Bán nhà 3 tỷ để ở cùng con gái, mẹ tôi sống lặng lẽ vì những lời chê của mẹ chồng

Nhà tôi chỉ có hai mẹ con, bố mất sớm nên mẹ vất vả dành dụm từng đồng để nuôi tôi ăn học. Khi tôi lập gia đình, thương mẹ một mình lủi thủi, tôi bàn với chồng đón mẹ lên thành phố ở cùng. Tôi nghĩ đơn giản có con cháu bên cạnh, mẹ sẽ vui hơn còn tôi cũng yên tâm vì ở gần mẹ.

Mẹ thương tôi nên đồng ý bán toàn bộ nhà cửa, đất đai ở quê để lên ở cùng con. Tiền bán nhà được hơn 3 tỷ đồng mẹ góp cùng tôi bán căn nhà đang ở để mua một căn nhà rộng rãi hơn.

Tôi thương mẹ quá nhưng cũng không biết phải làm sao để dung hòa. (Ảnh minh họa: AI)

Căn nhà được mua đứng tên hai vợ chồng tôi. Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ ấm áp hơn khi ba thế hệ cùng chung một mái nhà nhưng thực tế lại không phải vậy. Những ngày đầu, mẹ tôi rất vui. Mẹ dậy sớm nấu cơm, chăm chút từng bữa ăn, cố gắng hòa nhập với nhịp sống của con cái.

Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu khi mẹ chồng tôi ở gần, ngày nào cũng qua lại. Ban đầu, mẹ chồng còn giữ kẽ, ít can thiệp vào việc dọn dẹp nhà cửa nhưng chỉ ít lâu, mẹ tôi làm gì, mẹ chồng cũng chê, từ cách nấu ăn, lau nhà đến việc sắp xếp đồ đạc… Có hôm, mẹ tôi vừa nấu xong mâm cơm thì mẹ chồng không nói không rằng đem cơm và đồ ăn xuống nấu lại.

Mẹ tôi không phản ứng, cũng không than phiền, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên. Nhưng dần dần mẹ tôi thu mình lại ít nói hơn, không còn chủ động nấu nướng như trước. Có bữa, bà chỉ ăn uống qua loa rồi lặng lẽ lên phòng.

Tôi thương mẹ thắt ruột, tôi muốn nói với mẹ chồng bớt sang nhà, nhưng không đủ can đảm vì sợ làm chồng khó xử, gia đình lục đục rồi chồng lại nghĩ tôi bênh mẹ đẻ. Nhưng càng ngày mẹ tôi càng buồn. Mới dây, mẹ còn nói với tôi để mẹ về quê, ở nhờ nhà dì để tôi đỡ khó xử.

Tôi thương mẹ quá nhưng cũng không biết phải làm sao để dung hòa. Nếu lên tiếng, tôi sợ gia đình chồng phật lòng còn tiếp tục im lặng, tôi đang gián tiếp làm tổn thương người đã hy sinh cả đời vì tôi.