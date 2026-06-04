Nhiều người tài giỏi nhưng vẫn bỏ lỡ cơ hội chỉ vì mắc kẹt trong những suy nghĩ này

Vì sao nhiều người mất tự tin dù có năng lực?

Nhiều người cho rằng sự tự tin là phẩm chất bẩm sinh, nhưng thực tế đây là kỹ năng có thể được rèn luyện theo thời gian. Điều khiến nhiều người bỏ lỡ cơ hội không hẳn là thiếu năng lực, mà là những suy nghĩ tiêu cực khiến họ tự nghi ngờ bản thân và ngần ngại bước về phía trước.

Bài viết chỉ ra những kiểu suy nghĩ phổ biến đang âm thầm làm suy giảm sự tự tin, như luôn cho rằng mình chưa đủ giỏi, quá lo lắng về đánh giá của người khác, chỉ nhìn thấy điểm yếu của bản thân hoặc sợ thất bại đến mức không dám thử sức. Những suy nghĩ này có thể trở thành rào cản vô hình ngăn cản sự phát triển trong học tập, công việc và cuộc sống.