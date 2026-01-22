Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Chú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khóc

Thứ năm, 19:31 22/01/2026 | Tâm sự
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau một tháng sống cùng con cháu ở thành phố, chú tôi bất ngờ nằng nặc đòi về quê dù gia đình tôi níu giữ. Chỉ đến ngày con trai tôi làm đám cưới, khi mở phong bao đỏ chú gửi lại, vợ chồng tôi mới thấu hiểu lý do.

Tuổi thơ mồ côi và người chú thay cha mẹ nuôi dưỡng các cháu

Tôi tên là Lưu Hướng Đông (Trung Quốc), năm nay 50 tuổi. Tôi là con út trong gia đình có ba chị em.

Khi tôi mới 12 tuổi, bố mẹ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại ba đứa trẻ bơ vơ giữa đời.

Trong hoàn cảnh ấy, chú tôi trở thành người nuôi nấng, dạy dỗ và che chở cho cả ba chị em suốt những năm tháng tuổi thơ.

Sống cùng chú, chúng tôi không hề thiếu thốn. Ngược lại, chú luôn cố gắng dành cho các cháu những điều tốt nhất trong khả năng của mình.

Vì các cháu, chú chấp nhận sống cô độc cả đời

Một phần vì mải mê chăm lo cho các cháu, một phần vì mối tình dang dở khi người yêu cũ đi lấy chồng, chú quyết định không kết hôn và sống một mình suốt đời.

Nhiều năm sau, ông bà tôi lần lượt qua đời, chú chỉ còn ba chị em tôi là người thân ruột thịt.

Khi trưởng thành, dù lên thành phố học tập, lập nghiệp và lập gia đình, tôi vẫn cố gắng mỗi tháng ít nhất một lần về quê thăm chú. Trong lòng, vợ chồng tôi luôn coi chú như cha ruột.

Chú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khóc - Ảnh 1.

Về quê, dù sống một mình nhưng có bà con hàng xóm, có những câu chuyện quen thuộc mỗi ngày, chú lại thấy vui và nhẹ nhõm hơn. Ảnh minh họa

Đón chú lên thành phố sống cùng, cả nhà chuẩn bị như đón Tết

Năm ngoái, chú bất ngờ ngỏ ý muốn lên thành phố sống cùng gia đình tôi một thời gian.

Ông nói đã lâu không được cảm nhận bữa cơm gia đình ấm cúng nên muốn lên chơi vài tháng cho đỡ cô đơn.

Vợ chồng tôi vui mừng khôn xiết. Trước ngày đón chú, cả nhà dọn dẹp, sửa sang phòng ốc, chuẩn bị chu đáo từng chi tiết nhỏ.

Vợ tôi còn gọi điện hỏi trước chú thích ăn món gì, lên mạng học nấu để giữ đúng hương vị quen thuộc.

Một tháng sống cùng con cháu, chú bất ngờ đòi về quê

Trong thời gian chú ở thành phố, vợ chồng tôi hạn chế ăn ngoài, cố gắng về nhà ăn cơm cùng chú.

Cuối tuần, cả nhà lại đưa chú đi chơi, đổi gió, tham quan ngoại thành. Nhìn chú hào hứng, tôi tin rằng ông đang thật sự vui vẻ.

Thế nhưng chỉ sau đúng một tháng, chú nằng nặc đòi về quê. Dù vợ chồng tôi gặng hỏi, thuyết phục đủ cách, chú chỉ nói rằng ở quê còn việc phải làm và nhất quyết ra đi.

Sau khi đưa chú về quê, vợ chồng tôi trăn trở suốt một thời gian dài.

Chúng tôi tự hỏi liệu mình có vô tình làm điều gì khiến chú không hài lòng, bởi trước đó ông từng nói sẽ ở lại ít nhất ba tháng.

Dù đề nghị thuê người chăm sóc hay lắp camera để tiện theo dõi, chú đều từ chối. Sự kiên quyết của ông khiến chúng tôi càng thêm lo lắng.

