Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

69 tuổi, nghỉ hưu, tôi bán nhà sang sống cùng con gái: Chỉ sau 1 tháng đã hối hận muốn quay về

Thứ tư, 19:08 22/10/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng, sau khi nghỉ hưu, được sống gần con cháu là niềm hạnh phúc lớn nhất. Nhưng thực tế mọi chuyện không hề dễ dàng.

Câu chuyện tuổi nghỉ hưu của bà Lý, 69 tuổi, đến từ Thượng Hải (Trung Quốc).

Quyết định rời bỏ quê hương sau khi chồng qua đời

Trước khi nghỉ hưu, cuộc sống của vợ chồng bà Lý trôi qua yên bình. Hai ông bà sống bằng lương hưu, tiêu pha tiết kiệm, tận hưởng niềm vui giản dị bên nhau mỗi ngày, những buổi sáng đi chợ, chiều dạo công viên, cùng uống trà và trò chuyện.

Con gái duy nhất của bà học tập rồi lập nghiệp ở Anh, sau đó kết hôn và sinh con tại đó. Khi người chồng qua đời, căn nhà ở Thượng Hải bỗng trở nên trống trải. 

Nỗi cô đơn khiến bà Lý dần xiêu lòng trước lời khuyên của con gái: sang Anh sống cùng để có người thân bên cạnh.

Với mong muốn được gần gũi con cháu và san sẻ gánh nặng chăm con nhỏ, bà Lý quyết định bán nhà, từ bỏ nơi chốn gắn bó cả đời để bắt đầu một cuộc sống mới nơi xứ người.

69 tuổi, nghỉ hưu, tôi bán nhà sang sống cùng con gái: Chỉ sau 1 tháng đã hối hận muốn quay về - Ảnh 1.

Cuộc sống sau nghỉ hưu không như mơ

Những ngày đầu sang Anh, bà Lý bận rộn với việc trông cháu, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Công việc khiến bà cảm thấy mình vẫn có ích. Nhưng chỉ sau một tháng, bà bắt đầu nhận ra cuộc sống nơi đây khác xa với tưởng tượng.

Thời tiết lạnh lẽo, giá sinh hoạt đắt đỏ, ngôn ngữ bất đồng và sự lặng lẽ trong các khu dân cư khiến bà thấy lạc lõng. 

Không còn những hàng xóm thân quen, những cuộc trò chuyện thân tình như ở Thượng Hải, bà dần cảm nhận rõ nỗi cô đơn của tuổi nghỉ hưu xa quê.

Càng về sau, sức khỏe giảm sút khiến việc đưa đón cháu, đi chợ hay di chuyển trong thành phố trở thành gánh nặng. 

Thêm vào đó, khác biệt trong cách nuôi dạy con cái giữa hai thế hệ khiến mối quan hệ mẹ con đôi lúc căng thẳng. Bà Lý bắt đầu hối hận vì đã rời bỏ quê hương.

Tìm lại niềm vui sau những tháng ngày trống rỗng

Thấy mẹ ngày càng trầm lặng, con gái bà Lý gợi ý mẹ về Thượng Hải một thời gian để "thay đổi không khí". Nhưng chính lúc đó, bà nhận ra tình cảm với gia đình nhỏ ở Anh đã trở nên sâu sắc. Dù nhớ quê hương, bà không thể xa con cháu thêm một lần nữa.

Từ đó, bà quyết định học cách thích nghi với cuộc sống mới. Bà đăng ký lớp học tiếng Anh trong cộng đồng, nơi có nhiều người cao tuổi đến từ các quốc gia khác nhau. 

Dù tiếp thu chậm, mỗi lần nói thêm được vài câu tiếng Anh, bà lại thấy tự tin hơn. Những người bạn mới giúp bà hiểu rằng, ở độ tuổi nào, con người vẫn có thể bắt đầu lại.

Biết mẹ yêu thích du lịch, vợ chồng con gái thường đưa bà đi khám phá các thành phố nổi tiếng như Cambridge, Edinburgh… Những chuyến đi giúp bà mở rộng tầm mắt, cảm nhận vẻ đẹp của nước Anh và dần quên đi cảm giác cô đơn.

Con gái bà cũng nỗ lực giúp mẹ hòa nhập bằng cách cùng xem phim, đọc sách về văn hóa Anh. Nhờ đó, bà dần hiểu và chấp nhận những khác biệt trong lối sống, thấy mình gần gũi hơn với mảnh đất từng xa lạ.

Bước ngoặt giúp cuộc sống thêm ý nghĩa

Một ngày, con gái bà gợi ý: "Mẹ có muốn thử đi làm không? Có nhiều công việc phù hợp với người cao tuổi lắm." 

