Bạn gái tin đồn của thiếu gia Đức Phạm gây chú ý với sở thích cắm hoa, gu thẩm mỹ thanh lịch được nhiều người khen ngợi

Những ngày gần đây, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục trở thành cái tên được nhiều người quan tâm khi liên tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, người đẹp còn thu hút sự chú ý bởi những tin đồn liên quan đến đời tư. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người yêu thích hơn cả lại là hình ảnh đời thường nhẹ nhàng cùng niềm đam mê cắm hoa và chăm chút không gian sống. Ảnh: Trang FB cá nhân Vũ Thúy Quỳnh.

