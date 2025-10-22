69 tuổi, nghỉ hưu, tôi bán nhà sang sống cùng con gái: Chỉ sau 1 tháng đã hối hận muốn quay về

Câu chuyện tuổi nghỉ hưu của bà Lý, 69 tuổi, đến từ Thượng Hải (Trung Quốc).

Quyết định rời bỏ quê hương sau khi chồng qua đời

Trước khi nghỉ hưu, cuộc sống của vợ chồng bà Lý trôi qua yên bình. Hai ông bà sống bằng lương hưu, tiêu pha tiết kiệm, tận hưởng niềm vui giản dị bên nhau mỗi ngày, những buổi sáng đi chợ, chiều dạo công viên, cùng uống trà và trò chuyện.

Con gái duy nhất của bà học tập rồi lập nghiệp ở Anh, sau đó kết hôn và sinh con tại đó. Khi người chồng qua đời, căn nhà ở Thượng Hải bỗng trở nên trống trải.

Nỗi cô đơn khiến bà Lý dần xiêu lòng trước lời khuyên của con gái: sang Anh sống cùng để có người thân bên cạnh.

Với mong muốn được gần gũi con cháu và san sẻ gánh nặng chăm con nhỏ, bà Lý quyết định bán nhà, từ bỏ nơi chốn gắn bó cả đời để bắt đầu một cuộc sống mới nơi xứ người.

Cuộc sống sau nghỉ hưu không như mơ

Những ngày đầu sang Anh, bà Lý bận rộn với việc trông cháu, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Công việc khiến bà cảm thấy mình vẫn có ích. Nhưng chỉ sau một tháng, bà bắt đầu nhận ra cuộc sống nơi đây khác xa với tưởng tượng.

Thời tiết lạnh lẽo, giá sinh hoạt đắt đỏ, ngôn ngữ bất đồng và sự lặng lẽ trong các khu dân cư khiến bà thấy lạc lõng.

Không còn những hàng xóm thân quen, những cuộc trò chuyện thân tình như ở Thượng Hải, bà dần cảm nhận rõ nỗi cô đơn của tuổi nghỉ hưu xa quê.

Càng về sau, sức khỏe giảm sút khiến việc đưa đón cháu, đi chợ hay di chuyển trong thành phố trở thành gánh nặng.

Thêm vào đó, khác biệt trong cách nuôi dạy con cái giữa hai thế hệ khiến mối quan hệ mẹ con đôi lúc căng thẳng. Bà Lý bắt đầu hối hận vì đã rời bỏ quê hương.

Tìm lại niềm vui sau những tháng ngày trống rỗng

Thấy mẹ ngày càng trầm lặng, con gái bà Lý gợi ý mẹ về Thượng Hải một thời gian để "thay đổi không khí". Nhưng chính lúc đó, bà nhận ra tình cảm với gia đình nhỏ ở Anh đã trở nên sâu sắc. Dù nhớ quê hương, bà không thể xa con cháu thêm một lần nữa.

Từ đó, bà quyết định học cách thích nghi với cuộc sống mới. Bà đăng ký lớp học tiếng Anh trong cộng đồng, nơi có nhiều người cao tuổi đến từ các quốc gia khác nhau.

Dù tiếp thu chậm, mỗi lần nói thêm được vài câu tiếng Anh, bà lại thấy tự tin hơn. Những người bạn mới giúp bà hiểu rằng, ở độ tuổi nào, con người vẫn có thể bắt đầu lại.

Biết mẹ yêu thích du lịch, vợ chồng con gái thường đưa bà đi khám phá các thành phố nổi tiếng như Cambridge, Edinburgh… Những chuyến đi giúp bà mở rộng tầm mắt, cảm nhận vẻ đẹp của nước Anh và dần quên đi cảm giác cô đơn.

Con gái bà cũng nỗ lực giúp mẹ hòa nhập bằng cách cùng xem phim, đọc sách về văn hóa Anh. Nhờ đó, bà dần hiểu và chấp nhận những khác biệt trong lối sống, thấy mình gần gũi hơn với mảnh đất từng xa lạ.

Bước ngoặt giúp cuộc sống thêm ý nghĩa

Một ngày, con gái bà gợi ý: "Mẹ có muốn thử đi làm không? Có nhiều công việc phù hợp với người cao tuổi lắm."

Lúc đầu, bà Lý lo ngại vì vốn tiếng Anh ít ỏi và tuổi đã cao. Nhưng sau khi được động viên, bà mạnh dạn thử.

Và rồi, bà được nhận vào làm thủ thư tại thư viện cộng đồng. Công việc đơn giản là sắp xếp sách, hỗ trợ người mượn sách nhưng mang đến cho bà niềm vui lớn.

Mỗi ngày được làm việc, trò chuyện với các tình nguyện viên thân thiện, bà cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn và cuộc sống đầy ý nghĩa hơn.

Từ đó, bà Lý không còn quanh quẩn trong nhà. Bà tham gia các hoạt động cộng đồng, kết nối với những người cùng hoàn cảnh và thậm chí còn giúp đỡ người khác.

Hạnh phúc của tuổi nghỉ hưu là biết thích nghi

Nhìn lại hành trình đã qua, bà Lý hiểu rằng hạnh phúc sau nghỉ hưu không phụ thuộc vào nơi ở, mà nằm ở cách mỗi người đối diện và thích nghi với hoàn cảnh.

Cuộc sống nơi đất khách từng khiến bà hối hận, nhưng cũng chính nơi ấy giúp bà học cách bắt đầu lại, học ngôn ngữ mới, kết bạn, đi làm và tận hưởng niềm vui giản dị mỗi ngày.

Tuổi nghỉ hưu, hóa ra không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình tìm lại ý nghĩa của cuộc sống và sự bình yên trong tâm hồn.

Theo Sohu