Tôi đã 4 lần sinh nở, 47 tuổi nhưng vẫn bị ép đẻ con trai

Thứ ba, 20:32 27/01/2026 | Tâm sự

Tôi đã tuổi 47 và đã có 4 đứa con gái, có cả cháu ngoại nhưng gia đình chồng vẫn muốn sinh thêm con trai để  có người nối dõi tông đường..

Tôi năm nay 47 tuổi, đã có bốn cô con gái, hai đứa lớn đã lập gia đình, các cháu ngoại đã đi học mẫu giáo, có đứa sắp vào lớp 1. Đáng lẽ ra ở tuổi này, tôi phải được yên ổn bên gia đình và con cháu nhưng vẫn phải nuôi con nhỏ mới vào lớp 1. Vậy mà gần đây, mẹ chồng và chồng lại gây áp lực muốn tôi sinh thêm con trai để có người nối dõi tông đường.

Việc tôi sinh 4 đứa con cũng là vì gia đình chồng luôn giục phải có con trai vì nhà chồng rất đông chị em nhưng chỉ có mình chồng tôi là con trai, mà anh lại là con út nên gia đình chồng luôn nuôi hy vọng. Mẹ chồng còn tuyên bố, nhà chồng tôi không thể tuyệt tự được.

- Ảnh 1.

Khi biết tôi tỏ rõ quan điểm không sinh thêm con, không khí gia đình trở nên căng thẳng (ảnh minh họa: AI)

Hồi tôi sinh đứa út  ở tuổi ngoài 40 tuổi đã phải vượt qua rất nhiều nguy hiểm từ khi có thai đến khi sinh, huyết áp thất thường, người mệt mỏi triền miên. Đến khi lên bàn đẻ, tôi còn bị loạn nhịp tim và phải cấp cứu, cũng may cuối cùng mẹ tròn con vuông. Bác sỹ lần đó đã cảnh báo tôi nên dừng việc sinh đẻ.

Vậy mà gần đây, mẹ chồng và cả chồng tôi lại nhắc lại chuyện sinh thêm con. Ban đầu chỉ là những câu nói vu vơ biết đâu lần này lại có thằng cu, thêm con thêm phúc phần nhưng rồi, những câu nói ấy xuất hiện ngày một nhiều và càng ngày như kiểu bắt buộc tôi phải sinh thêm con.

Tôi không muốn nhưng để gia đình êm ấm nên cũng đã đi khám nhưng bác sĩ cảnh báo ở tuổi này, việc mang thai tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, thậm chí đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con. Bác sĩ khuyên tôi không nên mạo hiểm.

Tôi có đưa giấy tờ đi khám và lời tư vấn của bác sỹ nói với chồng nhưng anh chỉ im lặng rồi thở dài rằng con gái rồi sẽ lấy chồng hết, ai sẽ hương khói tổ tiên. Còn khi biết tôi tỏ rõ quan điểm không sinh thêm con, không khí gia đình trở nên căng thẳng, mẹ chồng thường xuyên bóng gió khiến tôi rất mệt mỏi.

Nhiều đêm, tôi nghĩ mà thương thân mình và các con gái quá. Chúng nó đều ngoan ngoãn, hiếu thảo, luôn quan tâm gia đình vậy mà với nhà chồng tôi vẫn coi các con tôi như kiểu không phải con cháu thực sự. Tôi không muốn sinh thêm con ở tuổi này nhưng để được sống bình yên để chăm lo cho gia đình và các con mà khó quá.

Chết lặng khi biết chồng có người khác 10 ngày trước sinh nở, vợ có hành động không thể bất ngờ hơnChết lặng khi biết chồng có người khác 10 ngày trước sinh nở, vợ có hành động không thể bất ngờ hơn

GĐXH - Giờ đây, tôi chỉ mong cô gái đó sẽ đòi anh ta cưới, để họ cùng nhau trả giá cho mối quan hệ mà họ đã "vun đắp".

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
Tòa soạn Quảng cáo
Top