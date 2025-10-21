Mới nhất
Những con giáp thành thật: Sống không mưu mẹo, cả đời an yên

Thứ ba, 19:07 21/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Theo tử vi, những con giáp thành thật dưới đây luôn giữ được nét đẹp đáng quý ấy trong tính cách, khiến ai tiếp xúc cũng cảm thấy an tâm và tin tưởng.

Con giáp Sửu: Thành thật và kiên định như đá tảng

Những con giáp thành thật: Sống không mưu mẹo, cả đời an yên - Ảnh 1.

Với người tuổi Sửu, sự ổn định là nền tảng của hạnh phúc. Họ trân trọng những mối quan hệ bền chặt được xây dựng bằng lòng tin và sự thật thà. Ảnh minh họa

Con giáp Sửu được xem là biểu tượng của sự trung thực và kiên định.

Họ sống chân thành, cư xử thật lòng với mọi người, chẳng bao giờ nghĩ đến việc bày mưu tính kế hay hãm hại ai để đạt được lợi ích riêng.

Con giáp Sửu tin rằng, nếu muốn có được điều gì, con đường duy nhất là nỗ lực bằng chính khả năng của mình. Họ không thích chiếm đoạt, cũng chẳng màng đến lối tắt. 

Trong mọi lĩnh vực, từ công việc đến tình cảm, chỉ cần đặt ra mục tiêu, họ sẽ tập trung thực hiện đến cùng, hiếm khi bỏ cuộc hay thay đổi hướng đi giữa chừng.

Với người tuổi Sửu, sự ổn định là nền tảng của hạnh phúc. Họ trân trọng những mối quan hệ bền chặt được xây dựng bằng lòng tin và sự thật thà.

Trong xã hội xô bồ, bon chen, con giáp Sửu vẫn giữ được sự điềm đạm, trung hậu, điều khiến họ được mọi người yêu quý và tin tưởng.

Con giáp Hợi: Hiền lành, chân chất và sống bao dung

Những con giáp thành thật: Sống không mưu mẹo, cả đời an yên - Ảnh 2.

Người tuổi Hợi không thích những toan tính phức tạp. Chỉ cần cuộc sống đủ đầy, gia đình êm ấm là họ đã cảm thấy hạnh phúc. Ảnh minh họa

Trong danh sách những con giáp thành thật, con giáp Hợi luôn được nhắc đến đầu tiên bởi tính cách hiền hòa và khoan dung.

Con giáp này không thích tranh cãi, hiếm khi đặt nặng bất kỳ vấn đề nào, nhờ đó mà cuộc sống của họ luôn nhẹ nhàng, thoải mái.

Người tuổi Hợi không thích những toan tính phức tạp. Chỉ cần cuộc sống đủ đầy, gia đình êm ấm là họ đã cảm thấy hạnh phúc.

Họ đối xử với mọi người bằng tấm lòng chân thành, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng lợi ích.

Trong các mối quan hệ, con giáp Hợi luôn chủ động mở lòng. Khi yêu mến ai, họ sẽ không ngần ngại tiếp cận, kết thân.

Ngược lại, nếu cảm thấy không hợp, họ sẽ khéo léo giữ khoảng cách, tránh va chạm để mọi việc được êm đẹp.

Chính sự chân thật, giản dị ấy giúp người tuổi Hợi luôn được bạn bè quý mến và tin tưởng.

Con giáp Mão: Lương thiện và dễ tin người

Những con giáp thành thật: Sống không mưu mẹo, cả đời an yên - Ảnh 3.

Con giáp Mão tin rằng sự bao dung và chân thành sẽ khiến người khác cảm nhận được thiện ý, từ đó đối xử tốt hơn. Ảnh minh họa

Con giáp Mão có tính cách dịu dàng, tốt bụng và vô cùng chân thật. Họ luôn tin vào điều tốt đẹp, tin rằng ai cũng có mặt thiện trong tâm hồn.

Chính vì thế, họ dễ đặt niềm tin vào người khác, đôi khi đến mức ngây thơ.

Dù bị người khác gây khó dễ hay tổn thương, con giáp này vẫn chọn cách mỉm cười bỏ qua.

