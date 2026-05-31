Gửi con về ngoại dịp hè, tôi nghẹn đắng vì những lời bóng gió của chị dâu
Hè đến, vợ chồng tôi bận rộn nên gửi con trai 5 tuổi về quê ngoại một tháng để cháu được gần gũi ông bà. Vốn dĩ, đây là chuyện vui vẻ, ấm áp, nhưng những lời bóng gió của chị dâu lại khiến tôi chạnh lòng và suy nghĩ mãi.
Bố mẹ tôi hiện đang sống chung cùng gia đình anh trai và chị dâu. Ông bà đều có lương hưu, không những tự lo được cho bản thân mà mỗi tháng còn đều đặn đưa cho chị dâu 5 triệu đồng để phụ tiền sinh hoạt, điện nước.
Ở nhà, ông bà cũng trồng trọt, nuôi gà nuôi vịt để đỡ thêm tiền sinh hoạt cho các con. Tôi lấy chồng ở xa, cách nhà 300km, cũng chỉ có dịp hè các con tôi mới có dịp về chơi với ông bà dài ngày.
Lần này đưa cậu con út về quê, tôi muốn để con ở nhà chơi với ông bà 1 tháng cho vui, cũng là dịp để con được trải nghiệm cuộc sống ở quê, cách xa màn hình máy tính, điện thoại.
Khi đưa con về, dù không đưa tiền mặt trực tiếp cho chị dâu, nhưng trước ngày về, vợ chồng tôi đã chất đầy một cốp ô tô đồ đạc.
Tôi mua mấy thùng sữa tươi, bánh kẹo chia đều cho cả con mình và hai đứa con của anh chị. Tôi cũng cẩn thận mua thuốc bổ, yến sào bồi bổ cho bố mẹ già.
Đồ ăn tôi cũng sắm đủ các loại thịt cá, hải sản, đồ khô nhét đầy ắp chiếc tủ lạnh lớn, nhẩm tính số thức ăn ấy đủ để cả đại gia đình ăn thoải mái trong nửa tháng mà không cần đi chợ mua thêm thức ăn mặn.
Thế nhưng, mới gửi con được 2 tuần, tôi gọi điện về hỏi thăm thì mẹ tôi buồn buồn kể lại chuyện trong nhà. Còn khi tôi trực tiếp gọi cho chị dâu, chị liền nửa đùa nửa thật than thở con tôi ở thành phố quen ở điều hòa cả ngày, về quê tháng này tiền điện lại "đội" lên, tốn kém.
Thậm chí, chị còn quay sang bóng gió với mẹ tôi: "Bà xem tháng này có dư dả thì phụ thêm cho con tiền chợ, chứ thêm miệng ăn tốn kém lắm".
Nghe những lời ấy, tôi rất bực. Vẫn biết tính chị dâu chi li, tính toán, nhưng tôi không ngờ đến mức ấy. Ngay cuối tuần ấy tôi đã về quê đón con lên thành phố, tiện thể đón luôn ông bà lên chơi nhà tôi và đặt vé để cả nhà đi du lịch.
Xưa nay tôi vẫn luôn "rộng rãi" với các cháu, thi thoảng lại cho tiền, rồi gửi đồ ăn thức uống về, nhưng chị dâu không hề biết suy nghĩ.
Nhiều lúc tôi thấy buồn, vì khi anh chị em đã có gia đình riêng, nhiều khi về chính ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên nhưng cũng không được thoải mái.
