Bão Matmo gió giật cấp 14 vào Biển Đông, dự báo Hà Nội có nơi mưa rất to trên 300m

Thứ bảy, 09:10 04/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão Matmo (bão số 11) đang trên khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14.

Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách Đặc khu Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Bão Matmo gió giật cấp 14 gây mưa lớn tại Hà Nội và Bắc biển Đông - Ảnh 1.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 60 giờ tới). Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia.

Dự báo tác động của bão:

Trên biển:

- Khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

- Từ chiều ngày 05/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối ngày 05/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động dữ dội (biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển:

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 05/10.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Bão Matmo gió giật cấp 14 gây mưa lớn tại Hà Nội và Bắc biển Đông - Ảnh 2.

Dự báo hướng di chuyển của bão Matmo (bão số 11). Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia.

Trên đất liền:

Từ đêm 05/10, trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9 (Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 05/10 đến hết đêm 07/10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Khu vực Hà Nội: Từ gần sáng 06/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Bão Matmo gió giật cấp 14 gây mưa lớn tại Hà Nội và Bắc biển Đông - Ảnh 3.Các trường học Hà Nội chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó bão số 11

GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn cần chủ động ứng phó với cơn bão số 11 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và cán bộ, giáo viên.

T.Hằng (th)
