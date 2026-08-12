Bạn gái tin đồn của thiếu gia Đức Phạm gây chú ý với sở thích cắm hoa, gu thẩm mỹ thanh lịch được nhiều người khen ngợi

Thứ tư, 14:18 12/08/2026 |
Phương Nghi
Phương Nghi
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GĐXH - Những ngày gần đây, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục trở thành cái tên được nhiều người quan tâm khi liên tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội.


Bạn gái tin đồn của thiếu gia Đức Phạm gây chú ý với sở thích cắm hoa, gu thẩm mỹ thanh lịch được nhiều người khen ngợi - Ảnh 1.

Những ngày gần đây, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục trở thành cái tên được nhiều người quan tâm khi liên tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, người đẹp còn thu hút sự chú ý bởi những tin đồn liên quan đến đời tư. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người yêu thích hơn cả lại là hình ảnh đời thường nhẹ nhàng cùng niềm đam mê cắm hoa và chăm chút không gian sống. Ảnh: Trang FB cá nhân Vũ Thúy Quỳnh. 

Bạn gái tin đồn của thiếu gia Đức Phạm gây chú ý với sở thích cắm hoa, gu thẩm mỹ thanh lịch được nhiều người khen ngợi - Ảnh 2.

Trên trang cá nhân, Vũ Thúy Quỳnh thường xuyên chia sẻ những bình hoa do chính tay mình thực hiện. Ảnh: Trang FB cá nhân Vũ Thúy Quỳnh.

Bạn gái tin đồn của thiếu gia Đức Phạm gây chú ý với sở thích cắm hoa, gu thẩm mỹ thanh lịch được nhiều người khen ngợi - Ảnh 3.

Mỗi tác phẩm đều mang phong cách riêng nhưng có điểm chung là hướng đến sự tự nhiên, tinh tế và hài hòa với không gian nội thất hiện đại. Ảnh: Trang FB cá nhân Vũ Thúy Quỳnh.

Bạn gái tin đồn của thiếu gia Đức Phạm gây chú ý với sở thích cắm hoa, gu thẩm mỹ thanh lịch được nhiều người khen ngợi - Ảnh 4.

Trong một bài đăng gần đây, nàng Á hậu diện chiếc váy đỏ nổi bật bên bình hoa mao lương trắng do chính mình cắm. Những bông hoa được phối màu chuyển dần từ trắng sang hồng pastel, tạo cảm giác mềm mại và thanh lịch. Ảnh: Trang FB cá nhân Vũ Thúy Quỳnh.

Bạn gái tin đồn của thiếu gia Đức Phạm gây chú ý với sở thích cắm hoa, gu thẩm mỹ thanh lịch được nhiều người khen ngợi - Ảnh 5.

Kèm theo hình ảnh, cô viết: "Cuộc gặp gỡ đẹp nhất trên đời là gặp phiên bản tốt hơn của chính mình. Hôm nay Quỳnh cắm được bình hoa rất ưng". Ảnh: Trang FB cá nhân Vũ Thúy Quỳnh.

Bạn gái tin đồn của thiếu gia Đức Phạm gây chú ý với sở thích cắm hoa, gu thẩm mỹ thanh lịch được nhiều người khen ngợi - Ảnh 6.

Không chỉ yêu thích hoa mao lương, Vũ Thúy Quỳnh còn thường xuyên thay đổi phong cách cắm hoa theo mùa. Ảnh: Trang FB cá nhân Vũ Thúy Quỳnh.

Bạn gái tin đồn của thiếu gia Đức Phạm gây chú ý với sở thích cắm hoa, gu thẩm mỹ thanh lịch được nhiều người khen ngợi - Ảnh 7.

Có khi cô lựa chọn những chiếc bình gốm với các loài hoa mang hơi hướng cổ điển, lúc lại kết hợp nhiều loại hoa theo phong cách vườn tự nhiên đang được yêu thích. Ảnh: Trang FB cá nhân Vũ Thúy Quỳnh.

Bạn gái tin đồn của thiếu gia Đức Phạm gây chú ý với sở thích cắm hoa, gu thẩm mỹ thanh lịch được nhiều người khen ngợi - Ảnh 8.

Một trong những bình hoa nhận được nhiều lời khen là giỏ hoa đa sắc gồm mao lương, cúc mẫu đơn, thanh liễu, hoa bi, phi yến cùng nhiều loại lá phụ. Ảnh: Trang FB cá nhân Vũ Thúy Quỳnh.

Bạn gái tin đồn của thiếu gia Đức Phạm gây chú ý với sở thích cắm hoa, gu thẩm mỹ thanh lịch được nhiều người khen ngợi - Ảnh 9.

Các cành hoa được sắp xếp theo bố cục mở, tạo cảm giác như vừa được cắt từ khu vườn và cắm một cách ngẫu hứng nhưng vẫn có sự cân đối. Ảnh: Trang FB cá nhân Vũ Thúy Quỳnh.

Bạn gái tin đồn của thiếu gia Đức Phạm gây chú ý với sở thích cắm hoa, gu thẩm mỹ thanh lịch được nhiều người khen ngợi - Ảnh 10.

Phong cách này khá gần với Garden Style – xu hướng cắm hoa lấy cảm hứng từ khu vườn tự nhiên, ưu tiên sự mềm mại, đa tầng và giữ nguyên vẻ đẹp vốn có của từng cành hoa thay vì sắp đặt quá đối xứng. Ảnh: Trang FB cá nhân Vũ Thúy Quỳnh.

Bạn gái tin đồn của thiếu gia Đức Phạm gây chú ý với sở thích cắm hoa, gu thẩm mỹ thanh lịch được nhiều người khen ngợi - Ảnh 11.

Không ít người nhận xét những bình hoa của Vũ Thúy Quỳnh mang lại cảm giác thư giãn, giúp không gian sống trở nên ấm áp và có điểm nhấn hơn. Ảnh: Trang FB cá nhân Vũ Thúy Quỳnh.

Bạn gái tin đồn của thiếu gia Đức Phạm gây chú ý với sở thích cắm hoa, gu thẩm mỹ thanh lịch được nhiều người khen ngợi - Ảnh 12.

Chính sự chỉn chu trong từng chi tiết cũng khiến nhiều người dành lời khen cho gu thẩm mỹ của người đẹp. Ảnh: Trang FB cá nhân Vũ Thúy Quỳnh.

Bạn gái tin đồn của thiếu gia Đức Phạm gây chú ý với sở thích cắm hoa, gu thẩm mỹ thanh lịch được nhiều người khen ngợi - Ảnh 13.

Dưới các bài đăng, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự yêu thích trước hình ảnh dịu dàng và khéo léo của Á hậu. Hình ảnh một người trẻ yêu hoa, chăm chút tổ ấm và dành thời gian cho những thú vui mang tính thư giãn vẫn là điều giúp Vũ Thúy Quỳnh ghi điểm trong mắt nhiều người hâm mộ. Ảnh: Trang FB cá nhân Vũ Thúy Quỳnh.

Bạn gái tin đồn của thiếu gia Đức Phạm gây chú ý với sở thích cắm hoa, gu thẩm mỹ thanh lịch được nhiều người khen ngợi - Ảnh 14.

Những bình hoa tươi xuất hiện thường xuyên trong ngôi nhà của cô không chỉ góp phần làm đẹp không gian sống mà còn phản ánh lối sống hướng đến sự cân bằng và tận hưởng những điều giản dị mỗi ngày. Ảnh: Trang FB cá nhân Vũ Thúy Quỳnh.

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