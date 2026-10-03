Bàn thờ nên cắm mấy lọ hoa? Tên các loại hoa dâng cúng mang lại vượng khí

Số lượng bông hoa và cách để lọ hoa lên bàn thờ

Thông tin từ Báo Giáo dục và Thời đại, theo dân gian thì khi thắp hương thường dùng các con số lẻ. Bởi, số lẻ được cho là các con số dương mang đến năng lượng dương, may mắn cho gia đình. Ngược lại, các con số chẵn thì lại là số âm, mang đến sinh khí âm không may mắn .

Số lượng lọ hoa sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước bàn thờ, tùy vùng, tùy công việc tâm linh… mà mỗi nhà sẽ chọn đặt bao nhiêu lọ hoa trên bàn thờ, miễn sao nhìn thuận mắt, vừa ý là được. Nếu có 1 lọ hoa tươi thì nên đặt bên trái. Còn bên phải thì đặt ống hương để cân đối bàn thờ.

Việc dâng hoa lên bàn thờ tưởng chừng như đơn giản, nhưng sắp xếp bao nhiêu bình hoa và chọn loại hoa nào lại là yếu tố quyết định đến phong thủy và sự trang nghiêm của không gian thờ cúng.

Đối với các bàn thờ gia tiên của gia đình đặt 2 lọ hoa hoặc đặt theo số chẵn thì có thể đặt hai bên đối xứng còn mâm ngũ quả thì đặt ở giữa trước bát hương sự cân bằng cho bàn thờ. Ngược lại, với số lẻ thì nên đặt hai bên và ở giữa phù hợp để tạo sinh khí cho bàn thờ.

Những loại hoa trưng ban thờ có thể mang lại may mắn

Hoa cau

Hoa cau, đặc biệt là hoa cau nếp được nhiều người lựa chọn để cắm trên bàn thờ vào ngày mùng 1 tháng Chạp l. Hoa cau không rực rỡ nhưng lại có hương thơm thoang thoảng, tượng trưng cho sự thuần khiết và khởi đầu suôn sẻ. Hương thơm của hoa cau được tin là có khả năng thanh tẩy không khí, dẫn dắt những năng lượng tốt vào nhà.

Theo VOV, để bình hoa cau đẹp và giữ được hương thơm lâu, bạn cần lưu ý: Nên chọn hoa cau nếp. Đặc điểm của hoa cau nếp là bông nhỏ, dày, có màu trắng ngà và hương thơm ngọt, thanh khiết hơn so với cau tẻ.

Chọn những buồng hoa còn nằm trong bẹ (mo cau) vừa mới nứt hoặc chỉ mới hé nở một chút. Tránh chọn buồng đã nở rộ vì hoa sẽ nhanh rụng và mất mùi thơm. Bẹ cau phải còn xanh tươi, không bị héo hay có vết thâm.

Hoa lay ơn (hoa dơn)

Trong phong thủy, hoa lay ơn tượng trưng cho sự thuần khiết, thanh cao và có tác dụng trừ tà, xua đuổi điềm xấu. Cắm hoa lay ơn vào mùng 1 có thể giúp gia đạo bình an, đón vận may. Về màu sắc, nên chọn màu đỏ hoặc vàng để tăng thêm sinh khí cho ban thờ.

Trong phong thủy, hoa lay ơn tượng trưng cho sự thuần khiết, thanh cao và có tác dụng trừ tà, xua đuổi điềm xấu.

Hoa sen

Hoa sen tượng trưng cho sự hoàn hảo, dù sống ở bùn nhưng không bị mất đi sự tinh khiết. Trong y học phương Đông, các bộ phận của cây sen từ rễ, cánh hoa sen đều có tác dụng với sức khỏe. Do đó, hoa sen sẽ giúp cho ngôi nhà giàu sức sống và có vẻ đẹp hài hòa.

Hoa huệ tây

Hoa huệ tây là loại hoa biểu trưng cho sự thanh nhã, thánh khiết. Người ta cho rằng, những người nào yêu thích loài hoa này thường có sự dịu dàng, nhã nhặn với những đức tính tốt đẹp của phụ nữ truyền thống. Hơn nữa, trong phong thủy, huệ tây còn mang ý nghĩa giúp mọi người bình tâm.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, đặt một bình huệ tây lên bàn giúp mọi người xua tan căng thẳng, giữ tâm bình tĩnh, đặc biệt phù hợp với những người nóng tính.

Đặc biệt, khi trồng huệ tây vào bình thủy tinh còn mang tới vẻ đẹp sang trọng, quý phái mà không tục tằn. Chính vì vẻ đẹp thanh nhã này nên huệ tây được người yêu hoa lựa chọn khá nhiều.

Lưu ý khi cắm hoa trên ban thờ

Tùy từng vùng miền người dân sẽ có những cách bài trí hoa khác nhau nhưng gia chủ cũng không nên cắm một lúc quá nhiều loài hoa trong một lọ, dễ gây mất thẩm mĩ, cũng như khó phát huy hết tác dụng.

Hoa cúng nên chọn những hoa mới chớm nở, không nên nở quá to để đem lại nét thẩm mĩ cao và giữ hoa được tươi lâu hơn.

Số lượng lọ hoa sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước bàn thờ, tùy vùng, tùy công việc tâm linh… mà mỗi nhà sẽ chọn đặt bao nhiêu lọ hoa trên bàn thờ

Bình hoa đặt trên ban thờ cần có sự cân đối trên bàn thờ, thể hiện sự trang nghiêm, không quá to che khuất các đồ khác cũng như gây lộn xộn. Nên thay nước thường xuyên để hoa tươi lâu, không để bình hoa trên bàn thờ héo úa.

Nếu cắm hoa mai, hoa đào dịp lễ tết, gia chủ nên chọn càng nhiều nụ, lá non và mua trước Tết 3 đến 5 ngày để hoa nở đúng dịp Tết, mang lại những điều may mắn nhất cho gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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