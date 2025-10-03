Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 13 vào Biển Đông, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Tin bão mới nhất – cơn bão số 11

Theo tin bão mới nhất, hồi 7 giờ ngày 3/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippine). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Bão số 11 sắp đi vào Biển Đông.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Dự báo trong những giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão tiếp tục suy yếu thêm.

Do tác động của bão

Từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.

Từ ngày 4-5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão số 11 Matmo?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo tác động của bão:

Về gió mạnh, sóng lớn trên biển: Từ chiều 3/10, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6 m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo: Trong khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Với bão MATMO, các mô hình khá thống nhất trong cả dự báo về đường đi của bão đi qua phía nam của Trung Quốc rồi áp sát miền Bắc nước ta vào khoảng ngày 6/10, có thể ở khu vực tỉnh Quảng Ninh.

Do ảnh hưởng của bão, dự báo miền Bắc sẽ có mưa diện rộng, Hà Nội cũng có khả năng mưa to từ 6/10.