Lúc đầu, bà Lý lo ngại vì vốn tiếng Anh ít ỏi và tuổi đã cao. Nhưng sau khi được động viên, bà mạnh dạn thử.

Và rồi, bà được nhận vào làm thủ thư tại thư viện cộng đồng. Công việc đơn giản là sắp xếp sách, hỗ trợ người mượn sách nhưng mang đến cho bà niềm vui lớn. 

Mỗi ngày được làm việc, trò chuyện với các tình nguyện viên thân thiện, bà cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn và cuộc sống đầy ý nghĩa hơn.

Từ đó, bà Lý không còn quanh quẩn trong nhà. Bà tham gia các hoạt động cộng đồng, kết nối với những người cùng hoàn cảnh và thậm chí còn giúp đỡ người khác.

Hạnh phúc của tuổi nghỉ hưu là biết thích nghi

Nhìn lại hành trình đã qua, bà Lý hiểu rằng hạnh phúc sau nghỉ hưu không phụ thuộc vào nơi ở, mà nằm ở cách mỗi người đối diện và thích nghi với hoàn cảnh.

Cuộc sống nơi đất khách từng khiến bà hối hận, nhưng cũng chính nơi ấy giúp bà học cách bắt đầu lại, học ngôn ngữ mới, kết bạn, đi làm và tận hưởng niềm vui giản dị mỗi ngày.

Tuổi nghỉ hưu, hóa ra không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình tìm lại ý nghĩa của cuộc sống và sự bình yên trong tâm hồn.

Không làm gì vẫn có 47 triệu/tháng, cặp đôi nghỉ hưu sớm thú nhận điều khiến dân mạng "vỡ mộng"Không làm gì vẫn có 47 triệu/tháng, cặp đôi nghỉ hưu sớm thú nhận điều khiến dân mạng 'vỡ mộng'

GĐXH - Ngay cả khi có kế hoạch tài chính vững vàng, cặp vợ chồng nghỉ hưu sớm vẫn không tránh khỏi những nỗi lo.

Theo Sohu

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bố chồng mất, con dâu đi rút 3 triệu tiền thừa kế: Câu nói của nhân viên ngân hàng khiến chị ngã quỵ

Bố chồng mất, con dâu đi rút 3 triệu tiền thừa kế: Câu nói của nhân viên ngân hàng khiến chị ngã quỵ

Bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà tài giỏi và giàu có cỡ nào?

Bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà tài giỏi và giàu có cỡ nào?

Top cung hoàng đạo nữ 'lão hóa ngược', tuổi càng lớn sắc vóc càng mặn mà

Top cung hoàng đạo nữ 'lão hóa ngược', tuổi càng lớn sắc vóc càng mặn mà

Tháng sinh Âm lịch vượng mệnh: Ai sở hữu phúc lộc theo chân cả đời

Tháng sinh Âm lịch vượng mệnh: Ai sở hữu phúc lộc theo chân cả đời

Cung hoàng đạo thực tế: Khi lý trí lấn át tình cảm

Cung hoàng đạo thực tế: Khi lý trí lấn át tình cảm

Cùng chuyên mục

Yêu nhau 3 năm, tôi đành chia tay khi nhà gái thách cưới 500 triệu đồng

Yêu nhau 3 năm, tôi đành chia tay khi nhà gái thách cưới 500 triệu đồng

Tâm sự - 7 giờ trước

Gia đình bạn gái bảo nếu không đưa đủ số tiền thách cưới 500 triệu đồng thì tôi không xứng đáng, không đủ năng lực chăm sóc con gái họ nốt phần đời còn lại.

Vào đúng ngày vợ sinh con, chồng bỏ đi vội vã và đoạn video chỉ hơn 1 phút đã vạch trần toàn bộ sự thật

Vào đúng ngày vợ sinh con, chồng bỏ đi vội vã và đoạn video chỉ hơn 1 phút đã vạch trần toàn bộ sự thật

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH – Xem đoạn video, tôi thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, đầu óc ong ong, căn phòng bỗng nhiên nghiêng ngả.

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH - Tôi rung động với người đàn ông đã có gia đình. Tôi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, rồi lo lắng sẽ bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm.

Lễ mừng thọ mẹ làm 80 mâm nhưng làng xóm không ai đến: Bài học cho cô gái lấy chồng giàu từng được cả làng yêu quý

Lễ mừng thọ mẹ làm 80 mâm nhưng làng xóm không ai đến: Bài học cho cô gái lấy chồng giàu từng được cả làng yêu quý

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày chị tổ chức lễ mừng thọ hoành tráng cho mẹ, không ai trong làng đến dự. Giữa không gian trống vắng, người mẹ già chỉ thở dài: "Không trách ai cả, chỉ cảm ơn vì họ đã giúp con nhìn lại mình".

