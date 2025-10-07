Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Bất ngờ trước sự giống nhau 'như đúc' giữa dàn diễn viên khi bé và trưởng thành trong phim 'Cách em 1 milimet'

Thứ ba, 13:00 07/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trọng Lân, Quỳnh Châu, Hà Việt Dũng và các diễn viên khác vào vai trưởng thành có khuôn mặt, ngoại hình giống nhau "như đúc" với các diễn viên nhí trong "Cách em 1 milimet".

Bất ngờ trước sự giống nhau 'như đúc' giữa dàn diễn viên khi bé và trưởng thành trong phim 'Cách em 1 milimet' - Ảnh 1.

Bộ phim "Cách em 1 milimet" đang gây ấn tượng mạnh đối với khán giả xem truyền hình. Phim là sự tiếp nối giữa các nhân vật lúc nhỏ và 20 năm sau. Sau khi diễn viên đóng vai các nhân vật nhí trong phim đã trưởng thành, khán giả không khỏi bất ngờ khi so sánh hình ảnh giữa hai nhân vật khi bé và khi lớn.

Bất ngờ trước sự giống nhau 'như đúc' giữa dàn diễn viên khi bé và trưởng thành trong phim 'Cách em 1 milimet' - Ảnh 2.

Huỳnh Anh (vai Bách của 20 năm sau) và diễn viên nhí Minh Xíu (vai Đức bé), khán giả ngỡ ngàng khi cả hai đều là "bản sao" của nhau. Sự giống nhau không chỉ mang đến sự thú vị mà thể hiện sự tiếp nối của các nhân vật dù nhiều năm sau nhưng khuôn mặt, tính cách không có nhiều thay đổi.

Cách em 1 milimet: Khoảnh khắc các diễn viên giống nhau đến ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Huỳnh Anh (vai Bách lớn) và diễn viên nhí Gia Long (vai Bách bé) cũng được nhận xét có nhiều nét giống nhau, cứ như thể hai "anh em" ruột vậy.

Cách em 1 milimet: Khoảnh khắc các diễn viên giống nhau đến ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Sự giống nhau của Trọng Lân (vai Đức lớn) và diễn viên nhí Minh Xíu (vai Đức bé) cũng khiến khán giả rất bất ngờ. Cả hai được khán giả nhận xét giống nhau như "hai giọt nước".

Cách em 1 milimet: Khoảnh khắc các diễn viên giống nhau đến ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Đức Phong vai Biên (bé) - Hoàng Long vai Biên (lớn), hai nhân vật khá tương đồng về khuôn mặt. Trong phim, Biên ở cùng bà, là cậu bé vô cùng tình cảm, chăm chỉ và khéo tay nhưng phải rời xa các bạn khi đi cùng bố vào Nam sinh sống. Sự trở lại của Biên khi lớn (Hoàng Long) mang đến những bất ngờ đối với đám trẻ thân thiết lâu ngày mới gặp lại nhau.

Cách em 1 milimet: Khoảnh khắc các diễn viên giống nhau đến ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Lưu Mạnh Dũng - Dũng hớn (vai Chiến Đo lớn) và diễn viên nhí Gia Bảo (vai Chiến Đo nhỏ). Hai diễn viên được nhận xét có nhiều nét giống nhau. Ở những tập phim đã được phát sóng, Chiến Đo gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng lối diễn xuất thông minh, dí dóm. Khán giả chờ đón Mạnh Dũng với vai diễn mang lại những điều thú vị trong bộ phim.

Cách em 1 milimet: Khoảnh khắc các diễn viên giống nhau đến ngỡ ngàng - Ảnh 6.

Sơn Tùng vai Viễn (bé) - Hà Việt Dũng vai Viễn (lớn).

Cách em 1 milimet: Khoảnh khắc các diễn viên giống nhau đến ngỡ ngàng - Ảnh 7.

Khánh Chi vai Thư (bé) - Kiều My vai Thư (lớn). Hồi nhỏ, Thư ‘ống bơ’ có khả năng tính tiền nổi bật trong nhóm.

Cách em 1 milimet: Khoảnh khắc các diễn viên giống nhau đến ngỡ ngàng - Ảnh 7.

Diễn viên Quỳnh Châu hé lộ tạo hình nhân vật Tú khi lớn khiến khán giả bất ngờ.

Cách em 1 milimet: Khoảnh khắc các diễn viên giống nhau đến ngỡ ngàng - Ảnh 9.

Hai diễn viên - Quỳnh Trang và Huyền Lizzie - vào vai Ngân được khen có nhiều nét giống nhau.

(Ảnh VTV, FB nhân vật)

"Tiểu tam" Lan Phương xen vào hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh)?'Tiểu tam' Lan Phương xen vào hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh)?

