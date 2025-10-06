Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người
GĐXH - Trong tập 11 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ là các chiến sĩ nhập vai bước vào thử thách cam go khi nhận nhiệm vụ giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người xuyên quốc gia.
Với chủ đề “Tinh thần chỉ tiến không lùi”, tập 11 "Chiến sĩ quả cảm" đã đưa khán giả bước vào chặng đường mới đầy thách thức, nơi kỷ luật thép, ý chí sắt đá và lòng quả cảm được đặt lên hàng đầu khi gia nhập Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Ngay từ những giây phút đầu, không chỉ các nghệ sĩ tham gia mà khán giả cùng bị cuốn vào không khí choáng ngợp của doanh trại đặc nhiệm. Các nghệ sĩ còn được trực tiếp chứng kiến những màn biểu diễn nội lực phi thường của cán bộ, chiến sĩ như: Dùng đầu phá vật cứng, tay chặt gạch, lưng trần nằm trên bàn chông, đi chân trần qua thủy tinh vỡ…
Ngay sau khi tiếp nhận bộ kíp vũ khí trang bị, dàn nghệ sĩ bắt đầu bước vào khóa huấn luyện thể lực dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại úy Lê Đức Đạt. Từng bài tập co tay xà đơn, gập bụng, đập lốp xe hay kéo lốp ô tô.
Với bài huấn luyện khắc phục vật cản, các chiến sĩ nhập vai phải vượt qua hàng loạt chướng ngại mô phỏng địa hình tác chiến đô thị. Dây thép gai, tường cao, cầu hẹp, vật cản xoắn thép… tất cả được sắp đặt như thật, tái hiện tình huống sinh tử mà người chiến sĩ có thể đối mặt ngoài đời.
Với bài kỹ thuật xuống dây nhà cao tầng, một trong những nội dung khó nhất của lực lượng đặc nhiệm. Binz, Mono và Hưng Nguyễn lập tức xung phong, mang đến những khoảnh khắc vừa nghẹt thở vừa đáng ngưỡng mộ.
Cũng trong tập 11 "Chiến sĩ quả cảm", khán giả tiếp tục chứng kiến một trong những nhiệm vụ tái hiện chân thực và kịch tính nhất: Cuộc chiến giải cứu con tin và triệt phá hang ổ tội phạm buôn người xuyên quốc gia của Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1.
Ngay sau mệnh lệnh, đội hình chiến đấu được chia thành ba mũi: Trinh sát, nghi binh; bao vây phong toả; tấn công phối hợp nhịp nhàng dưới sự chỉ huy trực tiếp của các cán bộ Đặc nhiệm. Thành Trung và Song Luân thuộc tổ trinh sát, nghi binh đã ngụy trang thành người dân để tiếp cận địa bàn, theo dõi, tạo nhiễu loạn để đánh lạc hướng.
Cùng lúc đó, tổ phong tỏa do Ngô Kiến Huy đảm nhiệm phối hợp bố trí lực lượng, ém quân tại các ngả đường, sẵn sàng siết vòng vây khi có tín hiệu. Tại mũi tấn công, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn và các đồng đội tiếp cận nhà xưởng bỏ hoang nơi được cho là hang ổ của bọn tội phạm buôn người.
Kết thúc nhiệm vụ, Trung tá Vũ Đình Lập ghi nhận tinh thần quả cảm của đội chiến sĩ nhập vai, đánh giá cao nỗ lực, sự đoàn kết và bản lĩnh mà tất cả thể hiện trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Dù tốc độ tiếp cận mục tiêu vẫn còn hạn chế, song ý chí quyết tâm và tinh thần kỷ luật của các chiến sĩ nhập vai mới chính là điều đáng trân trọng nhất minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc sau từng thử thách.
Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soátXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 25 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trường dọn đến nhà Kim Ngân ở và bất ngờ khi bị người yêu muốn "đánh dấu chủ quyền" bằng việc mua áo đôi.
Quốc Thiên gây xúc động với ca khúc thể hiện tình yêu Tổ quốc trong phim 'Tử chiến trên không'Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Với giọng ca đẹp, giàu kỹ thuật và cảm xúc, Quốc Thiên thể hiện ca khúc "Hy vọng" trong phim "Tử chiến trên không" đã khiến khán giả vô cùng xúc động.
Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa đã giành chiến thắng trong thử thách chụp hình bìa và chính thức góp mặt trong đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2025.
Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 1 "Tân binh toàn năng", đội hình Tân binh đã có màn ra mắt ấn tượng nhưng vẫn để thua nhóm nhạc thần tượng 8TURN đến từ Hàn Quốc.
Anh Thơ, Lê Anh Dũng góp giọng trong album 'Tình đất phù sa' của Ngọc Lê NinhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Cùng với Anh Thơ và Lê Anh Dũng, album “Tình đất phù sa” của nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh còn có nhiều giọng ca quen thuộc với người yêu nhạc như NSƯT Bùi Thu Huyền, Hồ Quang 8…
Cái chết bí ẩn dưới sông của Hùng khiến Phó chủ tịch xã Xuân bất anXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 39 "Có anh, nơi ấy bình yên", cái chết bí ẩn của chủ thầu xây dựng Hùng khiến Xuân lo lắng, Thiếu tá Huy nhận ra nhiều dấu hiệu bất thường trong vụ án.
Cuốn 'sử ký' quý hiếm của làng Sơn Bằng - 'Báu vật' cho muôn đời sauXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Một làng quê từng khiến cõi mạng xôn xao: chỉ hơn 1.000 nóc nhà mà có tới 63 tiến sĩ và hàng trăm người thành đạt. Cũng chính nơi ấy, người dân đã đồng lòng viết nên một cuốn "sử ký" – như một báu vật tinh thần để gìn giữ trầm tích văn hóa, gửi trao cho muôn đời sau.
Chàng trai 19 tuổi quê Phú Thọ 'chào sân' Vbiz bằng MV 'Yêu Tổ quốc - yêu đồng bào'Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Lưu Quốc Vượng - ca sĩ trẻ quê Phú Thọ vừa ra mắt khán giả MV "Yêu Tổ quốc – yêu đồng bà" đầy hào khí đất nước, trong những giai điệu âm nhạc trẻ trung và lời ca mang đầy tình yêu, niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam.
Cận cảnh trường quay trong phim kinh dị ở Ninh BìnhXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Chỉ với một garage trong phim nhưng ê-kíp "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" đã đầu tư lên đến 35.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) với diện tích gần 300m2.
Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéoXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Trong tập 24 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khi "tổng tài" Trường lại tìm đến tận nhà trọ cô ở để níu kéo tình cảm.
Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hônXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 23 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam thay đổi bề ngoài sau khi nhận được đơn xin ly hôn từ chồng, Mỹ Anh và Kim Ngân bất lực khi nghe Toàn tâm sự lý do muốn chia tay vợ.