Mang thai khi “sống thử”, tôi sợ hãi nhận ra bản chất của bạn trai

Tôi quen anh qua sự giới thiệu của một người bạn. Ngay từ đầu, anh thẳng thắn kể về mối tình cũ kéo dài 5 năm và nói chia tay vì bất đồng quan điểm sống.

Anh nói người yêu cũ của anh khá nóng tính, hay phản ứng gay gắt, trong khi anh là người thích nói chuyện nhẹ nhàng không thích tranh cãi.

Cách anh kể rất điềm đạm khiến tôi tin rằng anh là người đàn ông trưởng thành, biết nhường nhịn và kiểm soát cảm xúc.

Thời gian đầu, mọi thứ đúng như tôi kỳ vọng. Anh quan tâm, chăm sóc, ít khi lớn tiếng, chúng tôi gần như không có những trận cãi vã ầm ĩ. Mỗi khi xảy ra bất đồng, anh thường là người chủ động xin lỗi trước, dù chưa chắc lỗi thuộc về anh. Tôi từng nghĩ mình thật may mắn khi yêu được một người đàn ông biết nhún nhường.

Mọi thứ trở nên trớ trêu khi tôi phát hiện mình có thai (ảnh minh họa: AI)

Cho đến khi “sống thử”, càng sống chung tôi càng nhận ra con người thật của anh khác xa với những gì tôi từng hình dung. Anh là người gia trưởng, nhưng không phải kiểu quát tháo hay áp đặt thô bạo mà mọi quyết định lớn nhỏ đều phải theo ý anh. Nếu tôi không đồng ý, anh sẽ im lặng, tỏ thái độ khó chịu.

Chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là mỗi lần tranh luận, anh lại mang người yêu cũ ra so sánh. Anh nói ngày xưa anh với người cũ cũng vì thế này mà cãi nhau vì cô ấy cũng hay phản ứng như tôi, anh không thích kiểu phụ nữ lúc nào cũng căng thẳng như vậy…

Mỗi lần nghe những câu đó, tôi rất ức chế vì bị mang cái bóng của người cũ ra để so sánh. Tôi không muốn trở thành phiên bản thay thế cho một mối tình đã kết thúc, càng không muốn bị so sánh với bất kỳ ai.

Chỉ mới một năm, nhưng tinh thần tôi xuống dốc rõ rệt. Tôi hay khóc, dễ cáu gắt, mất ngủ và luôn cảm thấy mình sai. Anh không chửi mắng, không bạo lực nhưng cách anh cư xử khiến tôi dần đánh mất sự tự tin. Tôi bắt đầu nghi ngờ chính cảm xúc của mình, tô tự hỏi có phải mình quá tiêu cực như anh nói.

Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện dừng lại. Nhưng mọi thứ trở nên trớ trêu khi tôi phát hiện mình có thai. Tôi vừa sợ, vừa hoang mang, vừa không biết nên vui hay buồn vì chưa sẵn sàng làm mẹ, càng chưa sẵn sàng bước vào một cuộc hôn nhân mà chính tôi cũng không chắc mình có hạnh phúc hay không. Nhưng đã trót “sống thử” rồi lại có thai, có lẽ tôi không còn sự lựa chọn nào nữa với những định kiến, nhất là ở quê tôi điều đó rất nặng nề.