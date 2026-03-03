Dự báo vận mệnh từ Rằm tháng Giêng 2026 cho các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi

3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biết GĐXH – Năm Bính Ngọ 2026, con giáp Hợi – Mão – Mùi gặp Tam Tai. Theo chuyên gia phong thủy, các con giáp này thực hiện những việc dưới đây để hóa giải, gặp nhiều may mắn trong năm mới.

1. Con giáp Tý

Tử vi tuần mới từ Rằm tháng Giêng 2026 (từ 2-8/3/2026) của 12 con giáp dự báo, con giáp Tý khá bận rộn, chạy đi chạy lại nhiều lần vì công việc. May mắn là sự cố gắng, kiên trì của con giáp này được trời thương, công việc hanh thông, đi đâu cũng có quý nhân hỗ trợ. Thời gian này cực kỳ tốt cho những con giáp Tý làm về bất động sản, du lịch, xuất nhập khẩu, vận tải…

Về tài lộc, tuần này chủ về tài lộc theo sự cố gắng của con giáp Tý. Chỉ có làm thật, con giáp Tý mới có tiền tươi thóc thật, không thể trông chờ vào vận may trời ban. Tam Hợp quý nhân soi sáng giúp người làm tự do, kinh doanh, giao lưu có được món tiền lớn, khéo ăn nói sẽ có được tiền đồ.

Việc đi lại nhiều trong tuần này khuyên con giáp Tý cần giữ sức khỏe. Trong chuyện tình cảm, nếu thấy không thể tự mình vượt qua cần tìm sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè. Họ là những quân sư tốt giúp bạn thoát cảnh tối tăm, giúp bạn có duyên lành tìm được người tốt hơn.

2. Con giáp Sửu

Con giáp Sửu tuần này đi đâu, làm gì cũng được đánh giá cao vì tính cẩn thận. Ngoài ra, tuần này Sửu có trực giác tốt mách bảo cho bạn đâu là con đường đúng đắn nhất.

Quan hệ làm ăn của Sửu khá rộng, quen biết được khá nhiều người giỏi và uy tín, lúc khó khăn về tiền bạc có thể tận dụng để được giúp đỡ. Được sự giúp đỡ của quý nhân trong công việc, tiền bạc, bạn cần biết trân trọng.

Sửu trong tuần này làm việc gì cũng nên cẩn thận

Trong tuần, nam mệnh tuổi Sửu may mắn hơn trong các mối quan hệ xã giao cũng như tình cảm đôi lứa, gia đạo. Con giáp này hiếm khi làm mất lòng bất cứ ai, thu hút nhiều người quý mến, dành tình cảm cho mình.

Nữ mệnh tuổi Sửu có phần hơi nóng tính, đôi lúc còn khó bảo hơn đàn ông nên dễ mất lòng người xung quanh. Thời gian này áp lực cơm áo gạo tiền đến với nữ tuổi Sửu, bạn sẽ có xu hướng không muốn yêu đương, xa cách với chồng con, chỉ muốn ở một mình, cần sự yên tĩnh.

3. Con giáp Dần

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Thái Tuế ám vận khiến con giáp Dần dễ gặp rắc rối từ người dưới quyền trong công việc tuần mới. Công việc dễ đình trệ, áp lực cao, có thể thay đổi nhân sự hoặc vị trí. Tuần này, Dần cần hạn chế khởi nghiệp, chuyển việc, đầu tư, khởi công…

Con giáp Dần nên tiết kiệm tiền hết mức có thể phòng lúc ốm đau, bệnh tật, hoạn nạn còn có đồng ra đồng vào để chi tiêu lo cho bản thân, đỡ đần cho gia đình. Việc cho vay mượn thời gian này, con giáp Dần cũng cần lưu ý nếu không muốn liên quan tranh chấp.

Trong chuyện tình cảm, càng quan tâm đến điều gì đó, bạn càng dễ cáu gắt. Khuyên con giáp Dần tuần này nên dành tâm huyết để vun đắp quan hệ, tình cảm, tương tác với nhau nhiều hơn.

4. Con giáp Mão

Theo tử vi tuần mới từ 2-8/3/2026 của 12 con giáp, Mão là con giáp thông minh và lanh lợi, trong tuần có Lục Hợp chiếu cố nên sự nghiệp dần được cải thiện và gặp được thời cơ bứt phá, nhất là vào nửa cuối tuần.

Con giáp này không cần phải cố tình giữ thái độ khiêm tốn để lấy lòng người khác. Việc có phong cách hoặc ý tưởng riêng sẽ thực sự giúp Mão nhận được sự tôn trọng, thành tích mới.

Sự nghiệp tuần này của con giáp Mão dần được cải thiện

Về tài chính, con giáp Mão nên tránh chi tiêu không cần thiết và tập trung vào kế hoạch tài chính dài hạn, ổn định, cấm kỵ nhất là tham lam vì những lợi ích nhỏ. Bạn nên hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc, đặc biệt là nửa cuối tuần khi mà có hung thần Kiếp Tài xuất hiện, họa tiểu nhân rình rập, bị chính người mà mình tin tưởng lừa tiền.

