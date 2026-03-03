Mới nhất
Người dân đội mưa xếp hàng ở Đền Trần Nam Định chờ 'lấy ấn' với giá 20.000 đồng

Thứ ba, 09:32 03/03/2026 | Đời sống
GĐXH - Giữa màn mưa rạng sáng 15 tháng Giêng, hàng nghìn người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài tại Đền Trần Nam Định để chờ nhận lộc ấn đầu năm. Từ nửa đêm khai ấn đến thời điểm phát ấn lúc 5h sáng, không khí vừa trang nghiêm, vừa nhộn nhịp, tạo nên khung cảnh đặc biệt trong mùa lễ hội đầu xuân.

Người dân đội mưa xếp hàng ở Đền Trần Nam Định chờ 'lấy ấn' với giá 20.000 đồng - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội, ngay từ 4h30 sáng ngày 3/3, đông đảo người dân đã có mặt, xếp hàng dài trước các cửa phát ấn lộc tại đền Trần. Dù trời còn tối và mưa lất phất, dòng người vẫn kiên nhẫn chờ đợi sau đêm khai ấn diễn ra từ 22h ngày 2/3 đến 0h ngày 3/3.

Người dân đội mưa xếp hàng ở Đền Trần Nam Định chờ 'lấy ấn' với giá 20.000 đồng - Ảnh 2.

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, người dân đứng che ô, mặc áo mưa đứng san sát nhau trước khu vực “Nơi phát ấn lộc”. Không khí vừa trang nghiêm, vừa khẩn trương khi thời điểm phát ấn đang đến gần.

Người dân đội mưa xếp hàng ở Đền Trần Nam Định chờ 'lấy ấn' với giá 20.000 đồng - Ảnh 3.

Dòng người kéo dài qua nhiều lối đi quanh khuôn viên đền. Dưới ánh đèn, những chiếc ô đủ màu tạo nên khung cảnh đặc biệt của buổi phát ấn rạng sáng.

Người dân đội mưa xếp hàng ở Đền Trần Nam Định chờ 'lấy ấn' với giá 20.000 đồng - Ảnh 4.

Bất chấp mưa gió, người dân vẫn kiên trì xếp hàng theo thứ tự, giữ trật tự để chờ đến lượt nhận lộc ấn đầu năm.

Người dân đội mưa xếp hàng ở Đền Trần Nam Định chờ 'lấy ấn' với giá 20.000 đồng - Ảnh 5.

Một người dân dùng áo mưa che mưa, giữ chỗ trong hàng dài.

Người dân đội mưa xếp hàng ở Đền Trần Nam Định chờ 'lấy ấn' với giá 20.000 đồng - Ảnh 6.

Bên trong khu vực chuẩn bị, thành viên ban tổ chức tất bật sắp xếp, gấp ấn, đóng gói cẩn thận trước giờ phát cho người dân.

Người dân đội mưa xếp hàng ở Đền Trần Nam Định chờ 'lấy ấn' với giá 20.000 đồng - Ảnh 7.

Những xấp ấn vàng được chuẩn bị ngay ngắn trên bàn. Mỗi ấn có giá 20 nghìn đồng, được phát theo thứ tự khi đồng hồ điểm 5h sáng.

Người dân đội mưa xếp hàng ở Đền Trần Nam Định chờ 'lấy ấn' với giá 20.000 đồng - Ảnh 8.

Đúng 5h, nhà đền bắt đầu phát ấn. Người dân lần lượt nhận ấn trong trật tự, tay cầm túi lộc với vẻ mặt thành kính.

Người dân đội mưa xếp hàng ở Đền Trần Nam Định chờ 'lấy ấn' với giá 20.000 đồng - Ảnh 9.

Sau khi nhận ấn, nhiều người dừng lại trước sân đền, chắp tay làm lễ cầu bình an, may mắn và thuận lợi trong năm mới.

Người dân đội mưa xếp hàng ở Đền Trần Nam Định chờ 'lấy ấn' với giá 20.000 đồng - Ảnh 10.

Dưới màn mưa rạng sáng, dòng người vẫn tiếp tục nối dài trước khu vực phát ấn, khép lại một đêm khai ấn và phát lộc diễn ra trang nghiêm, an ninh được đảm bảo.

Video nghìn người đội mưa đêm chờ khai ấn Đền Trần Nam Định 2026:

