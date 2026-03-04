Sinh đúng giờ Âm lịch 'đắc lộc': 3 con giáp càng lớn tuổi càng giàu

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Con giáp Thìn sinh giờ Thìn: Từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút sáng

Tử vi cho rằng tuổi Thìn sinh giờ Thìn có tiềm lực phát triển rất lớn, tiền đồ rộng mở. Ảnh minh họa

Người thuộc con giáp tuổi Thìn vốn đã mang trong mình khí chất mạnh mẽ, biểu tượng của quyền uy và thịnh vượng.

Nếu sinh vào giờ Thìn, tức từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút sáng theo Âm lịch, vận số càng thêm cát tường.

Những người này thường thông minh, nhanh nhạy và có tư duy sắc bén. Họ không chỉ có năng lực nổi bật mà còn được trời ban phúc khí, dễ đạt được thành tựu trong cuộc sống.

Nam mệnh thường tài giỏi, có chí tiến thủ; nữ mệnh xinh đẹp, khéo léo, biết vun vén gia đình. Đường tình duyên vì thế cũng thuận lợi, vợ chồng hòa hợp, gia đạo yên ấm.

Điểm đáng chú ý là người tuổi Thìn sinh vào khung giờ này thường có quý nhân phù trợ. Trong công việc hay cuộc sống, họ dễ gặp được người nâng đỡ, mở ra cơ hội thăng tiến.

Nhờ tính cách cởi mở, dễ chịu, họ được lòng cả người bình dân lẫn người có địa vị. Các mối quan hệ xã hội vì thế ngày càng mở rộng, trở thành bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp.

Họ có thể vừa có tiền, vừa có quyền, nếu không giữ chức vị cao cũng là người thành đạt, có tiếng nói và vị thế trong xã hội. Cuộc sống nhìn chung sung túc, ít khi phải bận tâm chuyện thiếu thốn vật chất.

Con giáp Dậu sinh giờ Dần: Từ 3 giờ đến 4 giờ 59 phút sáng

Nhờ sự bền bỉ và ý chí vươn lên, con giáp Dậu từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp và tài chính. Ảnh minh họa



Người con giáp Dậu sinh vào giờ Dần, từ 3 giờ đến 4 giờ 59 phút sáng theo Âm lịch, được đánh giá là có mệnh phú quý, tuy thành công đến hơi muộn nhưng bền vững.

Tuổi Dậu vốn nổi tiếng chăm chỉ, cẩn trọng và có trách nhiệm. Khi sinh vào giờ Dần, họ càng thêm mạnh mẽ, quyết đoán.

Đa phần những người này có ngoại hình ưa nhìn, phong thái chững chạc, dễ tạo được thiện cảm với người xung quanh.

Họ sống có mục tiêu rõ ràng, biết mình muốn gì và theo đuổi điều đó một cách kiên trì.

Bên cạnh đó, người tuổi Dậu sinh vào khung giờ này còn có tính cách trung hậu, thật thà. Bề ngoài có thể cứng rắn, nghiêm túc nhưng bên trong lại khá nhạy cảm và tinh tế.

Họ có góc nhìn riêng về cuộc sống, không dễ bị cuốn theo số đông. Chính sự độc lập trong tư duy giúp họ tạo ra dấu ấn cá nhân trong công việc.

Những năm đầu lập nghiệp, tài vận của họ có thể chưa thật sự hanh thông. Tuy nhiên, càng về trung niên, vận trình càng chuyển biến tích cực.

Nhờ sự bền bỉ và ý chí vươn lên, họ từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp và tài chính.

Khi đã bước qua giai đoạn khó khăn ban đầu, tuổi Dậu sinh giờ Dần thường có cuộc sống ổn định, dư dả và được nhiều người nể trọng.

Con giáp Hợi sinh giờ Thìn: Từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút sáng

Về hậu vận, tuổi Hợi sinh giờ Thìn thường có cuộc sống an nhàn, gia đình hạnh phúc, con cháu đủ đầy. Ảnh minh họa

Trong 12 con giáp, tuổi Hợi vốn được xem là biểu tượng của phúc hậu và sung túc. Nếu sinh vào giờ Thìn, từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút sáng theo Âm lịch, vận mệnh của họ càng thêm rực rỡ.

Người tuổi Hợi sinh vào khung giờ này thường thông minh, lanh lợi và có ý chí kiên cường. Họ không dễ nản lòng trước khó khăn, trái lại càng thử thách càng thể hiện được bản lĩnh.

Sự kết hợp giữa tính cách hiền hòa và tinh thần cầu tiến giúp họ nhận được sự yêu quý, tin tưởng từ đồng nghiệp và cấp trên.

Theo quan niệm xem bói giờ sinh, đây là những người được hưởng lộc trời ban. Cả đời ít khi phải lo lắng chuyện tiền bạc, tài vận khá ổn định và có xu hướng tăng dần theo thời gian.

Họ không chỉ giỏi tích lũy mà còn có khả năng nắm bắt cơ hội làm ăn lớn, mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đảm nhận vị trí quan trọng trong tổ chức.

Về hậu vận, tuổi Hợi sinh giờ Thìn thường có cuộc sống an nhàn, gia đình hạnh phúc, con cháu đủ đầy. Không chỉ mang lại vinh quang cho bản thân, họ còn góp phần làm rạng danh gia đình, dòng họ.

3 con giáp cả đời hưởng phúc lộc dồi dào

Dù tử vi và giờ sinh Âm lịch chỉ mang tính tham khảo, nhưng những luận giải trên phần nào cho thấy niềm tin của người Á Đông vào mối liên hệ giữa thời điểm chào đời và vận mệnh tương lai.

Với tuổi Thìn, tuổi Dậu và tuổi Hợi sinh vào những khung giờ đặc biệt này, con đường phía trước được dự báo nhiều thuận lợi, phúc lộc song hành và vạn sự dễ thành.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.