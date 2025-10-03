Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 13 vào Biển Đông, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 11 Matmo giật cấp 13 đi vào Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 6/10, bão số 11 áp sát đất liền đi vào khu vực Quảng Ninh.
Tin bão mới nhất – cơn bão số 11
Theo tin bão mới nhất, hồi 7 giờ ngày 3/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippine). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.
Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):
Dự báo trong những giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão tiếp tục suy yếu thêm.
Do tác động của bão
Từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.
Từ ngày 4-5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão số 11 Matmo?
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo tác động của bão:
Về gió mạnh, sóng lớn trên biển: Từ chiều 3/10, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6 m. Biển động rất mạnh.
Cảnh báo: Trong khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Với bão MATMO, các mô hình khá thống nhất trong cả dự báo về đường đi của bão đi qua phía nam của Trung Quốc rồi áp sát miền Bắc nước ta vào khoảng ngày 6/10, có thể ở khu vực tỉnh Quảng Ninh.
Do ảnh hưởng của bão, dự báo miền Bắc sẽ có mưa diện rộng, Hà Nội cũng có khả năng mưa to từ 6/10.
Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ miền Trung sau bão số 10Thời sự - 44 phút trước
Trước tình cảnh khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, sáng lập Hệ thống Thẩm mỹ Mailisa, đã trực tiếp đến vùng bão để cứu trợ, chia sẻ kịp thời với bà con.
Xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vongThời sự - 1 giờ trước
Sau nhiều ngày mất tích, lực lượng chức năng tìm thấy xe bán tải biến dạng cùng 2 nạn nhân bị đất đá vùi lấp trên quốc lộ 279, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.
Thời tiết bất thường: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sắp đón những trận mưa lớn?Thời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng, tạnh ráo. Từ đêm 5-7/10 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.
Hà Nội: Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ 15kg gạo/thángThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội chính thức phê duyệt hỗ trợ gạo cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú học kỳ II năm học 2024-2025 và học kỳ I năm học 2025-2026.
Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm bão Matmo đi vào Biển Đông hoành hành, gây thời tiết xấuThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo ngày 4/10, bão số 11 Matmo đi vào Biển Đông với cường độ giật cấp 13. Cảnh báo biển động dữ dội, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Hà Nội: Lũ sông Hồng đạt đỉnh trên báo động 1, nhiều khu vực ven sông chìm trong nướcThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Ngày 2/10, mực nước sông Hồng (qua TP Hà Nội) đã đạt đỉnh ở mức 9,56m (trên BĐ1 là 0,06m), mực nước dâng cao gây ngập tại nhiều khu vực ven sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu vực.
Điểm danh các tuyến phố Hà Nội còn ngập sáng 2/10Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Công ty Thoát nước Hà Nội đã có báo cáo nhanh liên quan tới tình hình thoát nước tại Thủ đô tính tới thời điểm 7h sáng ngày 2/10.
Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Bão số 11 Matmo giật cấp 10 đã đi vào Biển Đông. Dự báo bão số 11 có khả năng gây mưa diện rộng cho khu vực miền Bắc.
Rạng sáng nay (2/10), mực nước các sông ở Hà Nội tiếp tục dâng cao, vượt báo động 3Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Mực nước nhiều sông ở Hà Nội tiếp tục lên cao vào rạng sáng nay 2/10, đỉnh lũ dự báo đều vượt báo động 3.
Huy động hơn 200 người và chó nghiệp vụ tìm 4 nạn nhân sạt lở ở Tuyên QuangThời sự - 1 ngày trước
Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 chó nghiệp vụ được huy động, xuyên đêm tìm kiếm 4 người trong gia đình bị sạt lở vùi lấp ở xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.
Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?Thời sự
GĐXH - Bão số 11 Matmo giật cấp 10 đã đi vào Biển Đông. Dự báo bão số 11 có khả năng gây mưa diện rộng cho khu vực miền Bắc.