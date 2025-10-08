Bật báo động đỏ cấp cứu cô gái 24 tuổi vỡ bàng quang và buồng trứng
Bệnh viện Quân y 175 kích hoạt báo động đỏ cấp cứu cô gái 24 tuổi bị dập phổi, vỡ bàng quang, buồng trứng và gãy gai ngang đốt sống do tai nạn giao thông.
Ngày 7/10, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa kịp thời cứu sống một nữ bệnh nhân trẻ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Bệnh nhân là N.T.H (24 tuổi, TPHCM). Trước đó, chị H. bị xe container tông, được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng sốc chấn thương nặng với nhiều tổn thương nguy hiểm: dập phổi phải, vỡ bàng quang và buồng trứng phải gây xuất huyết ổ bụng, gãy gai ngang đốt sống L2-L5, cùng gãy phức tạp khung chậu kiểu "gió thổi".
Đại tá, TS.BS Phan Đình Mừng - Giám đốc Viện Chấn thương Chỉnh hình, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, đây là trường hợp chấn thương phức tạp với tiên lượng xấu và nguy cơ tử vong cao. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, huy động lực lượng liên chuyên khoa để cấp cứu.
Trong đêm, ca phẫu thuật liên chuyên khoa được triển khai khẩn cấp. Các bác sĩ thực hiện cố định ngoài khung chậu để ổn định vùng xương gãy, ngăn ngừa tổn thương nội tạng, đồng thời khâu bàng quang và buồng trứng phải. Sau nhiều giờ phẫu thuật, ê-kíp đã ngăn chặn được tình trạng sốc đa chấn thương, cầm máu thành công.
Sau 2 tuần điều trị tích cực, khi huyết động ổn định, bệnh nhân được phẫu thuật lần hai. Lần này, các bác sĩ sử dụng công nghệ in 3D để tiên lượng mức độ khó của phẫu thuật, nắn chỉnh khung chậu và xác định vị trí đặt nẹp vít tối ưu, giúp cố định vững chắc khung chậu.
BS.CKI Trần Quang Khanh, Khoa Phẫu thuật chi dưới, Viện Chấn thương Chỉnh hình giải thích, bệnh nhân bị gãy khung chậu kiểu "gió thổi", một dạng gãy rất phức tạp, chỉ chiếm khoảng 6% các trường hợp gãy khung chậu.
"Đây là loại gãy do chấn thương năng lượng cao, khiến một bên cánh chậu mở ra, bên còn lại khép lại, tạo hình ảnh như 'bị gió thổi'. Tình trạng này thường đi kèm gãy xương cùng và tổn thương khớp mu, làm mất vững toàn bộ vòng chậu, gây nguy hiểm tính mạng nếu không xử trí đúng cách", bác sĩ Khanh cho biết.
Theo bác sĩ Khanh, do khung chậu mất vững cả cung trước và sau, khi nắn chỉnh, ê-kíp đã cố định cung trước bằng nẹp vít và cung sau bằng vít xốp.
