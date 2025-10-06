Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'

Trong tập 10 "Vietnam's Next Top Model" đã được phát sóng, với thử thách chụp hình bìa cho tạp chí, mỗi thí sinh trong Top 6 phải hoàn thành 3 phong cách trang phục giống nhau, để qua từng cú bấm máy. Khán giả và Ban giám khảo nhìn thấy rõ hơn bản sắc, sự tiến bộ và tiềm năng của từng gương mặt.

Trà My từng ghi dấu với khả năng múa uyển chuyển, lần này lại bị chính sở trường của mình làm chùn bước. Những động tác đẹp mắt trở nên dư thừa, khiến Thanh Hằng không giấu nổi sự sốt ruột, trực tiếp thị phạm, truyền cảm hứng để Trà My biểu cảm thời trang đúng chất.

Siêu mẫu Thanh Hằng hướng dẫn thí sinh trong thử thách chụp hình bìa tạp chí. Ảnh VTV

Trong khi đó, Mỹ Ngân, Mai Hoa và Tuyết Mai thể hiện sự ổn định, nắm bắt tinh thần của đề bài khá tốt. Trong đó, Mai Hoa gây ấn tượng nhờ sự đa dạng qua cả ba phong cách, mỗi lần chụp lại mang đến một sắc thái khác nhau, đầy cuốn hút.

Gây ấn tượng mạnh nhất có lẽ là Bảo Ngọc khi phát huy được thế mạnh vẻ đẹp sắc sảo, cách làm chủ khung hình một cách tự nhiên. Giang Phùng tiếp tục mang tới những cách tạo dáng mạo hiểm, mới mẻ, độc đáo.

Sau những giờ phút căng thẳng ở buổi chụp hình, khoảnh khắc công bố kết quả cũng trở thành màn loại trừ đẫm nước mắt nhất mùa giải. Quyết định buộc phải chia tay 3 gương mặt đã nỗ lực hết mình khiến cả Ban giám khảo lẫn thí sinh đều không giấu nổi xúc động.

Bảo Ngọc trở thành thí sinh đầu tiên được gọi tên bước vào chung kết. Ảnh VTV

Sau cuộc thảo luận căng thẳng và cân nhắc kỹ lưỡng, Top 3 xuất sắc nhất mùa giải đã chính thức được xướng tên: Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa. Kết quả Top 3 được đánh giá khá thuyết phục, nằm trong dự đoán của đông đảo khán giả đã theo dõi hành trình của thí sinh.

Trong đó, Bảo Ngọc với sự bùng nổ trở lại đúng giai đoạn quyết định đã khẳng định rõ tiềm năng nổi trội. Mai Hoa có chiều cao "khủng", phong độ ổn định. Mỹ Ngân được xem là người tạo bất ngờ nhiều nhất nhưng nếu xem lại những thành quả mà thí sinh này đạt được có thể nhận thấy sự nỗ lực, bản lĩnh, cố gắng không ngừng để đa dạng hình ảnh.

Mỹ Ngân xuất sắc lọt vào Top 3 và góp mặt tại đêm chung kết. Ảnh VTV

Dừng lại ở Top 6, Trà My, Tuyết Mai và Giang Phùng để lại nhiều tiếc nuối cho ban giám khảo và cả khán giả. Top 3 lộ diện cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ đặt chân đến Paris - kinh đô thời trang thế giới. Tại đây, ba thí sinh xuất sắc nhất sẽ được hòa mình vào không khí của Paris Fashion Week và thực hiện bộ ảnh đặc biệt cùng ê-kíp hàng đầu nước Pháp.

Siêu mẫu Thanh Hằng chia tay với Trà My, Tuyết Mai và Giang Phùng. Ảnh VTV

Tập 10 đã khép lại với 3 cái tên xứng đáng để đi tiếp. Tuy nhiên, hành trình vẫn chưa hoàn toàn khép lại khi vẫn còn một cơ hội cuối cùng dành cho các thí sinh đã dừng chân ở mùa giải năm nay với “tấm vé vàng” đặc biệt để trở lại đêm Chung kết và trực tiếp đối đầu cùng Top 3 thông qua kết quả bình chọn từ khán giả. Đêm Chung kết "Vietnam’s Next Top Model 2025" sẽ diễn ra vào ngày 12/10 tại TP. Hồ Chí Minh.