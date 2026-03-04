Hôm nay, thanh niên cả nước lên đường nhập ngũ
Từ ngày 4–5/3, thanh niên cả nước chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026.
Thực hiện Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 10/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2026 và Quyết định số 4807/QĐ-BQP ngày 27/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2026, từ ngày 4 đến 5/3/2026, thanh niên trên địa bàn cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026.
Để chuẩn bị cho đợt giao nhận quân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự các địa phương, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các khâu trong quy trình tuyển quân.
Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định trong công tác tuyển quân.
Nhằm bảo đảm công tác tuyển quân thống nhất, thông suốt trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Cục Quân lực (thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới một số văn bản để các đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2026. Đồng thời, hệ thống mẫu biểu phục vụ đăng ký, thống kê, báo cáo và hiệp đồng được ban hành, triển khai thống nhất theo quy định.
Toàn quân đã tổ chức tập huấn, quán triệt các nội dung, nhất là những điểm mới trong công tác tuyển quân. Cơ quan chức năng rà soát nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ tại các tỉnh, thành phố sau sáp nhập; phân bổ chỉ tiêu tuyển, nhận quân đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng từ sớm để địa phương, đơn vị chủ động thực hiện.
Các quân khu tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan quân sự địa phương tham mưu ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức tập huấn cho Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã về quy trình tuyển quân.
Ủy ban nhân dân các cấp đã thành lập, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự theo quy định mới; thành lập hội đồng khám sức khỏe khu vực bảo đảm đúng thành phần, đủ số lượng, phù hợp với địa bàn và chỉ tiêu được giao.
Ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền chú trọng rà soát, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công dân và gia đình có công dân được gọi nhập ngũ; thực hiện đầy đủ các bước tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công khai, chất lượng.
Cơ quan quân sự địa phương, nhất là Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực và Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, phát huy vai trò tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân; tăng cường quản lý số lượng, chất lượng công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ năm 2026.
Các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân thường xuyên trao đổi, hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng và an toàn tuyệt đối.
Các đơn vị nhận quân đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển tân binh; chuẩn bị nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt để bộ đội ổn định ngay từ ngày đầu về đơn vị.
Hà Nội tổ chức giao nhận quân tại 8 khu vực
Năm 2026, lễ giao nhận quân trên địa bàn Hà Nội được tổ chức tại 8 khu vực phòng thủ, gồm:
- Điểm giao nhận quân số 1: Ban Chỉ huy PTKV 1 - Sóc Sơn
- Điểm giao nhận quân số 2: Ban Chỉ huy PTKV 2 - Phúc Thọ
- Điểm giao nhận quân số 3: Ban Chỉ huy PTKV 2 - Phúc Thọ
- Điểm giao nhận quân số 4: Ban Chỉ huy PTKV 3 - Hồng Hà
- Điểm giao nhận quân số 5: Ban Chỉ huy PTKV 3 - Hồng Hà
- Điểm giao nhận quân số 6: Ban Chỉ huy PTKV 4 - Gia Lâm
- Điểm giao nhận quân số 7: Ban Chỉ huy PTKV 5 - Thanh Oai
- Điểm giao nhận quân số 8: Ban Chỉ huy PTKV 5 – Thanh Oai
Lễ giao nhận quân bắt đầu từ 8h ngày 4/3/2026.
