Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô

Để kịp tiến độ hoàn thành, phường Từ Liêm cùng với chủ đầu tư luôn đốc thúc các nhà thầu thi công gấp rút ngày đêm đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Hiện tại, đơn vị thi công đang tiến hành ép cừ và đào lòng hồ, dự kiến việc đào lòng hồ sẽ xong trong tháng 6/2026.