Con giáp Mão tin rằng sự bao dung và chân thành sẽ khiến người khác cảm nhận được thiện ý, từ đó đối xử tốt hơn.

Trong tình bạn hay tình yêu, họ luôn quan tâm, chăm sóc người khác một cách âm thầm và tận tâm.

Họ nghĩ cho người khác nhiều hơn cho bản thân, nên được mọi người quý trọng và yêu thương.

Nhờ tấm lòng thật thà và nhân hậu, người tuổi Mão thường gặp được quý nhân giúp đỡ, chỉ lối trong những giai đoạn khó khăn của cuộc sống.

Con giáp Tuất: Trung thực và đáng tin cậy bậc nhất

Những con giáp thành thật: Sống không mưu mẹo, cả đời an yên - Ảnh 4.

Con giáp Tuất không bao giờ phản bội hay hãm hại người khác, dù là trong tình huống khó khăn. Ảnh minh họa

Nhắc đến con giáp thành thật, không thể bỏ qua tuổi Tuất. Họ là người thẳng thắn, trung thực và có nguyên tắc sống rõ ràng.

Trong công việc, người tuổi Tuất luôn đề cao chữ "tín", nói được là làm được, nên luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ đồng nghiệp và cấp trên.

Con giáp Tuất không bao giờ phản bội hay hãm hại người khác, dù là trong tình huống khó khăn.

Họ sống rõ ràng, rạch ròi, không "ném đá giấu tay" hay giả vờ thân thiết. Chính sự thẳng thắn này đôi khi khiến họ bị hiểu lầm là cứng nhắc, nhưng thật ra, họ chỉ muốn giữ cho mọi thứ minh bạch và công bằng.

Nhờ tính cách trung thực, con giáp Tuất luôn xây dựng được những mối quan hệ bền chặt, lâu dài.

Họ là mẫu người "bạn tốt suốt đời", đáng tin, đáng nể và không bao giờ quay lưng khi người khác gặp khó.

4 con giáp thành thật bậc nhất

Bốn con giáp Sửu, Hợi, Mão và Tuất đều có điểm chung là sống thật với lòng mình, không toan tính thiệt hơn.

Trong xã hội đầy cám dỗ, họ giống như "ngọn đèn nhỏ" giữ cho thế giới này bớt đi phần giả dối.

Có thể họ không phải là người nhanh nhẹn trong đường đời, nhưng chính sự chân thành lại giúp họ nhận được sự tôn trọng và tình cảm bền lâu từ mọi người.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Con giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chấtCon giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chất

GĐXH - Không chỉ xinh đẹp, cuốn hút mà những con giáp này còn sở hữu trí thông minh, khí chất và năng lực vượt trội.

Con giáp tỉ mỉ bậc nhất: Làm việc đâu ra đấy, cẩn trọng đến từng chi tiếtCon giáp tỉ mỉ bậc nhất: Làm việc đâu ra đấy, cẩn trọng đến từng chi tiết

GĐXH - Trong công việc hay cuộc sống, những con giáp này luôn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ. Họ không bao giờ "làm ẩu cho xong", luôn kiểm tra kỹ càng trước khi quyết định điều gì.

Bách Hợp (t/h)
Tháng sinh Âm lịch của người biết nắm bắt thời cơ: Càng trưởng thành càng tỏa sáng

Tháng sinh Âm lịch của người biết nắm bắt thời cơ: Càng trưởng thành càng tỏa sáng

Tuổi già, sống trong biệt thự 20 tỷ cụ ông vẫn bật khóc: 'Giá như tôi có một căn nhà nhỏ hơn'

Tuổi già, sống trong biệt thự 20 tỷ cụ ông vẫn bật khóc: 'Giá như tôi có một căn nhà nhỏ hơn'

Top cung hoàng đạo nữ 'lão hóa ngược', tuổi càng lớn sắc vóc càng mặn mà

Top cung hoàng đạo nữ 'lão hóa ngược', tuổi càng lớn sắc vóc càng mặn mà

Giấc mơ nghỉ hưu ở quê tan vỡ: Chưa tròn một năm, chúng tôi tiêu sạch 1 tỷ và nhận ra sự thật phũ phàng

