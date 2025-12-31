Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 42 phim "Lằn ranh", Phó bí thư tỉnh Sách đã có cuộc họp với những bên liên quan trong vụ việc hối lộ đoàn thanh tra. Ông yêu cầu rà soát, đánh giá ngay công tác thanh tra của đoàn công tác, sớm đưa ra kết luận, kiến nghị xử lý để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

“Phải làm nhanh, quyết liệt, phải thể hiện trách nhiệm chính trị của chúng ta trong cuộc đấu tranh chống biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực”, ông Sách khẳng định.

Phó bí thư tỉnh Sách đã có cuộc họp với những bên liên quan trong vụ việc hối lộ đoàn thanh tra. Ảnh VTV

Trong lúc cuộc họp diễn ra, Bí thư tỉnh Sơn đã gọi điện gặp ông Sách, ông Sơn muốn cùng với cấp dưới đưa ra giải pháp cho vụ việc lần này sớm nhất có thể. Về phía Chủ tịch tỉnh Thủy, ông đã trao đổi với cấp dưới về định hướng chỉ đạo của Bí thư tỉnh Sơn. Ông Thủy nhận định Bí thư tỉnh Sơn có vẻ rất sốc về hai văn bản dự thảo kết luận thanh tra. Đồng thời đánh giá cấp dưới chưa xem xét một cách toàn diện về mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Trong lúc đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã nhận được các thông tin về Việt Đông. Đã triển khai đội thanh tra về địa phương, tiến hành kiểm tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp. Thành viên đoàn công tác được yêu cầu tập trung điều tra, khẩn trương thực hiện nghiêm, đầy đủ các trình tự, thủ tục tố tụng, phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát địa phương, đảm bảo an toàn bảo mật nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát tỉnh Việt Đông nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, trong đó có những cán bộ cấp cao. Đoàn công tác nghi ngờ có sự cấu kết giữa lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp, hình thành nhóm lợi ích nhằm che giấu và thực hiện các hành vi sai phạm nên yêu cầu tập trung làm rõ bản chất vấn đề, tránh bỏ lọt tội phạm.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã triển khai đội thanh tra về tỉnh Việt Đông. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, thanh tra Nguyệt hoàn toàn biến mất, không có tin tức nào khiến cả Triển và Thu đều thấy lo lắng. Hiện tại, Thu đã giúp bạn chăm sóc cô con gái đang nằm viện. Còn Triển nhờ cô giáo cũ trông con trai Nguyệt. Dù thể hiện niềm tin vào bạn mình nhưng cả hai đều lo rằng có thể Nguyệt đã xảy ra chuyện không may.



Vợ chồng Thu cũng đã thảo luận đến vấn đề nhận nuôi hai đứa con của Nguyệt trong trường hợp xấu nhất. Chính Chấn là người đã đề nghị vợ làm điều đó. Về phía Triển, anh cũng có ý muốn giúp sức trong việc này.

Trong lúc chưa tìm được thông tin của Nguyệt thì cấp dưới gọi điện báo cáo Thu về việc cơ quan điều tra phát hiện xác một người trôi dạt vào bờ. Thu và Triển đã ngay lập tức đến hiện trường với tâm trạng rất lo lắng. Đến hiện trường, khi biết nạn nhân là nam giới, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Triển nghi ngờ sự mất tích của Nguyệt là do Thiệu. Ảnh VTV

Tới lúc này, Triển đã không thể giữ được bình tĩnh. Anh ngay lập tức hẹn gặp Thiệu vì nghi ngờ anh ta có thể liên quan tới việc Nguyệt mất tích. Ngay khi vừa gặp, Triển đã thẳng thắn hỏi: “Cô Nguyệt bạn tôi đang ở đâu? Anh đi quá xa rồi đấy, khiến cho rất nhiều người phải lo lắng… Lũ dâng cao rồi, bây giờ nhảy cũng không kịp nữa đâu, chỉ còn cách là bơi thật nhanh, xong chỗ nào ướt thì hong chỗ ấy”.

Thiệu vẫn thể hiện thái độ dửng dưng, hoàn toàn không có ý định nói ra tung tích của Nguyệt. Anh ta thẳng thắn nói với mình, Nguyệt không có giá trị gì nên sẽ không giữ lại. Thiệu còn ám chỉ điều gì đó khiến Triển thấy khó hiểu: “Cứ đợi cô bạn của anh quay trở về rồi sẽ rõ tại sao cô ta làm như vậy. Kiên nhẫn đi”.