Lương tháng mẹ chồng 20 triệu nhưng chỉ cho tôi 5 triệu từ lúc mang thai tới khi sinh con

Lương tháng mẹ chồng 20 triệu nhưng chỉ cho tôi 5 triệu từ lúc mang thai tới khi sinh con

Tâm sự - 20 giờ trước

Tôi biết bà không ghét tôi nhưng giữa chúng tôi chưa bao giờ có sự thân thiết của hai người phụ nữ cùng trong một mái nhà.

Chuyện thật như đùa: Cho chồng cũ ở nhờ và cái kết gay cấn hơn phim

Chuyện thật như đùa: Cho chồng cũ ở nhờ và cái kết gay cấn hơn phim

Tâm sự - 1 ngày trước

Câu chuyện của anh D. (40 tuổi, Hà Nội) khiến nhiều người vừa buồn cười vừa "nể".

Mẹ chồng nhất quyết không cho tôi về ngoại ở cữ vì lý do khó chấp nhận

Mẹ chồng nhất quyết không cho tôi về ngoại ở cữ vì lý do khó chấp nhận

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nghe xong những gì mẹ chồng nói, tôi ấm ức vô cùng. Biết là mẹ chồng lo cho cháu nhưng bà đâu cần phải miệt thị mẹ tôi và nhà tôi như vậy.

Mỗi tháng chồng gửi về quê 5 triệu, tôi tưởng bố mẹ chồng nghèo khó cho đến khi biết họ dùng số tiền đó đi du lịch

Mỗi tháng chồng gửi về quê 5 triệu, tôi tưởng bố mẹ chồng nghèo khó cho đến khi biết họ dùng số tiền đó đi du lịch

Tâm sự - 1 ngày trước

Mà quả thật, tháng nào không thấy tiền về là y như rằng mẹ chồng gọi.

Bán nhà 3 tỷ để về quê khởi nghiệp, sau 1 năm tôi trắng tay: Cái giá của giấc mơ làm chủ

Bán nhà 3 tỷ để về quê khởi nghiệp, sau 1 năm tôi trắng tay: Cái giá của giấc mơ làm chủ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi từng tin rằng chỉ cần có vốn là có thể khởi nghiệp thành công. Nhưng một năm sau khi bán căn nhà trị giá 3 tỷ đồng để về quê mở nhà hàng, tôi nhận ra mình đã đánh cược cả tương lai bằng sự nông nổi của chính mình.

Mẹ tôi không ưa con rể nên tìm mọi cách để người khác ghét anh, khiến chồng tôi thốt lên: "Anh sợ phải gặp mẹ em"

Mẹ tôi không ưa con rể nên tìm mọi cách để người khác ghét anh, khiến chồng tôi thốt lên: "Anh sợ phải gặp mẹ em"

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi khen mẹ trước mặt chồng, rồi khen chồng trước mặt mẹ, mong hai người dần mở lòng nhưng càng cố, mọi thứ càng tệ.

Xem nhiều

69 tuổi, nghỉ hưu, tôi bán nhà sang sống cùng con gái: Chỉ sau 1 tháng đã hối hận muốn quay về

69 tuổi, nghỉ hưu, tôi bán nhà sang sống cùng con gái: Chỉ sau 1 tháng đã hối hận muốn quay về

Tâm sự

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng, sau khi nghỉ hưu, được sống gần con cháu là niềm hạnh phúc lớn nhất. Nhưng thực tế mọi chuyện không hề dễ dàng.

Tháng nào bố chồng cũng cho tôi 1 triệu, đến khi biết lý do tôi lặng người

Tháng nào bố chồng cũng cho tôi 1 triệu, đến khi biết lý do tôi lặng người

Tâm sự
Lễ mừng thọ mẹ làm 80 mâm nhưng làng xóm không ai đến: Bài học cho cô gái lấy chồng giàu từng được cả làng yêu quý

Lễ mừng thọ mẹ làm 80 mâm nhưng làng xóm không ai đến: Bài học cho cô gái lấy chồng giàu từng được cả làng yêu quý

Tâm sự
Mỗi tháng vợ gửi 4 triệu cho mẹ ruột, tôi nhắc gửi cả cho bố mẹ chồng thì cô ấy nói một câu khiến tôi câm nín

Mỗi tháng vợ gửi 4 triệu cho mẹ ruột, tôi nhắc gửi cả cho bố mẹ chồng thì cô ấy nói một câu khiến tôi câm nín

Tâm sự
Chuyện thật như đùa: Cho chồng cũ ở nhờ và cái kết gay cấn hơn phim

Chuyện thật như đùa: Cho chồng cũ ở nhờ và cái kết gay cấn hơn phim

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top