Người dân đội mưa xếp hàng ở Đền Trần Nam Định chờ 'lấy ấn' với giá 20.000 đồng

Theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội, ngay từ 4h30 sáng ngày 3/3, đông đảo người dân đã có mặt, xếp hàng dài trước các cửa phát ấn lộc tại đền Trần. Dù trời còn tối và mưa lất phất, dòng người vẫn kiên nhẫn chờ đợi sau đêm khai ấn diễn ra từ 22h ngày 2/3 đến 0h ngày 3/3.