Bạn gái tin đồn của thiếu gia Đức Phạm gây chú ý với sở thích cắm hoa, gu thẩm mỹ thanh lịch được nhiều người khen ngợi
GĐXH - Những ngày gần đây, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục trở thành cái tên được nhiều người quan tâm khi liên tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội.
Tháng 7 âm có cần tránh động thổ, chuyển nhà và lưu ý từ chuyên gia phong thủyỞ -
GĐXH - Tháng 7 âm lịch thường được nhiều gia đình cân nhắc kỹ khi thực hiện những việc quan trọng như động thổ, chuyển nhà, nhập trạch… Dưới đây là lời khuyên từ chuyên gia phong thủy.
Thời điểm vàng người tuổi này giàu có bất ngờ trong tháng cô hồnỞ -
GĐXH - Trong khi thị trường có phần trầm lắng vì tâm lý kiêng kỵ tháng cô hồn, đây lại là "thời điểm vàng" để một số người tuổi này bứt phá doanh thu.
Mách bạn các loại cây gia vị siêu dễ trồng, vừa có rau sạch ăn lại đỡ tốn tiền đi chợỞ -
GĐXH - Tự trồng cây gia vị tại nhà đang là xu hướng được nhiều gia đình. Bài viết này sẽ tổng hợp các loại cây gia vị cực kỳ dễ sống, lớn nhanh, giúp bạn vừa có nguyên liệu tươi sạch nấu nướng vừa tối ưu hóa chi phí đi chợ hàng tháng.
3 khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch 2026 và điều gia chủ nên lưu ý để cả tháng tài lộcỞ -
GĐXH - Ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch năm 2026 rơi vào thứ 5, ngày 13/8/2026 dương lịch. Theo chuyên gia phong thủy, gia chủ có thể chọn 3 khung giờ thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch và lưu ý những việc nên, không nên làm sau để cả tháng an tâm, tài lộc.
Muốn giàu có và khỏe mạnh, tuyệt đối dừng ngay việc đặt thứ này ở đầu giườngỞ -
GĐXH - Phong thủy cho rằng, nhiều người có thói quen tiện tay đặt một vài đồ dùng quen thuộc ở ngay đầu giường trước khi đi ngủ mà không hề hay biết tác hại của nó. Theo phong thủy, đây là vị trí đại kỵ, có thể khiến gia chủ gặp xui xẻo.
Muỗi 'chạy mất dép' với loại cây phong thủy siêu hợp trồng trong nhàỞ -
GĐXH - Lựa chọn cây cảnh trồng trong nhà không chỉ dựa vào yếu tố thẩm mỹ và phong thủy mà còn tích hợp nhiều công dụng thiết thực như lọc không khí hay đuổi côn trùng.
Bí quyết tiết kiệm thời gian làm việc nhà ít người biếtỞ -
GĐXH - Tiết kiệm thời gian làm việc nhà không chỉ giúp bạn giảm bớt áp lực cuộc sống mà còn mang lại không gian sống gọn gàng, khoa học.
Hoa đẹp đến mấy cũng chớ cắm tháng 7 âm lịch nếu không muốn rước xui xẻoỞ -
GĐXH - Tháng 7 âm lịch gắn liền với nhiều quan niệm dân gian về cúng bái và kiêng kỵ, trong đó có việc chọn hoa cắm trong nhà.
Chi tiết độc đáo trong căn hộ 127m2 của MC VTV vừa tự nhận mình là "người chồng tệ nhất thế gian"Ở -
GĐXH - Mới đây trên trang cá nhân, MC Đức Bảo chiếm được nhiều cảm tình khi tự nhận mình là "người chồng tệ nhất thế gian".
Nhà sạch nhưng vẫn thấy bí bách và 3 việc cần làm ngay để may mắn bình an đi qua tháng 7 âm lịchỞ -
GĐXH - Có những căn nhà rất sạch nhưng vẫn không thoáng mà còn bí bách. Có 3 việc cần làm trước tháng 7 âm lịch để nhà sạch thông thoáng, mang lại may mắn, bình an đi qua tháng 7 âm lịch.