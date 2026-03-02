Mới nhất
Thời tiết Hà Nội giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

Thứ hai, 16:53 02/03/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có mưa, mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ.

Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (2/3), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khoảng đêm 2/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 03/3, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng trời rét; riêng vùng núi Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C.

Thời tiết Hà Nội: Từ đêm 2/3 đến ngày 3/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 3/3 đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16–18°C.

Trên biển: Từ đêm 2/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m.

Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh; sóng cao 2–4m.

Từ đêm 3/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1-2m.

Thời tiết Hà Nội giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về? - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có mưa, trời rét. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Do ảnh hưởng không khí lạnh: Từ đêm 2/3 đến ngày 3/3, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 3/3 ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Thứ Ba, ngày 3/3/2026: Trời nhiều mây, có mưa dông. Mức nhiệt từ 20-23 độ.

Thứ Tư, ngày 4/3/2026: Trời nhiều mây, không mưa. Trong ngày có khoảng nắng. Mức nhiệt từ 19-25 độ.

Thứ Năm, ngày 5/3/2026: Trời nhiều mây, có mưa nhỏ. Mức nhiệt từ 18-24 độ.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc có thuận lợi trong ngày hôm nay?Thời tiết Hà Nội và miền Bắc có thuận lợi trong ngày hôm nay?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc xảy ra tình trạng nồm ẩm do nhiệt độ và độ ẩm đang ở mức cao. Dự báo tình trạng thời tiết này còn kéo dài trong những ngày tới.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mớiThời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

GĐXH - Theo dự báo, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù kèm mưa nhỏ. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh tràn xuống khu vực này tiếp tục mưa và rét.

