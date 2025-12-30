Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'
GĐXH - Diễn viên Quỳnh Châu lần đầu vào vai chính trong "Cách em 1 milimet" với tạo hình cá tính, gây ấn tượng với khán giả.
Bộ phim "Cách em 1 milimet" đang phát sóng trên VTV3 và trở thành bộ phim được khán giả đón xem nhiều nhất khi liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV. Trong phim "Cách em 1 milimet", Minh Tú (Quỳnh Châu) là một trong những nhân vật chính của phim gây chú ý tới khán giả bởi cô đã vướng vào tình đơn phương với Bách (Huỳnh Anh). Minh Tú là cô gái thông minh, xinh đẹp và ấm áp, cô nàng vẫn giữ được tình cảm với các bạn từ thuở ấu thơ.
Trong những tập gần đây, Minh Tú được khán giả tích cực "đẩy thuyền" với Hiếu (Lê Thanh Hải) - một "trai hư" chính hiệu, chàng trai trăng hoa. Hiếu là bạn trai cũ của Duyên, chính Tú đã tận mắt chứng kiến cảnh Hiếu và Duyên cùng vào khách sạn thuê phòng trong khi vừa nhắn tin buông lời tán tỉnh Tú.
Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn bày tỏ mong muốn cô nàng sẽ thành đôi với Hiếu. Bởi Hiếu dù từng lăng nhăng nhưng hiện tại lại tỏ ra yêu Tú thật lòng và luôn tìm mọi cách để chinh phục cô nàng. Cách anh theo đuổi Tú luôn mang đến sự thú vị cho người xem, đó cũng là lý do nhân vật này nhận được điểm cộng từ khán giả.
Được biết, "Cách em 1 milimet" là bộ phim Quỳnh Châu vào vai chính đầu tiên, đánh dấu một bước chuyển rất quan trọng trong hành trình làm nghề của mình. Minh Tú là một cô gái thẳng thắn, mạnh mẽ trong cách sống và cách lựa chọn, nhưng bên trong lại rất tinh tế và giàu tình cảm. Theo Quỳnh Châu, điều khó nhất khi hóa thân vào Tú phải làm sao để khán giả cảm nhận được lớp cảm xúc mềm bên trong, những rung động rất nhỏ, rất kín, đôi khi chỉ thể hiện qua ánh mắt, một nhịp thở hay một khoảnh khắc im lặng.
Lần đầu đóng vai chính cũng là lần đầu nhận được ảnh tạo hình, Quỳnh Châu tiết lộ rất thích thú vì đó là hình ảnh trước giờ Quỳnh Châu chưa từng có trên sóng truyền hình: Để ngôi giữa, tóc ép thẳng đơ... Tạo hình đó rất cá tính, lạ và hợp với nhân vật.
Chia sẻ với Thời báo VTV về bạn diễn ăn ý nhất trong "Cách em 1 milimet", Quỳnh Châu cho biết đó là nam diễn viên Hà Việt Dũng. Trong phim, Hà Việt Dũng vào vai Viễn - anh trai của Minh Tú, quá trình đóng phim Quỳnh Châu thật sự tin anh Viễn là anh trai của mình. Cũng chính là những cảnh quay với anh Hà Việt Dũng, hai anh em phối hợp với nhau rất ăn ý, giống như chỉ cần thuộc thoại, còn lại thì… không diễn.
Sự ân cần, chỉ bảo hay những khoảnh khắc anh Viễn bảo vệ cô em gái "Thị Tú" đều mang đến cho Quỳnh Châu cảm giác rất chân thực, gần gũi và ấm áp. Khán giả cũng rất ấn tượng với tình cảm anh em Viễn - Tú, người anh trai luôn xuất hiện mỗi khi cần, bảo vệ, quan tâm và lặng lẽ ở phía sau ủng hộ em gái dù những lời nói của anh trai có vẻ như lạnh lùng, "dìm" em gái.
Diễn viên Quỳnh Châu (SN 1998) tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng giành Giải nhất cuộc thi "King and Queen 2018" của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Huy chương bạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021. Trước khi được chú ý với vai Tú trong "Cách em 1 milimet", Quỳnh Châu từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như: "Lối về miền hoa", "Biệt dược đen", "Người một nhà", "Những chặng đường bụi bặm"…
