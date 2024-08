Bánh trung thu ít đường, giá chưa đầy 30.000 đồng/chiếc, người dân xếp hàng mua

Ngày hội khuyến mại tháng 7 diễn ra xuyên đêm ở Hà Nội, người dân mải mê lựa đặc sản ở 100 gian hàng GĐXH - Từ nay đến hết ngày 31/7/2024, Hội chợ "Ngày hội khuyến mại tháng 7" tại Khu đô thị Times City với khoảng 100 gian hàng là nơi người dân lựa chọn sản phẩm, đặc sản vùng miền.

Tính từ hôm nay, hơn một tháng nữa mới chính thức là ngày Tết Trung thu (ngày 15/8 Âm lịch, tức ngày 17/9) nhưng thời điểm này, bánh trung thu đã phủ đầy các điểm bán để phục vụ nhu cầu thưởng thức bánh của người dân.



Ngày 12/8, ghi nhận của phóng viên tại một số siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội, bánh trung thu được các điểm bán dành riêng một khu vực trang trí bắt mắt và bày biện theo từng hương vị.

Tại khu vực siêu thị GO!, và BigC, với trăm loại bánh trung thu được bày biện theo từng nhóm hương vị, kích thước, với mức từ từ 29.000 – 99.000 đồng/chiếc (từ 240.000 – 500.000 đồng/hộp).

Tại quầy bánh trung thu của các siêu thị, bánh trung thu được bày bán với nhiều mẫu mã, hương vị và giá tiền khác nhau.

Tại đây, ngoài các thương hiệu bánh trung thu nội địa góp mặt nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, thì không ít khách hàng lại chú ý đến loại bánh trung thu nướng hình cá ngộ nghĩnh với trọng lượng 120gram nhưng giá bán chỉ 29.000 đồng/chiếc.

Trao đổi nhanh với phóng viên, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết, đây là loại bánh giảm 30% lượng đường so (bánh trung thu ít đường - PV) và hạn chế tối đa chất bảo quản. Khi dùng, bánh sẽ cho vị ngọt thanh.

Theo bà Vân, đây là năm đầu tiên xuất hiện loại bánh trung thu ít đường nên nhà sản xuất ưu đãi cho người tiêu dùng với giá chỉ 29.000 đồng/chiếc, thậm chí mua 3 chiếc sẽ được tặng 1 chiếc.

Tại GO!, Bigc, bánh trung thu nướng hình cá ít đường, trọng lượng 120gram được bày bán với giá chỉ từ 29.000 đồng/chiếc.

Bà Vân cho biết, bên cạnh mức giá vừa túi tiền, người tiêu dùng mua bánh trung thu dịp này cũng nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn như được giảm 15% cho hóa đơn mua bánh trung thu từ 1 triệu đồng trở lên; hoặc giảm 20.000 đồng khi mua 4 bánh cùng lúc; giảm 30.000 đồng khi mua 6 bánh và tặng kèm hộp đựng khi mua 2/4/6 bánh bất kì.

Ngoài ra, người tiêu dùng sẽ được mua bánh trung thu giá ưu đãi với mức giá 55.000 đồng/chiếc và 65.000 đồng/chiếc khi mua trực tiếp tại quầy. Các loại bánh áp dụng 2 mức giá này đều đa dạng vị như: Vị như đậu xanh sầu riêng, trà xanh đậu đỏ, sen trứng, khoai môn trứng, sữa dừa, tiramisu, lava….

Bánh trung thu nhân sen có giá bán từ 55.000 đồng/chiếc.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Một trong những lý do khiến sức mua tăng mạnh là do các doanh nghiệp bán lẻ liên tục đưa ra chương trình khuyến mại giảm giá.

Bởi vậy, trong dịp này, hệ thống bán lẻ của WinCommerce, Co.op mart và Lotte cũng ngập tràn chương trình khuyến mại. Các chương trình ưu đãi không chỉ tập trung ở mặt hành bánh trung thu mà hàng tiêu dùng, hàng thiết yếu, thực phẩm cũng giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm hoặc tặng thêm sản phẩm khi mua từ 2 hoặc 3 sản phẩm cùng loại trở lên.

Đại diện WinCommerce (doanh nghiệp quản lý khai thác hệ thống siêu thị WinMart) cho biết, trong tháng 8, WinCommerce triển khai 2 đợt khuyến mại: "Mùa tựu trường - Sale khắp phố phường" từ ngày 1 - 14/08 và chương trình khuyến mại kỳ 2 từ 15- 28/8.

Các chương trình ưu đãi hấp dẫn này bao gồm giảm giá lên tới 61%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 áp dụng cho hơn 600 sản phẩm từ nước giải khát, kem, thực phẩm ăn liền, trái cây cho tới đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, thời trang trên toàn hệ thống.

Vào những ngày cuối tuần, rất đông người dân xếp hàng mua bánh trung thu.

Ngoài ra, chương trình "Lễ hội Vitamin C" của đơn vị này có ưu đãi đặc biệt cho người tiêu dùng mua các sản phẩm trái cây nội địa và nhập khẩu trực tiếp, áp dụng từ 31/07 - 14/08.

Nhằm phục vụ mùa tựu trường sắp t, m hệ thống siêu thị Co.op Mart giảm giá từ 20 - 40% cho sản phẩm dụng cụ học tập, bút xóa, bút bi, bút dạ quang, bút lông, bút màu sáp, bút chì màu, bảng con, vở, đồng phục học sinh.

Hệ thống siêu thị Co.op Mart cũng triển khai chương trình siêu giảm cho các sản phẩm thứ 2, 4, 6… cùng loại với mức giá chỉ từ 8.000 đồng/sản phẩm dành cho khách mua dầu gội/dầu xả Tresemme 640g/620g các loại;

Sữa tắm Lifebuoy chăm sóc da/bảo vệ vượt trội túi 800g; chỉ nha khoa Oral B 50m; nước giặt Surf sương mai dịu mát/cỏ hoa diệu kỳ túi 3,3kg; nước rửa bát Lix trà xanh 3,6kg; nước mắm chay Co.op Select chai 300ml; mít sấy Co.op Select 150g; khăn ăn Co.op Select…

