cha mẹ nuôi dưỡng các cháu
Tôi tên là Lưu Hướng Đông (Trung Quốc), năm nay 50 tuổi. Tôi là con út trong gia đình có ba chị em.
Khi tôi mới 12 tuổi, bố mẹ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại ba đứa trẻ bơ vơ giữa đời.
Trong hoàn cảnh ấy, chú tôi trở thành người nuôi nấng, dạy dỗ và che chở cho cả ba chị em suốt những năm tháng tuổi thơ.
Sống cùng chú, chúng tôi không hề thiếu thốn. Ngược lại, chú luôn cố gắng dành cho các cháu những điều tốt nhất trong khả năng của mình.
Vì các cháu, chú chấp nhận sống cô độc cả đời
Một phần vì mải mê chăm lo cho các cháu, một phần vì mối tình dang dở khi người yêu cũ đi lấy chồng, chú quyết định không kết hôn và sống một mình suốt đời.
Nhiều năm sau, ông bà tôi lần lượt qua đời, chú chỉ còn ba chị em tôi là người thân ruột thịt.
Khi trưởng thành, dù lên thành phố học tập, lập nghiệp và lập gia đình, tôi vẫn cố gắng mỗi tháng ít nhất một lần về quê thăm chú. Trong lòng, vợ chồng tôi luôn coi chú như cha ruột.
Đón chú lên thành phố sống cùng, cả nhà chuẩn bị như đón Tết
Năm ngoái, chú bất ngờ ngỏ ý muốn lên thành phố sống cùng gia đình tôi một thời gian.
Ông nói đã lâu không được cảm nhận bữa cơm gia đình ấm cúng nên muốn lên chơi vài tháng cho đỡ cô đơn.
Vợ chồng tôi vui mừng khôn xiết. Trước ngày đón chú, cả nhà dọn dẹp, sửa sang phòng ốc, chuẩn bị chu đáo từng chi tiết nhỏ.
Vợ tôi còn gọi điện hỏi trước chú thích ăn món gì, lên mạng học nấu để giữ đúng hương vị quen thuộc.
Một tháng sống cùng con cháu, chú bất ngờ đòi về quê
Trong thời gian chú ở thành phố, vợ chồng tôi hạn chế ăn ngoài, cố gắng về nhà ăn cơm cùng chú.
Cuối tuần, cả nhà lại đưa chú đi chơi, đổi gió, tham quan ngoại thành. Nhìn chú hào hứng, tôi tin rằng ông đang thật sự vui vẻ.
Thế nhưng chỉ sau đúng một tháng, chú nằng nặc đòi về quê. Dù vợ chồng tôi gặng hỏi, thuyết phục đủ cách, chú chỉ nói rằng ở quê còn việc phải làm và nhất quyết ra đi.
Sau khi đưa chú về quê, vợ chồng tôi trăn trở suốt một thời gian dài.
Chúng tôi tự hỏi liệu mình có vô tình làm điều gì khiến chú không hài lòng, bởi trước đó ông từng nói sẽ ở lại ít nhất ba tháng.
Dù đề nghị thuê người chăm sóc hay lắp camera để tiện theo dõi, chú đều từ chối. Sự kiên quyết của ông khiến chúng tôi càng thêm lo lắng.
Ngày con trai cưới, phong bao đỏ của chú khiến tôi bật khóc
Mọi chuyện chỉ sáng tỏ vào tháng 1 năm nay, khi tôi về quê mời chú lên dự đám cưới con trai. Sau bữa tiệc, chú đưa cho tôi một chiếc phong bao đỏ khá dày rồi lặng lẽ trở về quê ngay trong ngày.
Khi mở phong bao, vợ chồng tôi sững sờ nhận ra bên trong là giấy tờ thừa kế một mảnh đất chú dành cho cháu trai, kèm theo một lá thư tay.
Trong thư, chú viết rằng rất cảm kích sự đón tiếp chu đáo của vợ chồng tôi.
Chú khẳng định việc rời thành phố không phải vì buồn lòng hay phật ý, mà đơn giản vì sau một thời gian sống nơi phố thị, chú cảm thấy buồn hơn.