Giấc mơ nghỉ hưu ở quê tan vỡ: Chưa tròn một năm, chúng tôi tiêu sạch 1 tỷ và nhận ra sự thật phũ phàng

Cung hoàng đạo thực tế: Khi lý trí lấn át tình cảm

Cung hoàng đạo thực tế: Khi lý trí lấn át tình cảm

Tuần mới sau ngày 20/10 đầy thay đổi với các con giáp Tý, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất

Tuần mới sau ngày 20/10 đầy thay đổi với các con giáp Tý, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tuần mới sau ngày 20/10 có nhiều thay đổi với các con giáp Tý, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất dưới đây.

Câu chuyện cổ tích giữa đời thường: Thương người cha nghèo vừa mất con, tài xế taxi chở miễn phí 20km

Câu chuyện cổ tích giữa đời thường: Thương người cha nghèo vừa mất con, tài xế taxi chở miễn phí 20km

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Câu chuyện người đàn ông nghèo ở Lào Cai được tài xế taxi giúp đỡ giữa lúc khó khăn được cộng đồng quan tâm và lan truyền vì hành động đẹp.

Thi thể cá ông dạt vào bờ biển Nhật Lệ

Thi thể cá ông dạt vào bờ biển Nhật Lệ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức chôn cất thi thể cá ông trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ.

Ngày sinh Âm lịch của người có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, càng làm càng phát đạt

Ngày sinh Âm lịch của người có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, càng làm càng phát đạt

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường có sự nghiệp thăng hoa, kinh doanh phát đạt, cuộc sống sung túc và viên mãn.

Chi tiết quy định thủ tục nâng hạng giấy phép lái xe mới nhất 2025, lái xe cần nắm rõ các quy trình

Chi tiết quy định thủ tục nâng hạng giấy phép lái xe mới nhất 2025, lái xe cần nắm rõ các quy trình

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Nâng hạng giấy phép lái xe là hình thức giúp cho giấy phép lái xe có thêm nhiều chức năng. Để được nâng hạng tài xế cần nắm bắt những thông tin gì?

Chiêm ngắm 'báu vật xanh' hàng trăm tuổi 'ngự' tại chùa Tháp ở Ninh Bình

Chiêm ngắm 'báu vật xanh' hàng trăm tuổi 'ngự' tại chùa Tháp ở Ninh Bình

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Cùng với di tích đền Trần, chùa Phổ Minh ở Ninh Bình một trong những địa chỉ tâm linh nổi tiếng, gây ấn tượng với du khách và là nơi lưu giữ những “báu vật xanh vô giá” nhưng không phải ai cũng biết.

Hà Nội: 3 xe máy va chạm khiến 1 người tử vong trên cầu Vĩnh Tuy

Hà Nội: 3 xe máy va chạm khiến 1 người tử vong trên cầu Vĩnh Tuy

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe máy xảy ra vào trưa 20/10 trên cầu Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) khiến 1 người tử vong tại chỗ...

4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10

4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, từ ngày 20/10 có 4 con giáp dưới đây được quý nhân phù trợ, đón nhận nhiều tin vui trên mọi phương diện của cuộc sống.

Ngày sinh Âm lịch "cất giữ Thần Tài": Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý

Ngày sinh Âm lịch "cất giữ Thần Tài": Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong kho tàng tử vi và số học phương Đông, có những ngày sinh Âm lịch được cho là mang năng lượng đặc biệt, như cất giữ "mật mã Thần Tài".

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nhóm đối tượng đặc thù sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng, đồng thời được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định. Dưới đây là thông tin cụ thể.

4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10

4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, từ ngày 20/10 có 4 con giáp dưới đây được quý nhân phù trợ, đón nhận nhiều tin vui trên mọi phương diện của cuộc sống.

Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòng

Đời sống

Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòng

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch của người có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, càng làm càng phát đạt

Đời sống

Ngày sinh Âm lịch của người có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, càng làm càng phát đạt

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch "cất giữ Thần Tài": Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý

Đời sống

Ngày sinh Âm lịch "cất giữ Thần Tài": Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý

Đời sống
Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?

Đời sống

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?

Đời sống

