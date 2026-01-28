Tôi chỉ trích vợ không chăm mẹ ốm, nhưng khi nghe lý do, tôi chỉ biết câm lặng
Mẹ tôi không may đổ bệnh ở tuổi ngoài 70, bà vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, thế nhưng từ khi bà nhập viện đến nay vợ tôi chỉ vào viện thăm 2 lần rồi về.
Mẹ tôi vừa phát hiện một khối u ác tính, nhưng may mắn vẫn ở giai đoạn đầu nên có thể phẫu thuật.
Từ ngày biết mẹ ốm, vợ chồng anh cả và tôi đều cố gắng chăm sóc mẹ tốt nhất có thể, động viên để mẹ an tâm.
Chúng tôi dù bận rộn nhưng vẫn thay phiên nhau vào viện trông mẹ chứ nhất định không thuê người. Duy nhất chỉ có vợ tôi là thờ ơ.
Cô ấy nói bệnh của bà cũng chưa đến mức quá nguy hiểm, vẫn chữa trị được. Từ khi mẹ tôi nhập viện đến hôm ra viện, vợ tôi chỉ chạy vào đúng 2 lần, mỗi lần ở lại chăm bà nửa ngày rồi về với lý do còn bận công việc và con nhỏ.
Thấy thái độ thờ ơ của vợ, tôi rất bực, về nhà 2 vợ chồng lại cãi nhau. Vợ tôi cũng chẳng ngần ngại mà nói luôn rằng từ khi về làm dâu luôn bị mẹ phân biệt đối xử, khi cô ấy sinh 3 đứa con, có lần vì sinh khó cả mẹ cả con suýt mất mạng nhưng bà nội cũng chẳng quan tâm, chăm sóc, những lúc ấy chỉ có nhà ngoại.
Nghe vợ nói tôi chỉ biết im lặng, cũng không thể ép cô ấy phải chăm sóc, yêu thương mẹ tôi như mẹ đẻ sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
Quả thực nhà tôi có 2 anh em, nhưng từ khi lập gia đình, mẹ tôi thiên vị vợ chồng anh cả hơn hẳn, cũng quý chị dâu hơn vợ tôi. Bà thường so sánh 2 cô con dâu rồi lại chê bai vợ tôi.
3 lần cô ấy sinh, tôi đều nhờ mẹ vào viện chăm, nhưng bà lấy lý do sức khỏe yếu, mệt mỏi nên không chịu được mùi cồn trong bệnh viện. Những lần ấy cũng chỉ có mình tôi và mẹ vợ chăm sóc.
Rồi cả những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, nhưng lâu dần tích tụ khiến mâu thuẫn của vợ tôi và mẹ ngày càng căng thẳng.
Tôi không biết phải làm sao khi đứng giữa 2 người phụ nữ. Điều đáng lo hơn, là các con tôi cũng theo phe mẹ, không quý mến bà nội.
Bà ngoại chia thừa kế: Cậu, dì nhận tiền tỷ, mẹ tôi tay trắng nhưng cú 'quay xe' phút cuối khiến tất cả ngỡ ngàngTâm sự - 10 giờ trước
GĐXH - "Trên đời này, chỉ có những kẻ 'ngốc' mới xứng đáng cầm bát cơm vàng!". Câu nói của bà ngoại vào giây phút cuối cùng đã làm đảo lộn mọi toan tính của những đứa con ích kỷ. Cậu và dì tôi hí hửng ôm tiền tỷ, để lại cho người mẹ tần tảo của tôi một căn nhà nát kèm khoản nợ lớn.
2 năm yêu thầm đồng nghiệp, tôi sững sờ khi anh là người chị gái dẫn về ra mắtTâm sự - 15 giờ trước
Hai năm làm chung công ty, tôi âm thầm dành tình cảm cho một đồng nghiệp nam hơn tôi 4 tuổi. Cho đến một buổi tối cuối tuần, chị gái dẫn bạn trai về ra mắt, tôi sững sờ khi người yêu của chị lại là anh.
Tôi đã 4 lần sinh nở, 47 tuổi nhưng vẫn bị ép đẻ con traiTâm sự - 1 ngày trước
Tôi đã tuổi 47 và đã có 4 đứa con gái, có cả cháu ngoại nhưng gia đình chồng vẫn muốn sinh thêm con trai để có người nối dõi tông đường..
Sau buổi họp lớp, tôi đã hiểu vì sao có người an yên, có người chật vậtTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Họp lớp sau 36 năm, nhìn bạn bè cũ, có người thành đạt, có người bình lặng, có người gồng gánh biến cố, tôi nhận ra những sự thật thô nhưng ai cũng phải thấm.
Chồng hứa đưa mẹ lên dưỡng già không phiền phức, vừa đến nơi bà đã ra lệnh: Câu trả lời cực gắt của nàng dâuTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - "Mẹ, con có lệnh điều chuyển công tác vào chi nhánh Quảng Châu 5 năm, giờ con phải đi ngay đây".
5 năm chạy chữa hiếm muộn, tôi hoảng loạn khi mang thai với đồng nghiệpTâm sự - 1 ngày trước
Giữa lúc bế tắc, tôi nảy sinh tình cảm với một đồng nghiệp và một lần vượt quá giới hạn, tôi mang thai.
Mẹ chồng đột quỵ 6 năm, đến lúc mất để hết tài sản cho con út: Sự thật phía sau khiến cả gia đình lặng ngườiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Suốt 6 năm trời tận tâm chăm sóc mẹ chồng bị tai biến, người con dâu không ngờ rằng, trong những ngày cuối đời, bà lại tuyên bố để toàn bộ tài sản cho người con trai út sống ở nước ngoài – kẻ gần như vắng bóng suốt thời gian bà bệnh nặng.
Mang thai khi “sống thử”, tôi sợ hãi nhận ra bản chất của bạn traiTâm sự - 2 ngày trước
Khi hai vạch hiện lên trên que thử thai, tôi sợ hãi vì đang gắn đời mình với một người đàn ông gia trưởng và chưa bao giờ buông bỏ quá khứ.
Vợ cũ của chồng thường xuyên qua nhà thăm con, ăn cơm, thậm chí ngủ lạiTâm sự - 2 ngày trước
Khoảng 1 năm trở lại đây, thời gian tôi mang bầu và mới sinh con, vợ cũ của anh thường xuyên lấy lý do đến thăm con, nhưng lại thường đến đúng vào giờ cơm rồi ở lại ăn cơm luôn với vợ chồng tôi.
Chết lặng khi phát hiện mang thai với chồng cũ, tôi có nên cho anh ấy biết?Tâm sự - 3 ngày trước
Sau 10 năm chung sống và không tìm được tiếng nói chung, chúng tôi quyết định ly hôn. Khi thủ tục ly hôn vừa hoàn tất, tôi chết lặng khi phát hiện mình mang thai đứa con của chồng cũ.
Bà Tâm xin nghỉ sau 20 năm làm giúp việc, chủ nhà nhất quyết ngăn cản rồi làm một việc khiến bà sốc ngangTâm sự
GĐXH - Làm giúp việc trong một căn biệt thự suốt 20 năm, đến lúc thu dọn đồ đạc xin nghỉ, bà Tâm không ngờ mình lại bị níu chân hết lần này đến lần khác.