Ở quê, dù sống một mình nhưng có bà con hàng xóm, có những câu chuyện quen thuộc mỗi ngày, chú lại thấy vui và nhẹ nhõm hơn.
Vì sao nhiều người già vẫn muốn về quê dù con cháu đủ đầy?
Đọc xong lá thư, vợ chồng tôi òa khóc. Lúc ấy, tôi mới thấu hiểu rằng người cao tuổi luôn mang trong mình nhiều nỗi niềm khó nói.
Họ mong được gần con cháu, nhưng không phải ai cũng có thể quen với cuộc sống chật chội, xô bồ nơi thành phố.
Có lẽ, điều cha mẹ và người thân lớn tuổi cần nhất không phải là vật chất, mà là sự quan tâm chân thành và những lần con cháu trở về khi còn có thể.
Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quêTâm sự - 4 phút trước
"Tôi cứ tưởng mình đi ở là khổ nhưng hóa ra nhà chủ khổ hơn; tháng tôi để được 7 triệu, còn họ chẳng còn đồng nào", lời "buôn dưa" của giúp việc làm tôi đắng lòng.
Là mẹ chồng, điều đầu tiên tôi sẽ làm là để con cái ra ở riêngTâm sự - 12 giờ trước
GĐXH - Gần 30 triệu thu nhập mỗi tháng, lo toan kinh tế không thiếu một đồng, nhưng trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là cô con dâu "tiểu thư" động tí là kêu ca.
Chiếc thẻ ra vào chung cư làm lộ bí mật ngoại tình của vợ tôiTâm sự - 13 giờ trước
Nhờ chiếc thẻ chung cư bị rơi ở nhà nghỉ, tôi phát hiện bí mật vợ ngoại tình, giờ bản thân đau khổ không biết nên tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân 7 năm.
Đất quê tăng vài trăm triệu còn nhà Hà Nội tăng 3 tỷ, tôi vỡ mộng bỏ quê lên phốTâm sự - 1 ngày trước
Do tôi chần chừ việc bán đất ở quê vay thêm mua nhà Hà Nội mà kế hoạch này hỏng hoàn toàn; vì sau mấy năm đất quê tăng ít, trong khi giá nhà Hà Nội tăng gấp đôi.
Đi họp lớp 40 năm, bố chồng mang về một chiếc vòng vàng khiến mẹ chồng nghẹn đắngTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ một buổi họp lớp tưởng như vô hại, bố chồng tôi đã vô tình khiến cả gia đình trải qua một bài học đắt giá về sĩ diện, tiền bạc và cách ứng xử khi tuổi đã xế chiều.
Vợ ngoại tình, mẹ vợ nói tôi sai nhiều hơn vì không biết chiều chuộng, quan tâmTâm sự - 1 ngày trước
Thay vì mắng con gái phản bội chồng, mẹ vợ lại bênh chằm chặp và quy tội cho tôi: "Đàn ông mà không biết cách quan tâm, yêu chiều vợ thì người ta đi tìm chỗ khác".
Em chồng 'thương mẹ bằng mồm', xéo xắt chị dâu và cái kết không thể hả hê hơnTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sống chung với gia đình chồng, tôi may mắn có được mẹ chồng tâm lý và người chồng điểm 10. Thế nhưng, "điểm đen" duy nhất trong tổ ấm của tôi lại chính là cô em chồng đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng cực kỳ lười biếng và thích "nâng cao quan điểm". Sau bao ngày nhẫn nhịn, cuối cùng giọt nước cũng tràn ly khi cô ta dám buông lời khích bác ngay lúc con tôi đang nằm viện.
Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?
Lần đầu ra mắt nhà bạn gái: Tôi lặng người trước câu nói của người chaTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tôi từng mơ về những điều xa hoa, nhưng chuyến về thăm nhà em ở Ninh Bình đã thay đổi hoàn toàn định nghĩa của tôi về sự giàu sang.
Phát hiện vợ ngoại tình nhờ chiếc vợt chơi pickleballTâm sự - 2 ngày trước
Cầm vợt pickleball của vợ với ý định xem tên hãng để mua tặng chiếc mới, tôi nảy sinh nghi ngờ rằng dường như vợ không đi chơi thể thao mà đang làm gì đó mờ ám.
Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùngTâm sự
GĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?