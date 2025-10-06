Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người

Với chủ đề “Tinh thần chỉ tiến không lùi”, tập 11 "Chiến sĩ quả cảm" đã đưa khán giả bước vào chặng đường mới đầy thách thức, nơi kỷ luật thép, ý chí sắt đá và lòng quả cảm được đặt lên hàng đầu khi gia nhập Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Ngay từ những giây phút đầu, không chỉ các nghệ sĩ tham gia mà khán giả cùng bị cuốn vào không khí choáng ngợp của doanh trại đặc nhiệm. Các nghệ sĩ còn được trực tiếp chứng kiến những màn biểu diễn nội lực phi thường của cán bộ, chiến sĩ như: Dùng đầu phá vật cứng, tay chặt gạch, lưng trần nằm trên bàn chông, đi chân trần qua thủy tinh vỡ…

Những bài huấn luyện gây choáng ngợp của các chiến sĩ. Ảnh VTV

Ngay sau khi tiếp nhận bộ kíp vũ khí trang bị, dàn nghệ sĩ bắt đầu bước vào khóa huấn luyện thể lực dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại úy Lê Đức Đạt. Từng bài tập co tay xà đơn, gập bụng, đập lốp xe hay kéo lốp ô tô.

Với bài huấn luyện khắc phục vật cản, các chiến sĩ nhập vai phải vượt qua hàng loạt chướng ngại mô phỏng địa hình tác chiến đô thị. Dây thép gai, tường cao, cầu hẹp, vật cản xoắn thép… tất cả được sắp đặt như thật, tái hiện tình huống sinh tử mà người chiến sĩ có thể đối mặt ngoài đời.

Với bài kỹ thuật xuống dây nhà cao tầng, một trong những nội dung khó nhất của lực lượng đặc nhiệm. Binz, Mono và Hưng Nguyễn lập tức xung phong, mang đến những khoảnh khắc vừa nghẹt thở vừa đáng ngưỡng mộ.

Các chiến sĩ nhập vai tham gia bài tập xuống dây nhà cao tầng. Ảnh VTV

Cũng trong tập 11 "Chiến sĩ quả cảm", khán giả tiếp tục chứng kiến một trong những nhiệm vụ tái hiện chân thực và kịch tính nhất: Cuộc chiến giải cứu con tin và triệt phá hang ổ tội phạm buôn người xuyên quốc gia của Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1.

Ngay sau mệnh lệnh, đội hình chiến đấu được chia thành ba mũi: Trinh sát, nghi binh; bao vây phong toả; tấn công phối hợp nhịp nhàng dưới sự chỉ huy trực tiếp của các cán bộ Đặc nhiệm. Thành Trung và Song Luân thuộc tổ trinh sát, nghi binh đã ngụy trang thành người dân để tiếp cận địa bàn, theo dõi, tạo nhiễu loạn để đánh lạc hướng.

Cùng lúc đó, tổ phong tỏa do Ngô Kiến Huy đảm nhiệm phối hợp bố trí lực lượng, ém quân tại các ngả đường, sẵn sàng siết vòng vây khi có tín hiệu. Tại mũi tấn công, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn và các đồng đội tiếp cận nhà xưởng bỏ hoang nơi được cho là hang ổ của bọn tội phạm buôn người.

Các nghệ sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh VTV

Kết thúc nhiệm vụ, Trung tá Vũ Đình Lập ghi nhận tinh thần quả cảm của đội chiến sĩ nhập vai, đánh giá cao nỗ lực, sự đoàn kết và bản lĩnh mà tất cả thể hiện trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Dù tốc độ tiếp cận mục tiêu vẫn còn hạn chế, song ý chí quyết tâm và tinh thần kỷ luật của các chiến sĩ nhập vai mới chính là điều đáng trân trọng nhất minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc sau từng thử thách.

