Bạn thân ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm, người vợ treo băng rôn 'cảm ơn'

Một người vợ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vừa công khai treo hàng loạt băng rôn và biểu ngữ màu đỏ trên hàng rào của một khu chung cư, có nội dung mỉa mai "cảm ơn" cô bạn thân vì ngoại tình với chồng mình suốt thời gian dài. Vụ việc hy hữu đang gây xôn xao mạng xã hội.

Người phụ nữ bị tố cáo có tên là Shi, đang làm một công việc văn phòng. Một trong những băng rôn ghi rõ: “Shi vi phạm pháp luật và đạo đức vì ngoại tình với chồng của bạn thân ” và được ký tên “Người vợ” ở bên dưới.

Băng rôn tố cáo ngoại tình của người vợ khiến dân cư không khỏi tò mò.

Ngoài ra, các băng rôn khác còn tố cáo chi tiết: “ Shi là bạn thân của tôi 12 năm nhưng lại 'bán thân' cho chồng tôi được 5 năm”; " Shi từng đi khách sạn với chồng của bạn thân trong giờ làm việc”... cho thấy mối quan hệ bất chính này đã kéo dài.

Những băng rôn, biểu ngữ này không chỉ xuất hiện trên hàng rào khu chung cư mà còn được tìm thấy trên một chiếc xe hơi trong khuôn viên.

Trước mức độ lan truyền của vụ việc, văn phòng nơi Shi làm việc đã xác nhận với các báo, đài rằng cơ quan này có một nhân viên tên Shi và đang tiến hành điều tra nội bộ.

Sau một thời gian ngắn, tất cả các băng rôn, biểu ngữ đã bị gỡ bỏ nhưng câu chuyện vẫn tiếp tục được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Hành động trả thù công khai này của người vợ có thể đối mặt với những rắc rối pháp lý nghiêm trọng. Luật sư Zhao Liangshan từ Công ty luật Shaanxi Hengda phân tích rằng các biểu ngữ có thể đã xâm phạm quyền riêng tư, danh dự và nhân phẩm của cô Shi, đặc biệt nếu những thông tin được đăng tải là sai sự thật hoặc mang tính phỉ báng.

Hơn nữa, nếu hành vi này gây tụ tập đông người và cản trở không gian công cộng, người vợ có thể đã vi phạm Luật Xử phạt hành chính về Trật tự Công cộng và phải đối mặt với mức phạt tài chính hoặc thậm chí là bị giam giữ trong trường hợp có tình tiết tăng nặng.

Vụ việc này gợi nhớ lại trường hợp vào năm 2023, khi một người đàn ông Trung Quốc bị giam 10 ngày vì treo biểu ngữ xúc phạm bạn gái cũ. Luật sư Zhao Liangshan khuyên rằng bất cứ ai bị xâm hại quyền lợi nên tìm kiếm sự giải quyết thông qua con đường pháp lý thay vì tự mình hành động.