GĐXH - Trong tập 26 phim "Gió ngang khoảng trời xanh", nhân vật mới xuất hiện xen vào hôn nhân của Mỹ Anh và Đăng.

Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn ngườiSong Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người

GĐXH - Trong tập 11 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ là các chiến sĩ nhập vai bước vào thử thách cam go khi nhận nhiệm vụ giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người xuyên quốc gia.

Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình "Tân binh thăng cấp"Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'

GĐXH - Trong tập 1 "Tân binh toàn năng", đội hình Tân binh đã có màn ra mắt ấn tượng nhưng vẫn để thua nhóm nhạc thần tượng 8TURN đến từ Hàn Quốc.

 

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người

Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người

Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'

Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'

Điều không thể ngờ về diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Điều không thể ngờ về diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'

Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'

Cùng chuyên mục

Cháu ngoại NSND Thanh Lam đáng yêu như thiên thần, kết nối đại gia đình vui Trung thu

Cháu ngoại NSND Thanh Lam đáng yêu như thiên thần, kết nối đại gia đình vui Trung thu

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bé Bao Bao - cháu gái NSND Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung gây chú ý khi trở thành nhân vật trung tâm trên facebook của bà ngoại.

'Phú bà' Vbiz - bạn gái đời thực của diễn viên Lâm Bảo Châu sở hữu tài sản 'khủng' ra sao?

'Phú bà' Vbiz - bạn gái đời thực của diễn viên Lâm Bảo Châu sở hữu tài sản 'khủng' ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH – Lệ Quyên không chỉ là ca sĩ tài năng, cô còn là một "phú bà" giàu có đến mức diva Mỹ Linh cũng phải trầm trồ. Ở đời thực, Lệ Quyên còn nổi tiếng với mối tình lệch tuổi cùng diễn viên Lâm Bảo Châu.

Con trai NSND Xuân Bắc cùng bố nửa đêm chống bão

Con trai NSND Xuân Bắc cùng bố nửa đêm chống bão

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH – NSND Xuân Bắc mới đây chia sẻ hình ảnh anh cùng con trai gia cố lại cây cối tránh bão. Anh còn tiết lộ con trai hiện đã học năm nhất đại học.

'Tiểu tam' Lan Phương xen vào hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh)?

'Tiểu tam' Lan Phương xen vào hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh)?

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 26 phim "Gió ngang khoảng trời xanh", nhân vật mới xuất hiện xen vào hôn nhân của Mỹ Anh và Đăng.

Danh hài từng đi chở gạch, làm phụ hồ, giờ thành ông chủ chuỗi nhà hàng bún đậu

Danh hài từng đi chở gạch, làm phụ hồ, giờ thành ông chủ chuỗi nhà hàng bún đậu

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

Trước khi nổi tiếng và giàu có như hiện tại, nam danh hài sinh năm 1992 từng trải qua khoảng thời gian khó khăn.

Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê

Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Khải Anh trong ngày sinh nhật vợ MC Đan Lê đã viết những dòng dí dỏm cho vợ. Anh chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên vợ kèm dòng viết gây ấn tượng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắn

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không ngần ngại khẳng định sẽ "khắt khe" với những thí sinh chọn ca khúc do anh sáng tác để biểu diễn tại "Tỏa sáng ước mơ".

Phản ứng của 'bà trùm hoa hậu' sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Yến Nhi

Phản ứng của 'bà trùm hoa hậu' sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Yến Nhi

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Yến Nhi, bà Phạm Kim Dung mới đây cho biết, nàng hậu rất ân hận và mong được tha thứ.

'Chị đại' Vbiz đóng vai bạn gái Quốc Trường trên phim, đời thực có chồng điển trai và tâm lý

'Chị đại' Vbiz đóng vai bạn gái Quốc Trường trên phim, đời thực có chồng điển trai và tâm lý

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Lê Khánh mới đây khiến khán giả bất ngờ khi đóng vai Hai Thương – bạn gái Quốc Trường trong "Chị ngã em nâng". Ở đời thực, Lê Khánh có hôn nhân viên mãn bên người chồng kém tuổi.

Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người

Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 11 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ là các chiến sĩ nhập vai bước vào thử thách cam go khi nhận nhiệm vụ giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người xuyên quốc gia.

Xem nhiều

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắn

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không ngần ngại khẳng định sẽ "khắt khe" với những thí sinh chọn ca khúc do anh sáng tác để biểu diễn tại "Tỏa sáng ước mơ".

Cuộc sống của Hồ Văn Cường sau 4 năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đời

Cuộc sống của Hồ Văn Cường sau 4 năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đời

Câu chuyện văn hóa
Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Câu chuyện văn hóa
Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê

Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê

Giải trí
Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soát

Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soát

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top