Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Cưới con gái nhà giàu, tôi tưởng lấy được tiểu thư, nào ngờ sống chung rồi mới phát hiện bí mật của nhà vợ

Thứ ba, 08:01 21/10/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Giờ thì tôi biết, cưới Yến không phải là "có phúc phần" mà là một may mắn thực sự.

Tôi và Yến cưới nhau được nửa năm. Ai nghe đến chuyện tôi cưới con gái của ông Phong – chủ chuỗi khách sạn trong thành phố – cũng xuýt xoa, bảo tôi có phúc phần. Ngày cưới, khách khứa đông như trẩy hội, xe hoa nối đuôi, vàng cưới lấp lánh. 

Tôi cũng từng nghĩ, lấy Yến, cuộc sống sau này sẽ nhẹ gánh, ít ra là không phải lo chuyện cơm áo nhưng rồi chỉ ít lâu sau, tôi bắt đầu thấy... lạ.

Yến là con gái nhà giàu nhưng sống tiết kiệm đến mức tôi ngỡ như đang ở cùng một cô sinh viên nghèo trọ học. Cô ấy cân nhắc từng khoản, từ chai nước rửa chén đến gói giấy vệ sinh. Tiền sinh hoạt hằng tháng tôi đưa, vợ ghi chép cẩn thận, có hôm đi chợ về, thấy mình trả thừa hai nghìn, cô ấy cũng nhặt lại bỏ vào lọ tiết kiệm.

Mẹ tôi ngạc nhiên: "Con bé nhà giàu thế mà tính toán từng đồng. Lạ thật".

Tôi cũng thấy khó hiểu. Nhất là khi cô ấy từ chối mọi món quà đắt tiền tôi tặng, thậm chí còn trách bảo tôi đừng tiêu hoang, mình còn nhiều việc phải lo. Trong khi tôi biết, chỉ cần cô ấy mở lời, bố mẹ vợ có thể cho hàng trăm triệu chẳng mảy may tiếc.

Sau nửa năm trời sống chung, tôi thấy vợ càng ngày càng tính toán từng đồng, keo kiệt đến mức chính nhà tôi cũng phải ngạc nhiên. Tôi không chịu được nên có lần đã chỉ trích cô ấy. Kết quả, Yến bật khóc và tiết lộ bí mật của gia đình cô ấy.

Thì ra Yến không phải con đẻ của mẹ vợ, cô ấy là con riêng của bố vợ với một người phụ nữ làm nghề cắt tóc gội đầu. Mẹ ruột của Yến mất khi cô ấy mới 8 tuổi. Yến phải sống nương tựa ở nhà cậu mợ, nhà cậu mợ nghèo nên Yến phải phụ trông em giúp, làm việc lặt vặt, đi chợ nấu cơm nên quen thói tiết kiệm, tính toán từng đồng.

Cưới con gái nhà giàu, tôi tưởng lấy được tiểu thư, nào ngờ sống chung rồi mới phát hiện bí mật của nhà vợ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

3 năm trước Yến mới được bố ruột đón về, cũng vì cảm thấy có lỗi với Yến nên ông Phong chu cấp cho cô ấy đầy đủ, mua cho cả ô tô để đi lại, tổ chức đám cưới linh đình vừa để mát mặt với thiên hạ, vừa để đối tác công việc nhìn vào.

Khi quen tôi, Yến không muốn kể về quá khứ, chỉ muốn hướng tới tương lai, không ngờ tôi lại yêu cô ấy vì gia cảnh giàu có chứ không phải bản thân cô ấy.

Lời Yến trách móc khiến tôi vừa bàng hoàng vừa xấu hổ. Từ hôm ấy, tôi nhìn vợ bằng ánh mắt khác. Tôi hiểu vì sao cô ấy cẩn thận từng khoản chi, vì sao cô trân trọng cả những thứ nhỏ bé đến vậy, không phải vì keo kiệt, mà vì cô ấy từng biết thế nào là nghèo khổ.

Một buổi sáng, Yến bảo: "Em muốn mở quán cà phê nhỏ, bán thêm bánh ngọt tự làm. Em không muốn sống dựa vào tiền bố mẹ".

