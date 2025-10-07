Bất ngờ trước sự giống nhau 'như đúc' giữa dàn diễn viên khi bé và trưởng thành trong phim 'Cách em 1 milimet'

Đức Phong vai Biên (bé) - Hoàng Long vai Biên (lớn), hai nhân vật khá tương đồng về khuôn mặt. Trong phim, Biên ở cùng bà, là cậu bé vô cùng tình cảm, chăm chỉ và khéo tay nhưng phải rời xa các bạn khi đi cùng bố vào Nam sinh sống. Sự trở lại của Biên khi lớn (Hoàng Long) mang đến những bất ngờ đối với đám trẻ thân thiết lâu ngày mới gặp lại nhau.