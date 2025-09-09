Bằng lái xe A1 – bằng lái xe cơ bản thấp nhất, từ 1/9/2025 muốn sở hữu người học phải thực hiện những quy định gì?

Quy định mới về hình thức đào tạo bằng lái xe hạng A1

Tại Điều 4 Thông tư 14/2025/TT-BXD, hình thức đào tạo bằng lái xe hạng A1 được quy định như sau:

"Người có nhu cầu được đào tạo để cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A1, A và B1:

- Đối với nội dung học lý thuyết phải học đủ chương trình đào tạo theo quy định tại Thông tư này và được lựa chọn một trong các hình thức học sau: tự học các môn lý thuyết theo quy định của Chính phủ về hoạt động đào tạo lái xe hoặc học tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe;

- Đối với nội dung học thực hành lái xe: theo hình thức tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe".

Tại Điều 5 Thông tư 14/2025/TT-BXD, đào tạo lái xe mô tô hạng A1 được quy định như sau:



Khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo tối thiểu:

STT CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN CÁC MÔN HỌC ĐƠN VỊ TÍNH HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE Hạng A1 Hạng A Hạng B1 I Đào tạo lý thuyết 10 20 36 1 Pháp luật về giao thông đường bộ giờ 8 16 28 2 Cấu tạo và sửa chữa thông thường giờ - - 4 3 Kỹ thuật lái xe giờ 2 4 4 II Đào tạo thực hành 2 12 8 4 Thời gian học thực hành lái xe của 01 học viên giờ 2 12 8 5 Quãng đường học thực hành lái xe của 01 học viên km - - 60 Tổng thời gian đào tạo giờ 12 32 44

Tổ chức khóa đào tạo

Cơ sở đào tạo lái xe căn cứ các nội dung gồm: khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, thời gian ôn tập, kiểm tra hết môn và nghỉ lễ, Tết để xây dựng tổng thời gian khóa đào tạo trong chương trình đào tạo lái xe không quá 10 ngày.

Báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe:

- Đối với đào tạo lái xe mô tô các hạng A1, A: cơ sở đào tạo lái xe tiếp nhận hồ sơ của người học lái xe đủ điều kiện và thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư này; lập báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe theo quy định tại Mẫu số 1 và Mẫu số 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này gửi Sở Xây dựng bằng một trong các hình thức: trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử; đồng thời truyền dữ liệu qua Hệ thống thông tin quản lý, giám sát đào tạo lái xe;

- Kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo: Đối với đào tại lái xe hạng A1, A: người học lái xe tham dự đầy đủ thời gian học trong chương trình đào tạo được xét hoàn thành khóa đào tạo.

Từ 1/9/2025, đào tạo bằng lái xe A1 được quy định theo Thông tư 14/2025/TT-BXD. Ảnh minh họa: TL

Hồ sơ học bằng lái xe A1 gồm những gì?

Điều 14 Thông tư 14/2025/TT-BXD và quy định hồ sơ của người học lái xe bao gồm:

Người học lái xe lần đầu lập 01 bộ hồ sơ, nộp cho cơ sở đào tạo bằng một trong các hình thức: trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị học lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: thẻ tạm trú, thẻ thường trú, chứng minh thư ngoại giao, chứng minh thư công vụ (đối với người nước ngoài).

- 04 ảnh thẻ 3×4 (nền xanh) được chụp với thời gian gần 3 tháng trở lại. Quy định về đầu tóc phải gọn gàng và không để mái, nam giới thì chải tóc ngược lên và nữ giới nên búi, buộc tóc gọn gàng. Quần áo phải chỉnh chu, tốt nhất là mặc áo sơ mi trắng.

- 01 giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

Lệ phí đăng ký thi bằng lái xe bao gồm: lệ phí sân thi, phí thi lý thuyết – thực hành và tiền in bằng lái xe khi đã đậu.

Quy định sử dụng bằng lái xe A1 từ năm 2025

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về bằng lái xe A1 bao gồm các hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW.

Theo quy định nêu trên, từ ngày 1/1/2025, bằng lái xe A1 chạy được xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW.

Cũng theo Điểm a, Khoản 2 Điều 89 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định chuyển tiếp về giấy phép lái xe A1 trước ngày 1/1/2025 như sau:

Giấy phép lái xe được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nếu chưa thực hiện đổi, cấp lại theo quy định của Luật này được tiếp tục điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3 hoặc có công suất động cơ điện từ 04 kW đến dưới 14 kW;

Theo đó, bằng lái xe A1 được cấp trước ngày 1/1/2025, vẫn được tiếp tục điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3 hoặc có công suất động cơ điện từ 04 kW đến dưới 14 kW nếu chưa thực hiện đổi, cấp lại theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.

