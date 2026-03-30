Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Bạn trai yêu 9 năm của Ý Nhi có động thái gây chú ý

Thứ hai, 09:09 30/03/2026 | Giải trí
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ý Nhi gây sốt khi đăng tải khoảnh khắc được bạn trai tặng hoa sau khi kết thúc nhiệm kỳ Miss World Vietnam. Động thái này ngầm chứng tỏ sự bền vững của mối tình đã kéo dài gần 9 năm.

GĐXH - Phan Phương Oanh đến từ Hà Nội đã đăng quang Miss World Vietnam 2025, Á hậu 1 là Lê Phương Khánh Như, Á hậu 2 thuộc về Trương Tâm Như.

Tối 29/3, chung kết Miss World Vietnam 2025 đã tìm ra chủ nhân vương miện là người đẹp Hà thành Phan Phương Oanh. Khoảnh khắc chuyển giao nhiệm kỳ Hoa hậu của Huỳnh Trần Ý Nhi cho người kế nhiệm nhận được nhiều sự quan tâm của fan sắc đẹp. Như vậy Ý Nhi đã khép lại gần 3 năm nhiệm kỳ Miss World Vietnam để chuẩn bị cho những dự án cá nhân sắp tới.

Ngay sau đêm chung kết, nàng hậu Gia Lai (Bình Định cũ) đã đăng tải bài viết chúc mừng Tân Hoa hậu Phương Oanh. Không chỉ thế, Ý Nhi còn gây chú ý khi công khai khoảnh khắc lãng mạn khi được bạn trai Anh Kiệt tặng hoa chúc mừng kèm trạng thái nhẹ nhàng: "Cảm ơn anh!". Bài đăng khiến nhiều người ngưỡng mộ, đáng chú ý, Hoa hậu Lương Thùy Linh còn dí dỏm bày tỏ sự "ghen tị": "Ghét 2 đứa này quá đi!".

Nhận được bó hoa từ bạn trai đã yêu 9 năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ Miss World Vietnam, Ý Nhi thẹn thùng bày tỏ: "Cảm ơn anh!".

Ý Nhi diện áo đôi đi hẹn hò với bạn trai trong dịp Tết 2026.

Mối quan hệ giữa Ý Nhi và Anh Kiệt đã kéo dài được 9 năm. Người đẹp gốc Bình Định từng công khai chuyện tình cảm với bạn trai ngay sau khi giành vương miện Miss World Vietnam 2023. Sau thành công tại cuộc thi, cô từng vấp phải tranh cãi vì một số phát biểu, dẫn đến quyết định tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để sang Úc theo đuổi con đường học vấn. Trong suốt giai đoạn đó, Anh Kiệt luôn đồng hành, động viên người yêu vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, giữa năm 2025, tin tức về việc cả hai chia tay bất ngờ xuất hiện và tạo nên làn sóng bàn tán sôi nổi. Nguyên nhân khiến dư luận hoài nghi là sự vắng bóng của Anh Kiệt trong những sự kiện quan trọng của nàng hậu. Khi Ý Nhi lên đường tới Ấn Độ tham dự Miss World hay trở về quê nhà sau khi kết thúc cuộc thi, bạn trai đều không có mặt bên cạnh. Đáp lại những tin đồn, Ý Nhi đã lên tiếng khẳng định mối quan hệ của cô và Anh Kiệt vẫn diễn ra bình thường, cả hai tiếp tục hỗ trợ nhau trên hành trình phát triển bản thân.

Ý Nhi cho biết cô hiện tập trung toàn tâm toàn lực cho việc học tập tại Úc, chưa có bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến hôn lễ.

Ý Nhi đăng tải khoảnh khắc lãng mạn của bạn trai đã yêu gần 9 năm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025

Đương kim Miss World Vietnam gây chú ý trước thềm kết thúc nhiệm kỳ

Bố đẻ Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý

Cùng chuyên mục

Cuộc sống của cặp diễn viên chính phim 'Thỏ ơi' sau doanh thu 450 tỷ đồng

Thành công nhờ phim điện ảnh "Thỏ ơi" của Trấn Thành, cuộc sống của hai diễn viên chính là Vĩnh Đam và LyLy có nhiều thay đổi.

Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 9 giờ trước

Nữ sinh quê Hưng Yên nhận tin vui ngay trên sân khấu chung kết Miss World Vietnam 2025

GĐXH - Người đẹp quê Hưng Yên - Đỗ Thùy Linh không lọt Top 20 nhưng giành tấm vé vào thẳng Top 6 tham gia ứng xử nhờ chiến thắng Người đẹp được yêu thích nhất.

Bất ngờ có 2 nữ sinh quê Thanh Hóa vào Top 10 Miss World Vietnam 2025

GĐXH - Top 10 Miss World Vietnam 2025 đã lộ diện, trong đó có nhiều người đẹp được dự đoán cao nhưng đã dừng chân đầy tiếc nuối.

Bố đẻ Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý

GĐXH - Bố đẻ Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý khi có mặt tại thảm xanh chung kết Miss World Vietnam 2025. Hoa hậu Ý Nhi sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Những lần 'nịnh vợ' tinh tế của Phan Hiển dành cho Khánh Thi

GĐXH - Phan Hiển - Khánh Thi có một mối tình lệch tuổi đẹp trong làng giải trí Việt, ngoài câu chuyện tình yêu của họ, khán giả còn quan tâm đến cách ứng xử tinh tế đến từ nhà trai.

Đương kim Miss World Vietnam gây chú ý trước thềm kết thúc nhiệm kỳ

GĐXH - Sau gần 3 năm đương nhiệm đầy biến động, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đang chuẩn bị trao cho khoảnh khắc final walk , trao lại vương miện trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2025.

Thành 'choáng' khi biết mẹ ngỏ ý muốn Linh Chi làm con dâu

GĐXH - Bà Hoà rất có thiện cảm với Linh Chi, bà không ngần ngại bày tỏ mong muốn cô làm con dâu của mình.

Tin vui tới hàng triệu khán giả khi 'Táo quân' trở lại vào tối nay (29/3 trên VTV3)

GĐXH - Chương trình "Cuộc hẹn với tháng Ba" với điểm nhấn là "Táo quân" sẽ lên sóng lúc 20h00 ngày 29/3 trên VTV3.

Phim có Xuân Hinh, Thu Trang lỗ nặng

Bộ phim “Mùi phở” với sự tham gia của Xuân Hinh và Thu Trang đang rơi vào tình trạng ế vé sau hơn một tháng ra rạp.

Xem nhiều

Tin vui tới hàng triệu khán giả khi 'Táo quân' trở lại vào tối nay (29/3 trên VTV3)

Giải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân

Cuộc đời đa đoan của nữ NSND tài sắc có giọng hát được ví như 'báu vật'

Bất ngờ phát hiện ông chủ quán phở là bố đẻ của mình

'Nam thần vai phụ' gây sốt trong phim 'Không giới hạn', sau đổ vỡ hôn nhân hiện đang hạnh phúc bên bạn gái là diễn viên xinh đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top