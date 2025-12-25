Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan
Sáng 25/12, ngày chính lễ Giáng sinh, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm xuống 1 đến 3 độ C, băng tuyết phủ kín khu vực cột cờ và nhiều cây cỏ.
Video: Cảnh băng giá phủ kín đỉnh Fansipan.
Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán, tham vọngĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào các tháng Âm lịch này luôn đặt ra mục tiêu cao. Họ sống tham vọng, không mơ mộng viển vông, bởi đằng sau mỗi ước mơ đều là ý chí bền bỉ và sự nỗ lực không ngừng.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thân năm 2026Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Tử vi tuổi Thân năm 2026 cho thấy đây là một năm nhiều chuyển động mạnh, nơi hung và cát đan xen rõ rệt, buộc bản mệnh phải liên tục điều chỉnh bản thân để thích nghi.
Từ 1/1/2026, hàng triệu người cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt nàyĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí.
Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngàyĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026, công chức, viên chức, người lao động tham khảo.
Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt nàyĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mùi năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tử vi tuổi Mùi năm Bính Ngọ 2026 được dự đoán là một năm cát lành nhiều hơn hung, vận trình khởi sắc rõ rệt sau giai đoạn nhiều thử thách.
Sân thể thao, chợ tạm trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa: Điện lực khẳng định đã cắt điện, công trình vi phạm vẫn sáng đènĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Lãnh đạo Công ty Điện lực Ba Đình khẳng định đã thực hiện việc cắt điện tại lô đất C2 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội). Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, tổ hợp sân thể thao trái phép tại đây vẫn "sáng đèn", hoạt động kinh doanh nhộn nhịp...
Ngày sinh Âm lịch của người giỏi ứng biến nhưng nửa sau cuộc đời vận giàu sang mới tìm đếnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang số mệnh đặc biệt, chủ nhân sở hữu khả năng ứng biến linh hoạt, tư duy nhanh nhạy và càng về hậu vận càng dễ giàu có, dư dả.
5 cách tra cứu phạt nguội nhanh, chuẩn xác nhất năm 2025, tài xế cần biết xem mình có lỗiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tra cứu phạt nguội là việc chủ phương tiện kiểm tra xem xe của mình có vi phạm giao thông bị ghi nhận bởi hệ thống camera giám sát. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tra cứu sao cho chính xác và hiệu quả.
Người ít dùng mạng xã hội thường có 7 đặc điểm: Khác số đông nhưng tỉnh táo và sâu sắcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Mạng xã hội từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, vẫn có không ít người lựa chọn cách sống lặng lẽ hơn, hạn chế hiện diện trên mạng xã hội và dành phần lớn thời gian cho đời sống thực.
Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt nàyĐời sống
GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.