Ngày con trai cưới, phong bao đỏ của chú khiến tôi bật khóc

Mọi chuyện chỉ sáng tỏ vào tháng 1 năm nay, khi tôi về quê mời chú lên dự đám cưới con trai. Sau bữa tiệc, chú đưa cho tôi một chiếc phong bao đỏ khá dày rồi lặng lẽ trở về quê ngay trong ngày.

Khi mở phong bao, vợ chồng tôi sững sờ nhận ra bên trong là giấy tờ thừa kế một mảnh đất chú dành cho cháu trai, kèm theo một lá thư tay.

Trong thư, chú viết rằng rất cảm kích sự đón tiếp chu đáo của vợ chồng tôi.

Chú khẳng định việc rời thành phố không phải vì buồn lòng hay phật ý, mà đơn giản vì sau một thời gian sống nơi phố thị, chú cảm thấy buồn hơn.

Ở quê, dù sống một mình nhưng có bà con hàng xóm, có những câu chuyện quen thuộc mỗi ngày, chú lại thấy vui và nhẹ nhõm hơn.

Vì sao nhiều người già vẫn muốn về quê dù con cháu đủ đầy?

Đọc xong lá thư, vợ chồng tôi òa khóc. Lúc ấy, tôi mới thấu hiểu rằng người cao tuổi luôn mang trong mình nhiều nỗi niềm khó nói.

Họ mong được gần con cháu, nhưng không phải ai cũng có thể quen với cuộc sống chật chội, xô bồ nơi thành phố.

Có lẽ, điều cha mẹ và người thân lớn tuổi cần nhất không phải là vật chất, mà là sự quan tâm chân thành và những lần con cháu trở về khi còn có thể.

Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quêMua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quê

GĐXH - Sau câu chuyện này, tôi mới thấm thía rằng báo hiếu không chỉ là cho bố mẹ cuộc sống đủ đầy vật chất, mà quan trọng hơn là để họ được sống đúng với điều mình mong muốn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đi họp lớp 40 năm, bố chồng mang về một chiếc vòng vàng khiến mẹ chồng nghẹn đắng

Đi họp lớp 40 năm, bố chồng mang về một chiếc vòng vàng khiến mẹ chồng nghẹn đắng

Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'

Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'

Cỗ mừng thọ 30 mâm, cả làng không một ai đến: Cái giá của sự thờ ơ với xóm giềng

Cỗ mừng thọ 30 mâm, cả làng không một ai đến: Cái giá của sự thờ ơ với xóm giềng

Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ăn

Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ăn

Cùng chuyên mục

Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê

Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê

Tâm sự - 4 phút trước

"Tôi cứ tưởng mình đi ở là khổ nhưng hóa ra nhà chủ khổ hơn; tháng tôi để được 7 triệu, còn họ chẳng còn đồng nào", lời "buôn dưa" của giúp việc làm tôi đắng lòng.

Là mẹ chồng, điều đầu tiên tôi sẽ làm là để con cái ra ở riêng

Là mẹ chồng, điều đầu tiên tôi sẽ làm là để con cái ra ở riêng

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Gần 30 triệu thu nhập mỗi tháng, lo toan kinh tế không thiếu một đồng, nhưng trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là cô con dâu "tiểu thư" động tí là kêu ca.

Chiếc thẻ ra vào chung cư làm lộ bí mật ngoại tình của vợ tôi

Chiếc thẻ ra vào chung cư làm lộ bí mật ngoại tình của vợ tôi

Tâm sự - 13 giờ trước

Nhờ chiếc thẻ chung cư bị rơi ở nhà nghỉ, tôi phát hiện bí mật vợ ngoại tình, giờ bản thân đau khổ không biết nên tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân 7 năm.

Đất quê tăng vài trăm triệu còn nhà Hà Nội tăng 3 tỷ, tôi vỡ mộng bỏ quê lên phố

Đất quê tăng vài trăm triệu còn nhà Hà Nội tăng 3 tỷ, tôi vỡ mộng bỏ quê lên phố

Tâm sự - 1 ngày trước

Do tôi chần chừ việc bán đất ở quê vay thêm mua nhà Hà Nội mà kế hoạch này hỏng hoàn toàn; vì sau mấy năm đất quê tăng ít, trong khi giá nhà Hà Nội tăng gấp đôi.

