Bán nhà được gần 8 tỷ đồng nhưng không chia tiền cho con, vợ chồng U70 hưởng trái ngọt tuổi già

Không có lương hưu, cũng không phụ thuộc vào con cái, vợ chồng bà Dương ở Thâm Quyến (Trung Quốc) vẫn xây dựng được cuộc sống tuổi già bình yên và chủ động nhờ một quyết định táo bạo.

Bán nhà ở thành phố để chuẩn bị cho tuổi già

Bà Dương và chồng từng dành phần lớn cuộc đời để điều hành một cửa hàng nhỏ. Do làm kinh doanh tự do nên cả hai không tham gia bảo hiểm hưu trí như nhiều người làm việc trong khu vực nhà nước.

Khi bước sang tuổi 50, nhìn những người bạn cùng trang lứa đã có lương hưu ổn định, vợ chồng bà mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về kế hoạch tài chính cho tuổi già.

Điều khiến họ lo lắng là ngoài căn nhà đang ở và cửa hàng kinh doanh, gần như không có khoản tích lũy đáng kể nào.

Bước ngoặt đến sau một buổi họp lớp. Qua những cuộc trò chuyện với bạn bè, bà Dương nhận ra nhiều người đã rời thành phố để trở về quê sinh sống.

Chi phí sinh hoạt thấp giúp họ giảm áp lực tài chính và có cuộc sống tuổi già thoải mái hơn.

Sau nhiều tháng cân nhắc, vợ chồng bà quyết định bán căn nhà nằm ở vị trí đắc địa trong thành phố.

Nhờ giá trị bất động sản tăng cao, căn nhà được chuyển nhượng với giá khoảng 2 triệu Nhân dân tệ, tương đương hơn 7,7 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là ông bà không chia số tiền này cho các con mà giữ lại để phục vụ kế hoạch tuổi già của chính mình.

Với bà Dương, tuổi già hạnh phúc không nhất thiết phải dựa hoàn toàn vào con cháu.

Dùng tiền bán nhà tạo nguồn thu nhập ổn định

May mắn sở hữu ngôi nhà cũ ở quê do cha mẹ để lại, vợ chồng bà Dương không phải lo chuyện chỗ ở sau khi rời thành phố.

Toàn bộ số tiền bán nhà được gửi tiết kiệm trong ngân hàng. Khoản tiền này mang lại nguồn lãi khoảng 60.000 Nhân dân tệ mỗi năm, tương đương 232 triệu đồng.

Nhờ đó, mỗi tháng ông bà có thu nhập khoảng 19 triệu đồng mà không cần tiếp tục lao động vất vả.

Theo bà Dương, đây là giải pháp giúp tuổi già trở nên chủ động hơn. Thay vì phụ thuộc vào con cái hoặc lo lắng về nguồn thu nhập, hai vợ chồng có thể tự chi trả cho cuộc sống hàng ngày bằng tiền lãi tiết kiệm.

Cuộc sống tuổi già giản dị nhưng đủ đầy ở vùng quê

Sau khi chuyển về quê sinh sống, vợ chồng bà Dương nhận thấy chi phí sinh hoạt giảm đáng kể.

Gia đình có vườn rau, ao cá và một khoảng đất nhỏ để chăn nuôi nên phần lớn thực phẩm đều tự cung tự cấp.

Rau củ thu hoạch không dùng hết thường được đem tặng hàng xóm. Đổi lại, mọi người cũng thường chia sẻ những sản vật do gia đình họ trồng được.

Nhờ cuộc sống gắn kết cộng đồng, chi tiêu hằng tháng của ông bà không nhiều. Thậm chí, phần lớn khoản lãi tiết kiệm vẫn còn dư và tiếp tục được gửi lại ngân hàng để sinh lời.

Sau ba năm rời thành phố, bà Dương cho biết chất lượng cuộc sống tuổi già của hai vợ chồng được cải thiện rõ rệt. Họ không còn áp lực tài chính và cũng không phải tất bật với công việc như trước.

Tuổi già vẫn có thể tạo thêm thu nhập từ sở thích cá nhân

Vốn nổi tiếng khéo tay và nấu ăn ngon, bà Dương từng dự định mở một quán ăn sáng nhỏ ở quê. Tuy nhiên, gia đình lo ngại công việc kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên không đồng ý.

Dù vậy, bà vẫn có cơ hội kiếm thêm thu nhập nhờ tài năng nấu nướng của mình. Mỗi khi trong làng có đám cưới, tiệc mừng hay các buổi liên hoan, bà thường được mời đến hỗ trợ nấu cỗ.

Khoản tiền kiếm thêm tuy không lớn nhưng giúp cuộc sống tuổi già của hai vợ chồng thêm phần dư dả và thoải mái.

Bí quyết để có tuổi già khỏe mạnh và hạnh phúc

Theo bà Dương, tài chính chỉ là một phần trong hành trình xây dựng tuổi già an yên. Điều quan trọng không kém chính là sức khỏe.

Hai vợ chồng duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày và chú trọng vận động cơ thể. Nhờ vậy, dù đã ngoài 70 tuổi nhưng họ không mắc các bệnh mãn tính nghiêm trọng.

Ngoài những vấn đề xương khớp thường gặp ở người cao tuổi, cả hai hiếm khi phải nhập viện điều trị.

Bên cạnh việc chăm sóc thể chất, ông bà còn đầu tư cho đời sống tinh thần. Họ tham gia các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi, cùng nhau đọc sách, giao lưu thơ ca và trò chuyện với bạn bè đồng niên.

Những hoạt động này giúp tuổi già trở nên phong phú hơn, đồng thời mang lại cảm giác vui vẻ, lạc quan mỗi ngày.

Không sống cùng con nhưng vẫn có chỗ dựa khi về già

Lựa chọn không ở cùng con cái đồng nghĩa với việc ông bà phải tự xây dựng mạng lưới hỗ trợ cho bản thân.

Nhận thức rõ điều đó, vợ chồng bà Dương luôn coi trọng tình làng nghĩa xóm. Họ thường xuyên giúp đỡ người khác, chia sẻ thực phẩm và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Sự gắn kết ấy đã nhiều lần mang lại giá trị thiết thực. Có lần chồng bà bất ngờ đổ bệnh giữa đêm, chính những người hàng xóm là những người đầu tiên xuất hiện để hỗ trợ đưa ông đến bệnh viện.

Với bà Dương, tuổi già hạnh phúc không nhất thiết phải dựa hoàn toàn vào con cháu. Khi có kế hoạch tài chính hợp lý, giữ gìn sức khỏe và duy trì những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh, mỗi người đều có thể tận hưởng những năm tháng cuối đời theo cách chủ động và an yên nhất.