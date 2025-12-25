Mới nhất
Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan

Thứ năm, 11:08 25/12/2025 | Đời sống

Sáng 25/12, ngày chính lễ Giáng sinh, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm xuống 1 đến 3 độ C, băng tuyết phủ kín khu vực cột cờ và nhiều cây cỏ.

Video: Cảnh băng giá phủ kín đỉnh Fansipan.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan - Ảnh 2.

Theo đại diện Fansipan Legend - đơn vị vận hành khai thác du du lịch Fansipan (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai), từ đêm 24/12 đến sáng 25/12, tại khu vực cột cờ trên đỉnh Fansipan﻿, nhiệt độ xuống đến 1 độ C, khu vực bất ngờ có băng tuyết phủ kín. "Hiện tượng băng phủ trắng đỉnh Fansipan diễn ra khá thường xuyên. Nếu không khí lạnh tiếp tục tăng cường, khả năng tuyết sẽ xuất hiện", vị đại diện cho biết.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan - Ảnh 3.

Tại đỉnh Fansipan, băng dày phủ kín các bậc cầu thang, lối lên và cây cỏ xung quanh, trong khi khu vực phường Sa Pa chìm trong sương mù dày. Theo vị đại diện này, hiện chưa ghi nhận hiện tượng tuyết rơi.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan - Ảnh 4.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan - Ảnh 5.

Đợt không khí lạnh cực mạnh đã tạo nên khung cảnh băng giá hiếm thấy ngay trên đỉnh Fansipan.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan - Ảnh 6.

Với độ cao 3.143 m, Fansipan - ngọn núi cao nhất Việt Nam - thường là nơi đầu tiên xuất hiện băng tuyết, nhiều du khách tỏ ra thích thú trước cảnh sắc hiếm thấy này.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan - Ảnh 7.

"Khi mặt trời lên trên đỉnh, ánh nắng hòa cùng lớp băng giá tạo nên khung cảnh lung linh", một du khách chia sẻ.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan - Ảnh 8.

Du khách cẩn thận viết lại những dòng chữ trên lớp băng giá, tranh thủ chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc hiếm gặp.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan - Ảnh 9.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan - Ảnh 10.

Đến sáng, khi mặt trời lên cao, lớp băng dần tan, để lộ các bậc đá và thảm cây cỏ bên dưới. Phía dưới trung tâm phường Sa Pa, nhìn từ đỉnh Fansipan, sương mù và mây thấp bao phủ dày đặc.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan - Ảnh 11.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan - Ảnh 12.

Băng tuyết phủ trên cây cỏ, hoa lá trên đỉnh Fansipan.

Thành Đạt
