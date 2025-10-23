Bán nhà 3 tỷ để về quê khởi nghiệp, sau 1 năm tôi trắng tay: Cái giá của giấc mơ làm chủ

Câu chuyện về quê khởi nghiệp được anh Minh Tuấn (Trung Quốc) chia sẻ trên Toutiao.

Từ cậu kỹ sư nghèo đến chủ nhà ở thành phố

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân ở Giang Tây (Trung Quốc). Bố mẹ quanh năm làm ruộng, dầm mưa dãi nắng để nuôi anh em tôi ăn học.

Dù cuộc sống vất vả, họ vẫn kiên quyết để tôi học hết đại học, mong tôi có công việc ổn định ở thành phố.

Ra trường, tôi đến Đông Quan làm kỹ sư trong một nhà máy điện tử, lương khởi điểm 4.500 NDT/tháng.

Một năm sau, tôi kết hôn với người vợ làm thư ký trong nhà máy nhựa, thu nhập khoảng 3.500 NDT. Hai vợ chồng bắt đầu hành trình tiết kiệm với mục tiêu mua được căn nhà nhỏ.

Ban ngày tôi đi làm, tối lại ra phố đêm bán quần áo ở một quầy hàng 10m². Dù mệt, tôi vẫn cố vì tin rằng chỉ cần nỗ lực, cuộc sống sẽ khác.

Sau vài năm, chúng tôi tiết kiệm được 200.000 NDT và mua được căn hộ 80m² ở ngoại ô Đông Quan giá 500.000 NDT.

Khi có nhà, tôi thấy yên tâm hơn. Hai đứa con lần lượt ra đời, cuộc sống tuy không dư dả nhưng đủ đầy.

Tôi tin rằng chỉ cần cố gắng thêm vài năm, tôi có thể thăng tiến, có mức lương tốt hơn và lo được cho cả gia đình.

Toàn bộ công sức, tiền bạc của nhiều năm lao động tan biến chỉ sau một năm. Ảnh minh họa

Cú sốc mất việc giữa tuổi trung niên

Sau 7 năm làm việc, thu nhập của tôi tăng lên khoảng 7.000 NDT/tháng. Tôi tưởng rằng con đường phía trước đã rộng mở. Nhưng rồi nhà máy thua lỗ, và tôi bị cắt giảm cùng hàng chục người khác.

Ban đầu tôi không lo lắng. Với kinh nghiệm nhiều năm, tôi tin mình có thể tìm được việc khác nhanh chóng. Thế nhưng thực tế phũ phàng hơn tôi nghĩ. Các nhà máy nhỏ trả lương thấp, còn doanh nghiệp lớn lại đòi hỏi kỹ năng công nghệ cao mà tôi chưa kịp cập nhật.

Hàng chục hồ sơ gửi đi, tôi vẫn không có lời mời nào. Một tháng trôi qua trong thất vọng. Đúng lúc ấy, người anh họ ở quê rủ tôi góp vốn mở nhà hàng lẩu trong trung tâm thương mại mới xây. Anh ấy nói, vị trí này rất đắc địa, chắc chắn làm ăn được.

Quyết định sai lầm: Bán nhà để về quê khởi nghiệp

Nghe anh họ phân tích, tôi thấy cũng hợp lý. Trung tâm mua sắm mới, đông người, lại nằm ở khu thương mại sầm uất.

Sau khi về quê khảo sát vài lần, tôi bắt đầu nghĩ: "Có lẽ đây là cơ hội để mình làm chủ thật sự."

Nhưng tôi không còn nhiều tiền. Anh họ khuyên tôi bán căn nhà ở Đông Quan. Sau nhiều đêm trăn trở, tôi quyết định bán căn nhà ấy với giá 1 triệu NDT (khoảng 3 tỷ đồng) để có vốn khởi nghiệp.

Ban đầu, chúng tôi dự tính chi 900.000 NDT, tôi góp 700.000, anh họ góp 200.000. Nhưng khi bắt tay vào làm, chi phí đội lên 1,2 triệu NDT vì muốn trang trí nhà hàng thật đẹp, mua thêm thiết bị, thuê nhân viên…

Thời gian đầu, nhà hàng khá đông khách. Tôi mừng thầm, nghĩ rằng mình đã bước đúng hướng. Nhưng chỉ sau vài tháng, lượng khách giảm dần, doanh thu không đủ chi phí thuê mặt bằng và trả lương.

Chúng tôi thử thay đổi thực đơn, tổ chức khuyến mãi, mời đầu bếp mới, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại.

Thanh lý trong cay đắng

Đến tháng thứ 7, anh họ tôi rút vốn vì thấy không còn lãi. Tôi cố gắng bám trụ, cắt giảm nhân viên, tự làm mọi việc để duy trì.

Nhưng đến khi hợp đồng thuê mặt bằng hết hạn, chủ nhà lại đòi tăng giá. Không còn tiền, tôi đành thanh lý toàn bộ nhà hàng để thu hồi vốn.

Tổng cộng, tôi đầu tư gần 1 triệu NDT, bao gồm cả tiền bán nhà và khoản tiết kiệm, nhưng số tiền thu về chẳng đáng là bao.

Toàn bộ công sức, tiền bạc của nhiều năm lao động tan biến chỉ sau một năm.

Cái giá của sự nông nổi

Khi nhìn lại, tôi thấy mình đã quá vội vàng. Tôi tin vào lời người khác mà không tự tìm hiểu thị trường, không có kế hoạch tài chính rõ ràng, không hiểu cách quản lý nhà hàng.

Tôi cứ nghĩ khởi nghiệp chỉ cần có tiền và lòng nhiệt huyết là đủ. Nhưng đời thực không đơn giản như thế.

Giờ đây, tôi lại quay về thành phố đi xin việc. Mất gần như toàn bộ tài sản, nhưng tôi học được bài học lớn nhất đời mình: khởi nghiệp không dành cho người thiếu chuẩn bị.

Nếu bạn đang có ý định khởi nghiệp, hãy dành thời gian trang bị kiến thức, hiểu thị trường và chuẩn bị cho cả tình huống xấu nhất. Bởi chỉ cần một quyết định sai, cái giá phải trả có thể là cả gia tài, giống như tôi.