Tôi nhìn vợ, thấy lại sự mạnh mẽ mà ngày trước tôi từng yêu. Một người phụ nữ đã đi qua khổ cực, nay có cơ hội được sống trong nhung lụa nhưng họ chẳng cần hào nhoáng, chỉ cần bình yên.

Giờ thì tôi biết, cưới Yến không phải là "có phúc phần" mà là một may mắn thực sự, vì tôi có một người vợ biết giá trị của đồng tiền, giá trị của hạnh phúc, của bình yên, và điều đó chẳng tiền bạc nào mua nổi.

Bỏ việc lương 50 triệu đồng để phụ nhà vợ kinh doanh, tôi tay trắng khi ly dịBỏ việc lương 50 triệu đồng để phụ nhà vợ kinh doanh, tôi tay trắng khi ly dị

Để gần vợ con, tôi từ chối lời mời công việc với mức lương trong mơ, hỗ trợ nhà vợ kinh doanh, lúc ly dị phải ra đi tay trắng vì nhà vợ bảo tôi chỉ là thằng ăn bám.

Thanh Uyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tuổi già, sống trong biệt thự 20 tỷ cụ ông vẫn bật khóc: 'Giá như tôi có một căn nhà nhỏ hơn'

Tuổi già, sống trong biệt thự 20 tỷ cụ ông vẫn bật khóc: 'Giá như tôi có một căn nhà nhỏ hơn'

5 cung hoàng đạo càng làm việc sếp càng quý: Cơ hội thăng tiến luôn rộng mở

5 cung hoàng đạo càng làm việc sếp càng quý: Cơ hội thăng tiến luôn rộng mở

Giấc mơ nghỉ hưu ở quê tan vỡ: Chưa tròn một năm, chúng tôi tiêu sạch 1 tỷ và nhận ra sự thật phũ phàng

Giấc mơ nghỉ hưu ở quê tan vỡ: Chưa tròn một năm, chúng tôi tiêu sạch 1 tỷ và nhận ra sự thật phũ phàng

Dù có 2 con ruột, cha dượng vẫn di chúc lại toàn bộ tài sản cho tôi: Lý do khiến ai cũng lặng người

Dù có 2 con ruột, cha dượng vẫn di chúc lại toàn bộ tài sản cho tôi: Lý do khiến ai cũng lặng người

Ngày sinh Âm lịch "cất giữ Thần Tài": Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý

Ngày sinh Âm lịch "cất giữ Thần Tài": Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý

Cùng chuyên mục

Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn

Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn

Tâm sự - 15 giờ trước

5 năm trước, chồng tôi vay tiền, gửi về lo liệu đám cưới tươm tất còn tặng thêm chị gái anh 1 chỉ vàng. Vậy mà giờ đây, anh chị mừng chúng tôi chiếc phong bì chỉ 5 triệu đồng.

Cô gái trẻ đưa con nuôi đi xét nghiệm ADN để 'minh oan' với gia đình bạn trai

Cô gái trẻ đưa con nuôi đi xét nghiệm ADN để 'minh oan' với gia đình bạn trai

Tâm sự - 1 ngày trước

Cô gái trẻ lựa chọn nuôi con người khác suốt 6 năm, bất chấp lời dị nghị, để rồi phải nhờ xét nghiệm ADN minh oan trước khi được chấp nhận làm dâu.

Hàng xóm tay không đi ăn cưới còn vơ vét đồ mang về khiến chủ nhà 'sôi máu'

Hàng xóm tay không đi ăn cưới còn vơ vét đồ mang về khiến chủ nhà 'sôi máu'

Tâm sự - 1 ngày trước

Đám cưới đã qua mấy ngày, mâm cơm nhà hàng xóm vẫn có những món ăn trong thực đơn cỗ cưới của nhà tôi.

Hợp tác kinh doanh với bạn thân, ai ngờ nhận cái kết đắng

Hợp tác kinh doanh với bạn thân, ai ngờ nhận cái kết đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

Không ít người tin rằng hợp tác kinh doanh với bạn thân là lựa chọn an toàn. Nhưng khi lợi nhuận và trách nhiệm đan xen, tình bạn đôi khi khó vượt qua.

