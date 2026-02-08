Mới nhất
Tâm sự

Sát ngày cưới, bạn trai xin hoãn vì phải chăm người yêu cũ ung thư giai đoạn cuối

Chủ nhật, 21:00 08/02/2026 | Tâm sự

Anh xin tôi thông cảm vì người yêu cũ từng gắn bó 7 năm vừa phát hiện ung thư giai đoạn cuối và hiện không còn ai chăm sóc ngoài anh.

Sau hơn 2 năm tôi và bạn trai yêu nhau, hai bên gia đình đã gặp mặt và thống nhất ngày cưới. Mọi việc tưởng như không thể thay đổi vì chúng tôi đã chọn nhà hàng, lên danh sách khách mời và tính toán mọi thứ cho ngày trọng đại nhưng bất ngờ chồng sắp cưới muốn hoãn chỉ vì người yêu cũ bạo bệnh, khiến tôi hụt hẫng.

Vài tháng trước, người yêu cũ mà anh từng gắn bó suốt 7 năm được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ đã lớn tuổi lại thường xuyên đau ốm, không đủ sức chăm sóc con gái trong giai đoạn bệnh nặng.

- Ảnh 1.

Anh lặng lẽ, không còn hào hứng bàn chuyện cưới xin như trước (ảnh minh hoạ: AI)

Khi biết tin, bạn trai tôi không giấu giếm mà nói chuyện với tôi khiến tôi càng tin giữa họ không còn tình cảm gì nữa. Nhưng anh nói dù tình cảm đã hết từ lâu nhưng vẫn còn nghĩa. 

Anh xin tôi cho phép anh thường xuyên chăm sóc cô ấy trong thời gian điều trị. Anh nói tôi yên tâm vì anh chỉ muốn làm tròn trách nhiệm vì dù sao họ cũng có 7 năm gắn bó, anh còn cam kết đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra như kế hoạch.

Trong hoàn cảnh đó, tôi không biết làm gì khác ngoài việc đồng ý. Tôi cũng không muốn trở thành người ích kỷ, nhất là anh đã kể với tôi mọi chuyện và xin phép tôi đàng hoàng.

Từ hôm đó, ngoài giờ làm là anh thường xuyên vào bệnh viện, có những ngày ở lại đến khuya, nhiều hôm về nhà với vẻ mệt mỏi, gần như kiệt sức. 

Tôi cũng thấy khó chịu nhưng không dám than phiền. Tôi tự nhủ rằng đây chỉ là giai đoạn ngắn rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng càng ngày tôi nhận ra tâm trạng của anh càng nặng nề. Anh ít nói hơn, không còn hào hứng bàn chuyện cưới xin như trước, nhiều khi còn biết tôi đang hỏi về chuyện váy cưới, nhà hàng, ảnh cưới…. Tôi tủi thân, cảm thấy mình đang đứng bên lề một cuộc sống của anh.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày cưới, anh bất ngờ xin hoãn đám cưới vì không còn tâm trạng để tổ chức đám cưới. 

Anh không muốn bước vào hôn nhân trong trạng thái tinh thần bất ổn, sợ đám cưới sẽ không trọn vẹn, sợ bản thân không làm tròn trách nhiệm với tôi khi bắt đầu một cuộc sống mới.

Nghe anh nói, tôi rơi vào trạng thái hoang mang bởi đám cưới không chỉ là chuyện của hai đứa mà còn liên quan đến gia đình hai bên, họ hàng, bạn bè. Mọi thứ đã được chuẩn bị gần xong, tôi phải giải thích thế nào với gia đình, bạn bè.

Nhiều lúc tôi thoáng nghĩ hay dừng lại vì cảm thấy bị tổn thương ghê gớm nhưng thực sự tôi yêu anh, anh là người đàn ông tử tế và trách nhiệm. 

Chia tay anh, tôi sẽ khó tìm được người nào như anh, nhưng nếu tôi chấp nhận đề nghị của anh, tôi không biết phải đối mặt như thế nào với bố mẹ và mọi người. Tôi hoang mang quá mà chưa biết phải làm gì cho mọi chuyện êm đẹp.

Thiệp hồng đã phát, tôi lỡ 'lên giường' với người yêu cũ chỉ vì một phút yếu lòngThiệp hồng đã phát, tôi lỡ "lên giường" với người yêu cũ chỉ vì một phút yếu lòng

Chỉ còn đúng hai tuần nữa thôi, đám cưới của tôi sẽ diễn ra. Trên bàn làm việc bây giờ là xấp thiệp mời đỏ chót chưa kịp gửi hết, chiếc váy cưới trắng tinh khôi treo ở góc phòng vừa đi thử lại hôm qua.Thế nhưng tôi lại phạm sai lầm không thể tha thứ.

Thuỳ Nhi/VOV.VN (ghi)
Lương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.

