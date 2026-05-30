Sau nghỉ hưu, người khôn ngoan tránh mắc 5 sai lầm tiền bạc này để không rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau
GĐXH - Các chuyên gia cho rằng, quản lý tiền bạc hợp lý sau nghỉ hưu là chìa khóa giúp người cao tuổi duy trì cuộc sống ổn định và chủ động hơn trong tương lai.
Nghỉ hưu là giai đoạn nhiều người mong đợi sau hàng chục năm lao động và tích lũy. Khi không còn nguồn thu nhập ổn định như trước, nhiều người có xu hướng thắt chặt chi tiêu để bảo toàn khoản tiết kiệm dành cho tuổi già.
Tuy nhiên, tiết kiệm quá mức hoặc quản lý tiền bạc chưa hợp lý có thể khiến cuộc sống sau nghỉ hưu gặp không ít áp lực. Trên thực tế, nhiều người vẫn mắc phải những sai lầm tài chính phổ biến, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sự an tâm trong những năm tháng về sau.
Sau nghỉ hưu, đừng quá tiết kiệm với chính mình
Sau nhiều năm quen với việc chắt chiu, không ít người vẫn giữ thói quen tiết kiệm quá mức ngay cả khi đã có khoản tích lũy đủ lớn. Họ ngại chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu như ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, thay mới vật dụng sinh hoạt hay cải thiện chất lượng cuộc sống.
Tuy nhiên, mục đích của việc tiết kiệm không chỉ là tích lũy tiền bạc mà còn để đảm bảo cuộc sống thoải mái hơn khi về già. Nếu đã có nền tảng tài chính tương đối vững vàng, việc chi tiêu hợp lý cho sức khỏe, dinh dưỡng và sinh hoạt hằng ngày không phải là lãng phí mà là sử dụng đồng tiền đúng lúc.
Quản lý tài sản sau nghỉ hưu: Không đặt mình vào tình huống ruỉ ro
Khoản tiền tích lũy sau nhiều năm lao động được xem là "tấm đệm tài chính" quan trọng nhất khi không còn nguồn thu nhập ổn định.
Thế nhưng, nhiều người lại dễ dàng đem số tiền này cho vay vì nể nang người quen, đầu tư theo lời giới thiệu thiếu kiểm chứng hoặc tham gia các chương trình tài chính không rõ ràng. Một số trường hợp còn đưa ra các quyết định chi tiêu lớn theo cảm tính.
Khi khoản tiết kiệm bị hao hụt, người nghỉ hưu có thể phải đối mặt với áp lực tài chính, đặc biệt khi phát sinh chi phí khám chữa bệnh hoặc chăm sóc sức khỏe.
Các chuyên gia khuyến nghị, sau nghỉ hưu, mục tiêu quan trọng nhất là bảo toàn tài sản thay vì chạy theo những khoản lợi nhuận hấp dẫn nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Sau nghỉ hưu, cần cẩn trọng với những lời mời gọi quá hấp dẫn
Các chương trình tặng quà, du lịch giá rẻ hoặc khám sức khỏe miễn phí thường thu hút sự quan tâm của người cao tuổi. Tuy nhiên, phía sau những lời mời hấp dẫn này đôi khi là hoạt động tiếp thị các sản phẩm tài chính hoặc dịch vụ có mức độ rủi ro cao.
Không ít trường hợp vì ham lợi ích trước mắt mà đưa ra quyết định vội vàng, dẫn đến tổn thất tài chính lớn hơn nhiều so với giá trị món quà nhận được.
Trước khi ký kết hợp đồng hoặc bỏ tiền đầu tư, người nghỉ hưu nên tìm hiểu kỹ thông tin và tham khảo ý kiến từ những nguồn đáng tin cậy.
Nghỉ hưu nhưng đừng quên dành ngân sách cho sức khỏe
Tuổi càng cao, nguy cơ phát sinh các vấn đề sức khỏe càng lớn. Nếu không có kế hoạch dự phòng tài chính cho việc khám chữa bệnh, người cao tuổi có thể phải sử dụng toàn bộ khoản tiết kiệm hoặc vay mượn khi gặp biến cố.
Một kế hoạch tài chính hợp lý nên bao gồm quỹ khám chữa bệnh, chi phí thuốc men dài hạn và ngân sách chăm sóc sức khỏe định kỳ. Đây được xem là khoản đầu tư cần thiết giúp giảm thiểu những gánh nặng tài chính trong tương lai.
Chuẩn bị tài chính từ sớm, trước khi nghỉ hưu
Các chuyên gia cho rằng, một cuộc sống nghỉ hưu thoải mái không chỉ phụ thuộc vào số tiền tích lũy được mà còn nằm ở cách quản lý và sử dụng tiền bạc hợp lý.
Bên cạnh việc giữ vững khoản tiết kiệm cốt lõi, người cao tuổi nên mạnh dạn chi tiêu hợp lý cho sức khỏe, dinh dưỡng và những nhu cầu giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, cần thận trọng trước các rủi ro tài chính, bảo vệ tài sản thiết yếu và duy trì sự chủ động trong các quyết định liên quan đến tiền bạc.
Chuẩn bị tài chính từ sớm và quản lý tài sản một cách khôn ngoan sẽ giúp những năm tháng sau nghỉ hưu trở nên nhẹ nhàng, độc lập và an tâm hơn. Bởi suy cho cùng, mục tiêu của việc tích lũy không chỉ là có tiền trong tài khoản, mà còn là tận hưởng một tuổi già đủ đầy, khỏe mạnh và ít áp lực nhất có thể.