Tôi tận tâm báo hiếu, nhưng mẹ sang tên sổ đỏ cho em trai mà không bảo một câu

Tôi tận tâm báo hiếu, nhưng mẹ sang tên sổ đỏ cho em trai mà không bảo một câu

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi em trai đưa sổ đỏ ngôi nhà đang ở với mẹ ra khoe, tôi mới biết mẹ đã sang tên nhà cho em mà không hỏi ý kiến tôi.

Mẹ chồng đòi lại phong bì và 5 chỉ vàng cưới, lý do khiến dâu mới ngã ngửa

Mẹ chồng đòi lại phong bì và 5 chỉ vàng cưới, lý do khiến dâu mới ngã ngửa

Tâm sự - 2 ngày trước

Còn chưa hết mệt sau đám cưới, tôi lại thêm bực khi mẹ chồng nói muốn nhận lại toàn bộ phong bì tiền mừng từ làng xóm, họ hàng và cả nhẫn, vòng vàng đã trao tặng con dâu, tổng khoảng 100 triệu.

Bí mật đằng sau sự thay đổi chóng mặt của mẹ chồng khi thông gia vừa qua đời

Bí mật đằng sau sự thay đổi chóng mặt của mẹ chồng khi thông gia vừa qua đời

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nghe những gì mẹ chồng nói, người tôi run lên bần bật. Thì ra, tất cả sự tử tế, săn sóc suốt thời gian qua của mẹ chồng đều là giả tạo.

Sau bữa tối mừng 20/10, cô gái bật khóc vì bức ảnh mẹ bạn trai đăng mạng

Sau bữa tối mừng 20/10, cô gái bật khóc vì bức ảnh mẹ bạn trai đăng mạng

Tâm sự - 2 ngày trước

Sau bữa ăn tối mừng ngày 20/10, tôi tình cờ xem được bức ảnh và những dòng trạng thái mẹ bạn trai đăng trên mạng xã hội. Vừa đọc tôi vừa thấy ấm ức.

Chồng giàu lắp 6 camera trong nhà, vợ uất ức khi biết lý do thực sự

Chồng giàu lắp 6 camera trong nhà, vợ uất ức khi biết lý do thực sự

Tâm sự - 3 ngày trước

Cuộc sống sinh hoạt càng thêm xáo trộn và mệt mỏi khi tôi phát hiện lý do thực sự đằng sau việc chồng lắp tới 6 chiếc camera trong nhà.

Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng 'có tí tiền cũng đòi'

Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng 'có tí tiền cũng đòi'

Tâm sự - 4 ngày trước

Cả năm trời không thấy hàng xóm chủ động trả lại số tiền 100.000 đồng đã mượn, tôi nhắc khéo mà bị mắng thẳng mặt.

Xem nhiều

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà: Không phải con bất hiếu, mà là tôi sai

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà: Không phải con bất hiếu, mà là tôi sai

Tâm sự

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thật sự có thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Cả nửa thế kỷ lo toan cho gia đình, chồng con, giờ đây tôi chỉ còn lại chính mình.

Em chồng dẫn người yêu về ra mắt khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên

Em chồng dẫn người yêu về ra mắt khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên

Tâm sự
Cưới con gái nhà giàu, tôi tưởng lấy được tiểu thư, nào ngờ sống chung rồi mới phát hiện bí mật của nhà vợ

Cưới con gái nhà giàu, tôi tưởng lấy được tiểu thư, nào ngờ sống chung rồi mới phát hiện bí mật của nhà vợ

Tâm sự
Bị thách cưới 35 triệu đồng, mẹ chồng 10 năm mỉa mai, cạnh khóe con dâu

Bị thách cưới 35 triệu đồng, mẹ chồng 10 năm mỉa mai, cạnh khóe con dâu

Tâm sự
[TÂM SỰ] Mẹ đơn thân: Nghị lực bền bỉ như ‘cỏ dại’ và khát khao được yếu mềm

[TÂM SỰ] Mẹ đơn thân: Nghị lực bền bỉ như ‘cỏ dại’ và khát khao được yếu mềm

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top