'Bản giao hưởng Việt Nam' mang đến bữa tiệc âm nhạc đặc sắc đón chào năm mới

Chương trình "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" tiếp cận tinh thần đổi mới từ những định hướng lớn của đất nước – đặc biệt là từ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 4 Nghị quyết trụ cột về: Khoa học – công nghệ và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, hoàn thiện pháp luật – thể chế và phát triển kinh tế tư nhân.



Bốn phần trong chương trình mang tên: Khát vọng sáng tạo, Văn hoá lan toả, An sinh - Tình người và Con người Việt toả sáng. Với cấu trúc gồm: Sáng tạo – Hội nhập – Thể chế vì dân – Con người toả sáng, mỗi chương của bản giao hưởng chính là một chặng đường phát triển, một dấu mốc đổi mới, thể hiện tinh thần Đồng lòng – Đồng điệu – Đồng tiến của toàn dân tộc; hợp thành bức tranh toàn diện về khát vọng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới: hiện đại, nhân văn, bền vững và giàu động lực nội sinh.

Chương trình "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" sẽ đem đến những câu chuyện cảm động. Ảnh VTV

Âm nhạc trong "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" kể câu chuyện của một đất nước với khát vọng phát triển, nhưng vẫn giữ trong mình sự hòa bình, nhân văn và giàu bản sắc. Xuyên suốt chương trình là gần 20 tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu cùng nhiều màu sắc âm nhạc độc đáo.

Đó là bản sắc Việt hoà quyện trong Giao hưởng Âm sắc Việt, Phong nữ; là niềm tự hào Việt Nam với Đàn chim Việt; Giao hưởng Việt Nam - Việt Nam trong tôi là, Còn gì đẹp hơn, Viết tiếp câu chuyện hoà bình; Việt Nam tươi đẹp, Nhà tôi có treo một lá cờ, Chung mái nhà Việt Nam, Việt Nam tiến lên; là tinh thần vươn lên mạnh mẽ trong Những mảnh đất hồi sinh, Dân tôi ca...

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn tại chương trình. Ảnh VTV

Mỗi phần trình diễn trong "Cgào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" được dàn dựng công phu cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ được khán giả yêu mến, tạo nên bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu nhân ngày đầu năm mới. Chương trình có sự tham gia của NSND Thu Huyền, NSƯT Dương Thuỳ Anh, Phạm Thu Hà, Phạm Anh Khoa, Hương Tràm, Hoàng Bách, Hoàng Hải, Ca nương Kiều Anh, DTAP, Erik, Văn Mai Hương, Trang…

Chương trình sẽ được phát sóng vào 20h10 ngày 1/1/2026 trên VTV1.