'Tiểu tam' Lan Phương xen vào hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh)?
GĐXH - Trong tập 26 phim "Gió ngang khoảng trời xanh", nhân vật mới xuất hiện xen vào hôn nhân của Mỹ Anh và Đăng.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 26 phim "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng (Doãn Quốc Đam) đi công tác, tình cờ quen một cô gái (Lan Phương) là dân bản địa tại vùng biển này. Giữa khung cảnh lãng mạn, cô gái mời Đăng nhiều món hải sản tại quán nhà bác mình: "Coi như bữa ăn dành cho hai người bạn mới làm quen với nhau". Trong đó, cô giới thiệu món hàu nướng mỡ hành đạt 3 sao Michelin, không thể không thử.
Dù ánh mắt không rời khỏi con hàu nướng nhưng Đăng vẫn cố gắng từ chối vì bị cấm ăn, chỉ được ăn đồ hấp, luộc. Cô gái đoán ngay ra người cấm Đăng ăn đồ có dầu mỡ là vợ anh nên cô hứa sẽ không tiết lộ chuyện này.
Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi đi công tác về, Trường đã mặc áo đôi cùng Kim Ngân để đi chơi, nhưng cô nàng không muốn đi ô tô mà đòi đi xe máy. 10 năm rồi, Trường không đi xe máy, tỏ ra khiên cưỡng nhưng anh vẫn không đồng ý để Kim Ngân đèo.
Trong khi đó, anh Dũng "con bác Bơ" lại xuất hiện trở lại trong tập 26 nhưng không phải liên quan đến Kim Ngân, mà là một người quản lý quán trà và là trà nhân nổi tiếng trong giới trà đạo. Hội phu nhân lần đầu đưa Mỹ Anh tới đây thưởng thức trà do Dũng pha.
Mỹ Anh tỏ ra thân thiết với hội chị em "phú bà", mọi người nói chuyện vui vẻ, không còn khoảng cách như hồi đầu ra mắt.
Tập 26 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 7/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắnXem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không ngần ngại khẳng định sẽ "khắt khe" với những thí sinh chọn ca khúc do anh sáng tác để biểu diễn tại "Tỏa sáng ước mơ".
Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn ngườiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 11 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ là các chiến sĩ nhập vai bước vào thử thách cam go khi nhận nhiệm vụ giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người xuyên quốc gia.
Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soátXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 25 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trường dọn đến nhà Kim Ngân ở và bất ngờ khi bị người yêu muốn "đánh dấu chủ quyền" bằng việc mua áo đôi.
Quốc Thiên gây xúc động với ca khúc thể hiện tình yêu Tổ quốc trong phim 'Tử chiến trên không'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Với giọng ca đẹp, giàu kỹ thuật và cảm xúc, Quốc Thiên thể hiện ca khúc "Hy vọng" trong phim "Tử chiến trên không" đã khiến khán giả vô cùng xúc động.
Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa đã giành chiến thắng trong thử thách chụp hình bìa và chính thức góp mặt trong đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2025.
Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 1 "Tân binh toàn năng", đội hình Tân binh đã có màn ra mắt ấn tượng nhưng vẫn để thua nhóm nhạc thần tượng 8TURN đến từ Hàn Quốc.
Anh Thơ, Lê Anh Dũng góp giọng trong album 'Tình đất phù sa' của Ngọc Lê NinhXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Cùng với Anh Thơ và Lê Anh Dũng, album “Tình đất phù sa” của nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh còn có nhiều giọng ca quen thuộc với người yêu nhạc như NSƯT Bùi Thu Huyền, Hồ Quang 8…
Cái chết bí ẩn dưới sông của Hùng khiến Phó chủ tịch xã Xuân bất anXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 39 "Có anh, nơi ấy bình yên", cái chết bí ẩn của chủ thầu xây dựng Hùng khiến Xuân lo lắng, Thiếu tá Huy nhận ra nhiều dấu hiệu bất thường trong vụ án.
Cuốn 'sử ký' quý hiếm của làng Sơn Bằng - 'Báu vật' cho muôn đời sauXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Một làng quê từng khiến cõi mạng xôn xao: chỉ hơn 1.000 nóc nhà mà có tới 63 tiến sĩ và hàng trăm người thành đạt. Cũng chính nơi ấy, người dân đã đồng lòng viết nên một cuốn "sử ký" – như một báu vật tinh thần để gìn giữ trầm tích văn hóa, gửi trao cho muôn đời sau.
Chàng trai 19 tuổi quê Phú Thọ 'chào sân' Vbiz bằng MV 'Yêu Tổ quốc - yêu đồng bào'Xem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Lưu Quốc Vượng - ca sĩ trẻ quê Phú Thọ vừa ra mắt khán giả MV "Yêu Tổ quốc – yêu đồng bà" đầy hào khí đất nước, trong những giai điệu âm nhạc trẻ trung và lời ca mang đầy tình yêu, niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắnXem - nghe - đọc
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không ngần ngại khẳng định sẽ "khắt khe" với những thí sinh chọn ca khúc do anh sáng tác để biểu diễn tại "Tỏa sáng ước mơ".