Tôi đã 4 lần sinh nở, 47 tuổi nhưng vẫn bị ép đẻ con trai
Tôi đã tuổi 47 và đã có 4 đứa con gái, có cả cháu ngoại nhưng gia đình chồng vẫn muốn sinh thêm con trai để có người nối dõi tông đường..
Tôi năm nay 47 tuổi, đã có bốn cô con gái, hai đứa lớn đã lập gia đình, các cháu ngoại đã đi học mẫu giáo, có đứa sắp vào lớp 1. Đáng lẽ ra ở tuổi này, tôi phải được yên ổn bên gia đình và con cháu nhưng vẫn phải nuôi con nhỏ mới vào lớp 1. Vậy mà gần đây, mẹ chồng và chồng lại gây áp lực muốn tôi sinh thêm con trai để có người nối dõi tông đường.
Việc tôi sinh 4 đứa con cũng là vì gia đình chồng luôn giục phải có con trai vì nhà chồng rất đông chị em nhưng chỉ có mình chồng tôi là con trai, mà anh lại là con út nên gia đình chồng luôn nuôi hy vọng. Mẹ chồng còn tuyên bố, nhà chồng tôi không thể tuyệt tự được.
Hồi tôi sinh đứa út ở tuổi ngoài 40 tuổi đã phải vượt qua rất nhiều nguy hiểm từ khi có thai đến khi sinh, huyết áp thất thường, người mệt mỏi triền miên. Đến khi lên bàn đẻ, tôi còn bị loạn nhịp tim và phải cấp cứu, cũng may cuối cùng mẹ tròn con vuông. Bác sỹ lần đó đã cảnh báo tôi nên dừng việc sinh đẻ.
Vậy mà gần đây, mẹ chồng và cả chồng tôi lại nhắc lại chuyện sinh thêm con. Ban đầu chỉ là những câu nói vu vơ biết đâu lần này lại có thằng cu, thêm con thêm phúc phần nhưng rồi, những câu nói ấy xuất hiện ngày một nhiều và càng ngày như kiểu bắt buộc tôi phải sinh thêm con.
Tôi không muốn nhưng để gia đình êm ấm nên cũng đã đi khám nhưng bác sĩ cảnh báo ở tuổi này, việc mang thai tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, thậm chí đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con. Bác sĩ khuyên tôi không nên mạo hiểm.
Tôi có đưa giấy tờ đi khám và lời tư vấn của bác sỹ nói với chồng nhưng anh chỉ im lặng rồi thở dài rằng con gái rồi sẽ lấy chồng hết, ai sẽ hương khói tổ tiên. Còn khi biết tôi tỏ rõ quan điểm không sinh thêm con, không khí gia đình trở nên căng thẳng, mẹ chồng thường xuyên bóng gió khiến tôi rất mệt mỏi.
Nhiều đêm, tôi nghĩ mà thương thân mình và các con gái quá. Chúng nó đều ngoan ngoãn, hiếu thảo, luôn quan tâm gia đình vậy mà với nhà chồng tôi vẫn coi các con tôi như kiểu không phải con cháu thực sự. Tôi không muốn sinh thêm con ở tuổi này nhưng để được sống bình yên để chăm lo cho gia đình và các con mà khó quá.
Sau buổi họp lớp, tôi đã hiểu vì sao có người an yên, có người chật vậtTâm sự - 2 giờ trước
GĐXH - Họp lớp sau 36 năm, nhìn bạn bè cũ, có người thành đạt, có người bình lặng, có người gồng gánh biến cố, tôi nhận ra những sự thật thô nhưng ai cũng phải thấm.
Chồng hứa đưa mẹ lên dưỡng già không phiền phức, vừa đến nơi bà đã ra lệnh: Câu trả lời cực gắt của nàng dâuTâm sự - 10 giờ trước
GĐXH - "Mẹ, con có lệnh điều chuyển công tác vào chi nhánh Quảng Châu 5 năm, giờ con phải đi ngay đây".
5 năm chạy chữa hiếm muộn, tôi hoảng loạn khi mang thai với đồng nghiệpTâm sự - 13 giờ trước
Giữa lúc bế tắc, tôi nảy sinh tình cảm với một đồng nghiệp và một lần vượt quá giới hạn, tôi mang thai.
Mẹ chồng đột quỵ 6 năm, đến lúc mất để hết tài sản cho con út: Sự thật phía sau khiến cả gia đình lặng ngườiTâm sự - 15 giờ trước
GĐXH - Suốt 6 năm trời tận tâm chăm sóc mẹ chồng bị tai biến, người con dâu không ngờ rằng, trong những ngày cuối đời, bà lại tuyên bố để toàn bộ tài sản cho người con trai út sống ở nước ngoài – kẻ gần như vắng bóng suốt thời gian bà bệnh nặng.
Mang thai khi “sống thử”, tôi sợ hãi nhận ra bản chất của bạn traiTâm sự - 1 ngày trước
Khi hai vạch hiện lên trên que thử thai, tôi sợ hãi vì đang gắn đời mình với một người đàn ông gia trưởng và chưa bao giờ buông bỏ quá khứ.
Vợ cũ của chồng thường xuyên qua nhà thăm con, ăn cơm, thậm chí ngủ lạiTâm sự - 1 ngày trước
Khoảng 1 năm trở lại đây, thời gian tôi mang bầu và mới sinh con, vợ cũ của anh thường xuyên lấy lý do đến thăm con, nhưng lại thường đến đúng vào giờ cơm rồi ở lại ăn cơm luôn với vợ chồng tôi.
Chết lặng khi phát hiện mang thai với chồng cũ, tôi có nên cho anh ấy biết?Tâm sự - 2 ngày trước
Sau 10 năm chung sống và không tìm được tiếng nói chung, chúng tôi quyết định ly hôn. Khi thủ tục ly hôn vừa hoàn tất, tôi chết lặng khi phát hiện mình mang thai đứa con của chồng cũ.
Vợ đòi biếu Tết nhà ngoại nhiều hơn 'vì ông bà nội ở quê tiêu gì đến tiền'Tâm sự - 2 ngày trước
Tết nào vợ cũng biếu nhà ngoại 30 triệu đồng cùng rượu ngoại, bánh kẹo xịn, nhà nội chỉ 5 triệu đồng, bánh kẹo bình dân, vợ biện minh là "ở quê tiêu gì đến tiền".
Không chồng con, tuổi già tôi sống hạnh phúc trong căn biệt thự khiến cả làng ghen tịTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Bước vào tuổi già mà không có chồng con bên cạnh, tôi vẫn khiến cả làng ngưỡng mộ bởi cuộc sống đủ đầy, ấm áp.
Vì tôi ở rể nên vợ không cho phép biếu tiền Tết nhà nội bằng nhà ngoạiTâm sự - 3 ngày trước
Tôi dành 10 triệu đồng sắm Tết cho bố mẹ vợ, biếu nội ngoại mỗi bên 10 triệu nhưng vợ không chịu, bảo vì tôi ở rể nên tiền biếu bên ngoại nhất định phải nhiều hơn.
Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quêTâm sự
"Tôi cứ tưởng mình đi ở là khổ nhưng hóa ra nhà chủ khổ hơn; tháng tôi để được 7 triệu, còn họ chẳng còn đồng nào", lời "buôn dưa" của giúp việc làm tôi đắng lòng.