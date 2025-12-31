Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Bản giao hưởng Việt Nam' mang đến bữa tiệc âm nhạc đặc sắc đón chào năm mới

Thứ tư, 11:50 31/12/2025 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chương trình "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" sẽ mang đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật độc đáo và ấn tượng.

Chương trình "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" tiếp cận tinh thần đổi mới từ những định hướng lớn của đất nước – đặc biệt là từ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 4 Nghị quyết trụ cột về: Khoa học – công nghệ và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, hoàn thiện pháp luật – thể chế và phát triển kinh tế tư nhân.

Bốn phần trong chương trình mang tên: Khát vọng sáng tạo, Văn hoá lan toả, An sinh - Tình người và Con người Việt toả sáng. Với cấu trúc gồm: Sáng tạo – Hội nhập – Thể chế vì dân – Con người toả sáng, mỗi chương của bản giao hưởng chính là một chặng đường phát triển, một dấu mốc đổi mới, thể hiện tinh thần Đồng lòng – Đồng điệu – Đồng tiến của toàn dân tộc; hợp thành bức tranh toàn diện về khát vọng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới: hiện đại, nhân văn, bền vững và giàu động lực nội sinh.

Đại nhạc hội &quot;Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam&quot; - Ảnh 2.

Chương trình "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" sẽ đem đến những câu chuyện cảm động. Ảnh VTV

Âm nhạc trong "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" kể câu chuyện của một đất nước với khát vọng phát triển, nhưng vẫn giữ trong mình sự hòa bình, nhân văn và giàu bản sắc. Xuyên suốt chương trình là gần 20 tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu cùng nhiều màu sắc âm nhạc độc đáo. 

Đó là bản sắc Việt hoà quyện trong Giao hưởng Âm sắc Việt, Phong nữ; là niềm tự hào Việt Nam với Đàn chim Việt; Giao hưởng Việt Nam - Việt Nam trong tôi là, Còn gì đẹp hơn, Viết tiếp câu chuyện hoà bình; Việt Nam tươi đẹp, Nhà tôi có treo một lá cờ, Chung mái nhà Việt Nam, Việt Nam tiến lên; là tinh thần vươn lên mạnh mẽ trong Những mảnh đất hồi sinh, Dân tôi ca...

Đại nhạc hội "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" - Ảnh 3.
Đại nhạc hội "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" - Ảnh 4.
Đại nhạc hội "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" - Ảnh 5.
Đại nhạc hội "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" - Ảnh 6.
Đại nhạc hội "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" - Ảnh 7.
Đại nhạc hội "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" - Ảnh 8.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn tại chương trình. Ảnh VTV

Mỗi phần trình diễn trong "Cgào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" được dàn dựng công phu cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ được khán giả yêu mến, tạo nên bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu nhân ngày đầu năm mới. Chương trình có sự tham gia của NSND Thu Huyền, NSƯT Dương Thuỳ Anh, Phạm Thu Hà, Phạm Anh Khoa, Hương Tràm, Hoàng Bách, Hoàng Hải, Ca nương Kiều Anh, DTAP, Erik, Văn Mai Hương, Trang…

Chương trình sẽ được phát sóng vào 20h10 ngày 1/1/2026 trên VTV1. 

Tối nay, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung góp mặt tại VTV Countdown 2026 điểm cầu TP.HCMTối nay, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung góp mặt tại VTV Countdown 2026 điểm cầu TP.HCM

GĐXH - Trong Chương trình VTV Countdown 2026 - "Tự hào Việt Nam", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ xuất hiện tại điểm cầu TP.HCM trong thời khắc giao thừa.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'

Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'

Tối nay, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung góp mặt tại VTV Countdown 2026 điểm cầu TP.HCM

Tối nay, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung góp mặt tại VTV Countdown 2026 điểm cầu TP.HCM

Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

Cùng chuyên mục

Con trai MC Mai Ngọc gây chú ý trong ngày đặc biệt của mẹ

Con trai MC Mai Ngọc gây chú ý trong ngày đặc biệt của mẹ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - "Con chính là điều đẹp đẽ nhất mà tuổi 35 mang đến cho mẹ", MC Mai Ngọc nhắn gửi con trai khi đón sinh nhật tuổi 36.

Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâu

Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâu

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 15 "Gia đình trái dấu", ông Phi đã chấp nhận cho hai con cưới nhau nhưng với điều kiện ông không coi Vân là con dâu.

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ, Khắc bị triệu tập

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ, Khắc bị triệu tập

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 43 phim "Lằn ranh", Khắc được mời lên Viện kiểm sát trao đổi, làm việc về những thông tin có liên quan đến Nguyệt nhận hối lộ.

Chiều cuối năm, Ý Nhi gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc nhìn lại một năm đã qua

Chiều cuối năm, Ý Nhi gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc nhìn lại một năm đã qua

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi ghi dấu ấn với bộ ảnh lộng lẫy và dòng tâm sự về năm 2025. Cô nhìn lại hành trình phát triển bản thân, trân trọng tình yêu thương và những trải nghiệm quý giá.

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội, sống trong biệt thự hàng trăm tỷ, ngồi xe siêu sang

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội, sống trong biệt thự hàng trăm tỷ, ngồi xe siêu sang

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Bé Bo - con trai Lệ Quyên mới đây lại xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ với hình ảnh điển trai cùng chiều cao vượt trội. Mới 14 tuổi nhưng cuộc sống của Bo đã được nhiều người mơ ước.

Ông Thăng rơi nước mắt thương con gái 'sống thử' mà chưa được hỏi cưới

Ông Thăng rơi nước mắt thương con gái 'sống thử' mà chưa được hỏi cưới

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Thăng yêu thương, chiều chuộng con gái nên từ khi phát hiện ra con "sống thử" với bạn trai lại lo con bị phụ tình.

Tết Dương lịch đến khám phá 'Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026' ở Hà Nội

Tết Dương lịch đến khám phá 'Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026' ở Hà Nội

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động dịp Tết Dương lịch với chủ đề "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026" nhằm giới thiệu những nét văn hóa đầu xuân với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc.

Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'

Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Trong tập 42 phim "Lằn ranh", Nguyệt hoàn toàn biến mất khiến Triển không còn giữ được bình tĩnh, nhất là khi anh nghi ngờ cô đã bị thủ tiêu.

'Bống' Hồng Nhung nhìn lại 'một năm có nhiều điều kỳ lạ, nhiều thử thách'

'Bống' Hồng Nhung nhìn lại 'một năm có nhiều điều kỳ lạ, nhiều thử thách'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - 'Bống' Hồng Nhung đã kết năm 2025 bằng những dòng tâm sự nhiều ý nghĩa. Chị coi năm 2025 là một năm "có nhiều điều kỳ lạ, nhiều thử thách và cả những ngạc nhiên mà tưởng rằng tới độ tuổi này chắc khó có gì làm mình phải ngỡ ngàng hay là kinh ngạc".

Thanh tra Nguyệt 'Lằn ranh' ở tuổi U40 có sắc vóc xinh đẹp, sự nghiệp thăng hoa

Thanh tra Nguyệt 'Lằn ranh' ở tuổi U40 có sắc vóc xinh đẹp, sự nghiệp thăng hoa

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Trung tá Huyền Sâm công tác tại Nhà hát Kịch Quân đội mới đây đã xuất sắc hóa thân thành công vai diễn thanh tra Nguyệt trong "Lằn ranh". Ở đời thực, cô vừa có nhan sắc xinh đẹp và vừa có tài năng nổi bật trong nghề.

Xem nhiều

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ rồi biến mất, Khắc sắp bị đưa ra gánh tội

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ rồi biến mất, Khắc sắp bị đưa ra gánh tội

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Vụ nhận tiền của Tập đoàn Trinh Tam bại lộ khiến thanh tra Nguyệt biến mất, Phó bí thư tỉnh Sách chỉ đạo cấp dưới tìm ngay người chịu trách nhiệm.

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'?

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'?

Xem - nghe - đọc
Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

Xem - nghe - đọc
Thanh tra Nguyệt 'Lằn ranh' ở tuổi U40 có sắc vóc xinh đẹp, sự nghiệp thăng hoa

Thanh tra Nguyệt 'Lằn ranh' ở tuổi U40 có sắc vóc xinh đẹp, sự nghiệp thăng hoa

Giải trí
Giữa lúc thanh tra Nguyệt mất tích, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận tin sốc

Giữa lúc thanh tra Nguyệt mất tích, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận tin sốc

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top