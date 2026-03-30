Bạn trai yêu 9 năm của Ý Nhi có động thái gây chú ý

Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025 GĐXH - Phan Phương Oanh đến từ Hà Nội đã đăng quang Miss World Vietnam 2025, Á hậu 1 là Lê Phương Khánh Như, Á hậu 2 thuộc về Trương Tâm Như.

Tối 29/3, chung kết Miss World Vietnam 2025 đã tìm ra chủ nhân vương miện là người đẹp Hà thành Phan Phương Oanh. Khoảnh khắc chuyển giao nhiệm kỳ Hoa hậu của Huỳnh Trần Ý Nhi cho người kế nhiệm nhận được nhiều sự quan tâm của fan sắc đẹp. Như vậy Ý Nhi đã khép lại gần 3 năm nhiệm kỳ Miss World Vietnam để chuẩn bị cho những dự án cá nhân sắp tới.

Ngay sau đêm chung kết, nàng hậu Gia Lai (Bình Định cũ) đã đăng tải bài viết chúc mừng Tân Hoa hậu Phương Oanh. Không chỉ thế, Ý Nhi còn gây chú ý khi công khai khoảnh khắc lãng mạn khi được bạn trai Anh Kiệt tặng hoa chúc mừng kèm trạng thái nhẹ nhàng: "Cảm ơn anh!". Bài đăng khiến nhiều người ngưỡng mộ, đáng chú ý, Hoa hậu Lương Thùy Linh còn dí dỏm bày tỏ sự "ghen tị": "Ghét 2 đứa này quá đi!".

Nhận được bó hoa từ bạn trai đã yêu 9 năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ Miss World Vietnam, Ý Nhi thẹn thùng bày tỏ: "Cảm ơn anh!".



Ý Nhi diện áo đôi đi hẹn hò với bạn trai trong dịp Tết 2026.

Mối quan hệ giữa Ý Nhi và Anh Kiệt đã kéo dài được 9 năm. Người đẹp gốc Bình Định từng công khai chuyện tình cảm với bạn trai ngay sau khi giành vương miện Miss World Vietnam 2023. Sau thành công tại cuộc thi, cô từng vấp phải tranh cãi vì một số phát biểu, dẫn đến quyết định tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để sang Úc theo đuổi con đường học vấn. Trong suốt giai đoạn đó, Anh Kiệt luôn đồng hành, động viên người yêu vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, giữa năm 2025, tin tức về việc cả hai chia tay bất ngờ xuất hiện và tạo nên làn sóng bàn tán sôi nổi. Nguyên nhân khiến dư luận hoài nghi là sự vắng bóng của Anh Kiệt trong những sự kiện quan trọng của nàng hậu. Khi Ý Nhi lên đường tới Ấn Độ tham dự Miss World hay trở về quê nhà sau khi kết thúc cuộc thi, bạn trai đều không có mặt bên cạnh. Đáp lại những tin đồn, Ý Nhi đã lên tiếng khẳng định mối quan hệ của cô và Anh Kiệt vẫn diễn ra bình thường, cả hai tiếp tục hỗ trợ nhau trên hành trình phát triển bản thân.

Ý Nhi cho biết cô hiện tập trung toàn tâm toàn lực cho việc học tập tại Úc, chưa có bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến hôn lễ.