Chưa kịp vui khi được chồng tặng vàng nhân ngày 20/10, tôi sốc nặng khi biết lý do

Tôi năm nay 31 tuổi, kết hôn được 6 năm. Chồng hơn tôi 4 tuổi, làm nhân viên kinh doanh. Chúng tôi có một bé trai 5 tuổi, đang học mẫu giáo. 2 năm trước, vợ chồng tôi đã mua được căn chung cư trả góp ở Thủ đô nên cũng tạm ổn định.

Tuy nhiên, do vẫn phải trả nợ hàng tháng nên nói chung cuộc sống cũng không dư dả gì nhiều. Tôi cũng luôn phải cắt giảm những nhu cầu xa xỉ không cần thiết để cân đối lo cho gia đình. Nhất là khi chúng tôi có dự định, khi nào con lớn vào lớp 1 sẽ sinh tiếp bé thứ 2.

Tuy nhiên, chuyện xảy ra hôm qua lại khiến tôi không biết cuộc hôn nhân của mình sắp tới sẽ đi đâu về đâu.

Ảnh minh họa.

Hồi mới yêu, ngày 20/10 chồng có mua hoa tặng tôi. Tuy nhiên, từ ngày lấy nhau, chồng nói vì chuyển gần như hết lương cho vợ giữ nên cũng không còn tiền mua quà tặng. Dần dần, tất cả các ngày từ ngày lễ dành cho phụ nữ đến sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới, chồng tôi đều mặc định không tặng quà tôi nữa.

Những lúc như thế, tôi luôn tự an ủi, chồng đi làm về đưa tiền cho vợ và anh vẫn đang quan tâm, yêu thương vợ con, vậy là đủ.

Thế nên, năm nay, khi nhận được hộp quà từ chồng nhân ngày 20/10, tôi khá bất ngờ. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là quà chồng tặng lại là quà giá trị vì đó là một đôi bông tai bằng vàng, trong khi ai cũng biết, vàng đang lên giá. Dù là vàng trang sức nhưng đôi bông tai đó cũng phải tiền chục triệu, thậm chí là hơn.

Trước sự thắc mắc của tôi về sự lãng mạn bất ngờ, chồng chỉ giải thích rằng, đợt vừa rồi anh có dự án làm thêm, mới nhận được thù lao nên mua quà tặng vợ vì thấy vợ vất vả vì gia đình nhiều.

Thực lòng khi nghe chồng nói như vậy, tôi đã xúc động đến mức rơi nước mắt. Cả buổi tối, tôi cứ lâng lâng cảm thấy những hy sinh của mình là xứng đáng vì đã được chồng thấu hiểu và ghi nhận.

Vì không giấu được niềm vui, tôi đã đi khoe quà với hội các chị em rồi còn chụp đăng lên mạng xã hội để lan tỏa niềm vui.

Thế nhưng, ngay trong đêm, khi chồng đang ngủ say, tôi bị tỉnh giấc bởi loạt tin nhắn đến liền hồi trong điện thoại của anh.

Vì tò mò xem ai nhắn tin vào đêm muộn, tôi đã lén dùng vân tay của chồng để mở khóa. Và những dòng tin nhắn hiện lên trước mắt đã khiến tôi bàng hoàng.

- Xem ra vợ anh rất thích món quà này. Thấy chị ấy đăng cả lên mạng khoe quà chồng tặng. Chắc vợ anh xúc động lắm nhỉ? Có khi giờ này hai vợ chồng đang hâm nóng tình cảm cũng nên...

Gửi kèm những dòng tin nhắn trên là ảnh chụp màn hình bài đăng của tôi trên mạng xã hội lúc tối.

Kéo lên trên để xem, tôi run rẩy khi đọc được những tin nhắn hờn dỗi của cô ta, đại ý chê đôi bông tai chồng tôi tặng quê mùa nên đã trả lại. Còn chồng tôi thì liên tục dỗ dành nói ngày mai sẽ dẫn cô ta đi chọn một đôi trẻ trung, sang chảnh và hợp ý với cô ta hơn.

Và đôi bông tai bị chê quê mùa ấy, chính là đôi mà lúc tối, chồng mang về làm quà tặng tôi.

Đọc đến đó, tôi ngồi lặng người trong bóng tối, nước mắt cứ trào ra. Vậy là món quà tôi trân trọng kia, vốn không phải mua cho tôi, mà là món quà bị nhân tình của chồng từ chối, chê quê mùa nên anh mới bắt buộc phải mang về tặng vợ.

Càng nghĩ tôi càng thấy đau đớn. 6 năm về chung một nhà, tôi từng nghĩ sự thiếu lãng mạn của chồng là do tính cách và hoàn cảnh. Nhưng sự thật là, khi gặp người khác, anh cũng biết quan tâm, biết mua quà, biết nói lời ngọt ngào. Chỉ là những điều đó không dành cho tôi.

Hóa ra, bản thân tôi đã bị chồng phản bội từ lâu, vậy mà trước đó mấy tiếng, tôi còn rơi nước mắt xúc động ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Thật quá nghiệt ngã.

Giờ tôi phải làm thế nào với cuộc hôn nhân này đây?