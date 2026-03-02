Tấp nập về Đền Trần Nam Định cầu may trước giờ khai ấn
GĐXH - Trước thời khắc khai ấn năm 2026, khu vực Đền Trần Nam Định đã rực sáng ánh đèn, dòng người từ khắp nơi đổ về trong không khí trang nghiêm nhưng không kém phần náo nức. Ai cũng mong được dâng nén hương thành kính trước giờ phút thiêng liêng đầu xuân.
Khói hương nghi ngút lan tỏa trong không gian linh thiêng. Người dân chắp tay cầu mong một năm bình an, thuận lợi.
Những mâm lễ gồm hoa tươi, quả, trầu cau, xôi gà… được sắp xếp gọn gàng, thể hiện lòng thành trước Đức Thánh Trần.
Video tấp nập về Đền Trần Nam Định cầu may trước giờ khai ấn:
Lễ hội Khai ấn đền Trần Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 27/2 - 4/3 (tức ngày 11 - 16 tháng Giêng âm lịch).
Vào đêm nay 2/3, rạng sáng 3/3 (tức đêm 14, rạng 15 tháng Giêng âm lịch) thực hiện nghi lễ Khai ấn. Trong thời gian làm Lễ Khai Ấn, Ban tổ chức lễ hội sẽ đóng cửa đền Thiên Trường để đảm bảo sự tôn nghiêm của nghi lễ truyền thống.
Từ 1h50 sáng ngày 15 tháng Giêng (tức ngày 3/3) thực hiện lễ hội Kiệu Ấn về đền Cố Trạch; từ 5h sáng tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 3 nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày Đền Trùng Hoa.
Ngày 16 tháng Giêng (tức 4/3) tổ chức tế, lễ tiết Thượng nguyên, Tế tiên tổ Triều Nhà Trần.
