Các trường học Hà Nội chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó bão số 11

Theo văn bản của Sở GD&ĐT Hà Nội gửi UBND các phường, xã cùng các đơn vị, trường học trực thuộc, Sở đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đồng thời yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học tập trung theo dõi sát diễn biến của cơn bão số 11.



Căn cứ vào tình hình thời tiết cụ thể, các đơn vị giáo dục cần chủ động rà soát, sẵn sàng các kế hoạch và triển khai phương án ứng phó thiên tai, phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường. Các trường cần rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên. Nếu phát hiện cây lâu năm có nguy cơ gãy đổ, phải báo cáo để xử lý kịp thời. Trường hợp chưa thể xử lý ngay, cần có cảnh báo nguy hiểm rõ ràng và liên hệ với cơ quan chuyên môn để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có yêu cầu các trường học trên địa bàn có phương án ứng phó với cơn bão số 11. Ảnh minh họa

Đối với các cơ sở giáo dục có học sinh bán trú, Sở yêu cầu quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian mưa bão. Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Đồng thời, các trường cần chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học một cách linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện thực tế. Việc điều chỉnh cần được báo cáo đầy đủ tới UBND phường, xã, các đơn vị liên quan và Sở GĐ&ĐT để được phối hợp chỉ đạo, xử lý.

Sở cũng lưu ý các nhà trường tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, đặc biệt tại những nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất. Sau khi bão tan, nhà trường cần chủ động tổ chức vệ sinh, khử khuẩn, khắc phục tình trạng úng ngập, đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh và giáo viên.