Mão vượng duyên, ảnh hưởng của Bách Việt giúp bạn thu hút được nhiều người khác giới làm quen, cầu duyên được như ý, đặc biệt là nữ tuổi Mão còn độc thân. Dù vậy, bạn cần xem xét người kia kỹ trước khi tiến tới một mối quan hệ đặc biệt hơn. Giao tiếp thân mật nhiều hơn với người yêu sẽ giúp cải thiện mối quan hệ.

5. Con giáp Thìn

Về công việc tuần mới từ 2/3/2026 đến 8/3/2026, con giáp Thìn không ổn cho lắm. Thìn thường làm việc với nguồn năng lượng dồi dào, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi sâu sắc trong tuần mới. Sự mệt mỏi này xuất phát từ căng thẳng tinh thần kéo dài và tiêu hao năng lượng quá mức, áp lực cao, công việc nhiều rắc rối nên khuyên con giáp cần cân đối công việc và nghỉ ngơi.

Trong các hoạt động kinh doanh, Thìn cần cẩn trọng trước khi ký để tránh sai sót, thiệt hại lớn về tiền. Để đạt được điều gì đó, đặc biệt là những điều liên quan tới tiền bạc, con giáp Thìn đừng dễ dàng từ bỏ, sự quyết tâm mới giúp Thần Tài phù hộ cho bạn.

Về tình cảm của con giáp Thìn trong tuần có thể có những rắc rối. Nhưng đây đều là vấn đề nhỏ, cuối tuần tình duyên của Thìn sẽ tăng mạnh, gặp được duyên lành. Thời gian này, Thìn nên tập trung hơn vào các mối quan hệ tình cảm, vì công việc không phải là tất cả trong cuộc sống

6. Con giáp Ngọ

Tuần mới, Ngọ đỡ vất vả hơn trong công việc. Đi đâu, Ngọ cũng gặp được người phối hợp ăn ý với mình, thông minh, sáng dạ, ăn nói khéo léo…

Tuy nhiên chuyên gia khuyên con giáp Ngọ trong tuần không nên mưu sự việc lớn và lâu dài. Sự việc dở dang, bỏ dở nữa chừng, tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để giải quyết những việc không đâu.

Ngọ nên tránh tranh cãi, xô xát, hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi nhiều tình cảm với người khác. Bạn hãy gác lại lịch trình làm việc bận rộn và tận dụng những ngày cuối tuần để vun đắp tình cảm, gia đạo.

7. Con giáp Dậu

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, tuần mới này công việc của tuổi Dậu khá vất. Đương số là người thông minh, cầu toàn, có năng lực, giỏi chuyên môn… nhưng chậm phát triển và bị hãm công danh.

Về tiền bạc, tuần này khuyên con giáp Dậu chú ý chi tiêu. Tiền bạc khó tích lũy, chi nhiều hơn thu, dễ vì lòng tham hoặc quản lý tài chính kém mà vướng họa.

Trong tình cảm, Dậu là con giáp sống hết mình, chơi nhiệt tình. Tuần này Dậu nên hết sức cẩn thận vì dễ bị thị phi. Khi bị tổn thương, bạn hãy coi đó là bài học để vững vàng hơn, còn khi tranh cãi, hãy hiểu rằng hơn thua chỉ làm hao tổn tâm sức và khi đối diện thất bại nên coi việc mất chưa chắc đã là họa.

8. Con giáp Tuất

Tuần này Tuất mất khá nhiều năng lượng. Bạn sẽ cảm thấy áp lực ngay từ đầu tuần và không có tinh thần cống hiến cho công việc. Chuyên gia khuyên, tuần này con giáp Tuất nên tập trung ổn định các nhiệm vụ cốt lõi và xử lý công việc theo thứ tự ưu tiên.

Đầu tuần tiền về tay không ít nhưng Tuất dễ rơi vào cạn ví, thậm chí còn phải vay mượn người thân, bạn bè. Bản mệnh nên hạn chế mua sắm những thứ không thực sự cần thiết vì hứng thú nhất thời, nên tiết kiệm tiền phòng những lúc cần thiết.

Tuần gặp phải sự cản trở từ Thiên Nguyệt, Tuất nên chú ý đến sức khỏe của người thân trong gia đình. Những người tuổi Tuất độc thân đừng vì cô đơn mà vội chọn bừa ai đó khiến bản thân và đối phương dễ tổn thương.

9. Con giáp Hợi

Công việc tuần này của con giáp Hợi không có nhiều may mắn. Con giáp này có nỗi phiền muộn khi bị cấp trên khiển trách về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của mình. Yêu cầu công việc nên Hợi cũng phải di chuyển khá nhiều, dễ mệt mỏi.

Tình cảm là điểm sáng của con giáp Hợi theo tử vi tuần mới từ 2-8/3/2026

Về tài lộc giai đoạn này của con giáp Hợi cũng chưa có nhiều. Tiền vào túi khó có thể giữ được, toàn hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra mà bản mệnh phải chi ra mới ổn thỏa.

May mắn là chuyện tình cảm của Hợi lại là điểm sáng. Nữ tuổi Hợi độc thân sẽ trở nên quyến rũ hơn rất nhiều trước cuối năm, thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của phái nam. Trong tuần dễ gặp được người phù hợp, mang tới sắc màu mới cho cuộc sống của bạn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.