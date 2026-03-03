Mới nhất
Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô

Thứ ba, 15:52 03/03/2026 | Đời sống
GĐXH - Sau hơn một tháng tập trung thi công, dự án hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đã đạt hơn 90% khối lượng giải phóng mặt bằng. Hiện tại, công trường đang duy trì nhịp độ làm việc liên tục để triển khai các hạng mục ép cừ và đào lòng hồ...

Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô - Ảnh 1.

Tính đến đầu tháng 3/2026, dự án xây dựng hồ điều hòa Phú Đô — 1 trong 10 công trình khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng ngập úng phía Tây Thủ đô đã ghi nhận sự thay đổi đáng kể về diện mạo hiện trường.

Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô - Ảnh 2.

Thông tin từ UBND phường Từ Liêm cho biết, công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến khoảng 400 hộ dân và 6 tổ chức đã cơ bản hoàn thiện với tỉ lệ hơn 90%. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp của 288 hộ (khoảng 227.600 m2) thuộc vị trí lòng hồ đã được bàn giao để phục vụ thi công.

Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV, tại công trường, các đơn vị nhà thầu hiện đang huy động tối đa máy xúc và xe tải để đẩy nhanh việc san lấp mặt bằng và đào đất lòng hồ.

Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô - Ảnh 4.

Về quy mô kỹ thuật, dự án có tổng diện tích 36,76 ha, trong đó diện tích mặt nước chiếm hơn 31 ha với hệ thống kè hồ dài khoảng 2,7 km.

Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô - Ảnh 5.

Với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, công trình được thiết kế đồng bộ bao gồm hai tuyến cống hộp điều tiết nước vào - ra và một tuyến cống nối thông hồ ra sông Nhuệ.

Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô - Ảnh 6.

Ngoài ra, trạm bơm tại đây sẽ được lắp đặt hai máy bơm công suất lớn cùng hệ thống cửa điều tiết kết nối từ đường Nguyễn Văn Giáp về trạm bơm Đồng Bông để nâng cao khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.

Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô - Ảnh 7.

Trên công trường hàng chục công nhân cùng hàng trăm máy móc, xe tải đang gấp rút thi công, hoạt động hết công suất để sớm đưa công trình về đích.

Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô - Ảnh 8.

Để kịp tiến độ hoàn thành, phường Từ Liêm cùng với chủ đầu tư luôn đốc thúc các nhà thầu thi công gấp rút ngày đêm đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

Để kịp tiến độ hoàn thành, phường Từ Liêm cùng với chủ đầu tư luôn đốc thúc các nhà thầu thi công gấp rút ngày đêm đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Hiện tại, đơn vị thi công đang tiến hành ép cừ và đào lòng hồ, dự kiến việc đào lòng hồ sẽ xong trong tháng 6/2026.

Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô - Ảnh 12.

Trong quá trình thi công, đơn vị thầu triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động đến khu dân cư lân cận. Cụ thể, các hạng mục gây tiếng ồn lớn được ưu tiên thực hiện tại các vị trí xa nhà dân vào giờ nghỉ ngơi.

Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô - Ảnh 13.

Dự án hồ điều hòa Phú Đô được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc điều tiết mực nước và tăng cường khả năng trữ nước khi có mưa lớn.

Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô - Ảnh 14.

Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, công trình sẽ trực tiếp cải thiện hạ tầng thoát nước, góp phần xử lý triệt để các điểm đen ngập úng tại khu vực phía Tây Hà Nội vốn thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề trong những năm qua.