Đi họp lớp 40 năm, bố chồng mang về một chiếc vòng vàng khiến mẹ chồng nghẹn đắng

Đi họp lớp 40 năm, bố chồng mang về một chiếc vòng vàng khiến mẹ chồng nghẹn đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ một buổi họp lớp tưởng như vô hại, bố chồng tôi đã vô tình khiến cả gia đình trải qua một bài học đắt giá về sĩ diện, tiền bạc và cách ứng xử khi tuổi đã xế chiều.

Vợ ngoại tình, mẹ vợ nói tôi sai nhiều hơn vì không biết chiều chuộng, quan tâm

Vợ ngoại tình, mẹ vợ nói tôi sai nhiều hơn vì không biết chiều chuộng, quan tâm

Tâm sự - 1 ngày trước

Thay vì mắng con gái phản bội chồng, mẹ vợ lại bênh chằm chặp và quy tội cho tôi: "Đàn ông mà không biết cách quan tâm, yêu chiều vợ thì người ta đi tìm chỗ khác".

Em chồng 'thương mẹ bằng mồm', xéo xắt chị dâu và cái kết không thể hả hê hơn

Em chồng 'thương mẹ bằng mồm', xéo xắt chị dâu và cái kết không thể hả hê hơn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sống chung với gia đình chồng, tôi may mắn có được mẹ chồng tâm lý và người chồng điểm 10. Thế nhưng, "điểm đen" duy nhất trong tổ ấm của tôi lại chính là cô em chồng đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng cực kỳ lười biếng và thích "nâng cao quan điểm". Sau bao ngày nhẫn nhịn, cuối cùng giọt nước cũng tràn ly khi cô ta dám buông lời khích bác ngay lúc con tôi đang nằm viện.

Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng

Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?

Lần đầu ra mắt nhà bạn gái: Tôi lặng người trước câu nói của người cha

Lần đầu ra mắt nhà bạn gái: Tôi lặng người trước câu nói của người cha

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi từng mơ về những điều xa hoa, nhưng chuyến về thăm nhà em ở Ninh Bình đã thay đổi hoàn toàn định nghĩa của tôi về sự giàu sang.

Phát hiện vợ ngoại tình nhờ chiếc vợt chơi pickleball

Phát hiện vợ ngoại tình nhờ chiếc vợt chơi pickleball

Tâm sự - 2 ngày trước

Cầm vợt pickleball của vợ với ý định xem tên hãng để mua tặng chiếc mới, tôi nảy sinh nghi ngờ rằng dường như vợ không đi chơi thể thao mà đang làm gì đó mờ ám.

Xem nhiều

Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng

Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng

Tâm sự

GĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?

Lần đầu ra mắt nhà bạn gái: Tôi lặng người trước câu nói của người cha

Lần đầu ra mắt nhà bạn gái: Tôi lặng người trước câu nói của người cha

Tâm sự
Cỗ mừng thọ 30 mâm, cả làng không một ai đến: Cái giá của sự thờ ơ với xóm giềng

Cỗ mừng thọ 30 mâm, cả làng không một ai đến: Cái giá của sự thờ ơ với xóm giềng

Tâm sự
Con dâu đi bước nữa, bất ngờ cách gọi của bố mẹ chồng cũ với 'chồng mới' của con dâu

Con dâu đi bước nữa, bất ngờ cách gọi của bố mẹ chồng cũ với 'chồng mới' của con dâu

Tâm sự
Đi họp lớp 40 năm, bố chồng mang về một chiếc vòng vàng khiến mẹ chồng nghẹn đắng

Đi họp lớp 40 năm, bố chồng mang về một chiếc vòng vàng khiến mẹ chồng nghẹn đắng

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top