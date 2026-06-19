Bạn trai Ý Nhi gây chú ý sau 9 năm hẹn hò

Mới đây, Ý Nhi gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc hẹn hò đáng yêu bên bạn trai - Anh Kiệt - nhân dịp sinh nhật. Cặp đôi cùng đi ăn, trò chuyện và chụp những bức ảnh hài hước, thể hiện sự thoải mái, tự nhiên khi ở cạnh nhau. Kèm theo loạt ảnh, Ý Nhi hài hước viết: "Ảnh dẫn cổ đi chơi sinh nhật".

Bài đăng của người đẹp sinh năm 2002 nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều fan bày tỏ sự yêu mến dành cho chuyện tình kéo dài nhiều năm của cặp đôi. Không ít người cho rằng Ý Nhi và là một trong những cặp đôi đẹp của làng sắc đẹp Việt bởi sự chân thành, bền bỉ và kín đáo. Nhiều bình luận gửi lời chúc mừng sinh nhật đến nàng hậu, đồng thời mong cả hai sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài trong tương lai.

Ý Nhi chia sẻ khoảnh khắc bên cạnh Anh Kiệt nhân dịp sinh nhật 24 tuổi.

Ý Nhi và Anh Kiệt hẹn hò từ cấp 3.

Trước đó, Ý Nhi từng khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải hình ảnh bầu trời xuất hiện dòng chữ "Marry Me". Khoảnh khắc này khiến nhiều người đồn đoán nàng hậu đã nhận lời cầu hôn sau gần một thập kỷ gắn bó với bạn trai Anh Kiệt.

Tuy nhiên, tại một sự kiện gần đây, Ý Nhi đã trực tiếp lên tiếng phủ nhận thông tin này. Người đẹp cho biết bức ảnh được cô ghi lại trong thời gian học tập và sinh sống tại Úc. Theo chia sẻ của nàng hậu, đó là khoảnh khắc một người sử dụng trực thăng tạo khói trên bầu trời để gửi lời cầu hôn đến người yêu, hoàn toàn không liên quan đến chuyện cá nhân của cô.

Đầu tháng 5, Ý Nhi bất ngờ đăng tải hình ảnh bầu trời xuất hiện dòng chữ “Marry me” khiến nhiều khán giả đồn đoán cô đang ngầm báo tin vui sau nhiều năm gắn bó với bạn trai lâu năm. Tuy nhiên, nàng hậu đã lên tiếng phủ nhận.

Ý Nhi và Anh Kiệt quen nhau từ thời học sinh cấp 3 và đã đồng hành bên nhau suốt 9 năm. Mối tình đầu bền bỉ giúp cặp đôi nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ từ khán giả.

Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi không giấu chuyện tình cảm mà thoải mái chia sẻ về bạn trai trước truyền thông. Dù vậy, cô vẫn giữ nguyên tắc hạn chế đề cập quá sâu để bảo vệ cuộc sống riêng tư của Anh Kiệt.

Hiện Ý Nhi du học tại Australia, trong khi bạn trai sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Trải qua quãng thời gian yêu xa, hoa hậu sinh năm 2002 cho biết Anh Kiệt luôn âm thầm đồng hành, động viên và trở thành chỗ dựa tinh thần giúp cô vượt qua nhiều áp lực trong cuộc sống.