Tối nay, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung góp mặt tại VTV Countdown 2026 điểm cầu TP.HCM

Thứ tư, 08:05 31/12/2025 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Trong Chương trình VTV Countdown 2026 - "Tự hào Việt Nam", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ xuất hiện tại điểm cầu TP.HCM trong thời khắc giao thừa.

Tối 31/12/2025, chương trình VTV Countdown 2026 với chủ đề "Tự hào Việt Nam" sẽ chính thức lên sóng trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, mang đến một đêm nghệ thuật lễ hội quy mô lớn, kết nối các điểm cầu trọng điểm trên cả nước trong khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ, năm mới.

VTV Countdown 2026 gửi gắm lời khẳng định cho một hành trình mới đầy cảm xúc, nơi những khó khăn đã qua trở thành động lực cho những bước tiến đáng tự hào. Chúng ta cùng nhau hướng tới năm 2026 với những khởi đầu tươi sáng, mang theo niềm tin và khát vọng về một tương lai thịnh vượng, gắn kết và tràn đầy năng lượng tích cực như bình minh chào đón mỗi ngày mới trên khắp mọi miền đất nước.

VTV Countdown 2026: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung góp mặt tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh VTV

VTV Countdown 2026 không chỉ là chương trình đếm ngược chào năm mới, mà còn là bức tranh sinh động về tinh thần Việt Nam: gắn kết, lạc quan và luôn hướng về phía trước. Điểm đặc biệt của VTV Countdown 2026 là cách chương trình tổ chức kết cấu theo từng tầng cảm xúc thay vì chia thành các chặng thời gian. Mỗi tiết mục đều có vị trí và ý nghĩa, kết nối với phóng sự hoặc lời dẫn, tạo ra một dòng chảy tự nhiên: Nhìn lại - Suy ngẫm - Lan tỏa cảm hứng - Hướng đến tương lai.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình là vào thời khắc đón năm mới là cuộc trò chuyện ngắn giữa MC và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tác giả ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, tác phẩm tạo dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc năm 2025. Ngay sau đó, ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” được vang lên như một lời chúc bình an, hy vọng gửi tới năm mới 2026 khoảnh khắc âm nhạc kết nối nghệ sĩ, người dân và khán giả cả nước trong cùng một nhịp cảm xúc.

Tối nay, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung góp mặt tại VTV Countdown 2026 điểm cầu TP.HCM - Ảnh 2.

VTV Countdown 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh VTV

Ngoài nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, VTV Countdown 2026 quy tụ nhiều ca sĩ tên tuổi như: Ca sĩ Tùng Dương, Đức Phúc, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Trang Pháp, Nguyễn Hùng, DTap, (STrong) Trọng Hiếu, nhóm nghệ sĩ "Điểm hẹn tài năng"…

Chương trình VTV Countdown 2026 với chủ đề "Tự hào Việt Nam" sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 22h ngày 31/12 trên VTV1.

Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong "Cách em 1 milimet"Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

GĐXH - Diễn viên Quỳnh Châu lần đầu vào vai chính trong "Cách em 1 milimet" với tạo hình cá tính, gây ấn tượng với khán giả.

 

