Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Tiểu tam' Lan Phương xen vào hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh)?

Thứ ba, 09:46 07/10/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 26 phim "Gió ngang khoảng trời xanh", nhân vật mới xuất hiện xen vào hôn nhân của Mỹ Anh và Đăng.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 26 phim "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng (Doãn Quốc Đam) đi công tác, tình cờ quen một cô gái (Lan Phương) là dân bản địa tại vùng biển này. Giữa khung cảnh lãng mạn, cô gái mời Đăng nhiều món hải sản tại quán nhà bác mình: "Coi như bữa ăn dành cho hai người bạn mới làm quen với nhau". Trong đó, cô giới thiệu món hàu nướng mỡ hành đạt 3 sao Michelin, không thể không thử.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 26: Xuất hiện 'tiểu tam' xen vào hôn nhân Mỹ Anh - Đăng?- Ảnh 1.

Cô gái mới quen nhiệt tình mời Đăng ăn những món ngon. Ảnh VTV

Dù ánh mắt không rời khỏi con hàu nướng nhưng Đăng vẫn cố gắng từ chối vì bị cấm ăn, chỉ được ăn đồ hấp, luộc. Cô gái đoán ngay ra người cấm Đăng ăn đồ có dầu mỡ là vợ anh nên cô hứa sẽ không tiết lộ chuyện này.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 26: Xuất hiện 'tiểu tam' xen vào hôn nhân Mỹ Anh - Đăng?- Ảnh 2.

Đăng tỏ ra không muốn ăn vì nghĩ đến chuyện đang bị vợ hạn chế ăn uống. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi đi công tác về, Trường đã mặc áo đôi cùng Kim Ngân để đi chơi, nhưng cô nàng không muốn đi ô tô mà đòi đi xe máy. 10 năm rồi, Trường không đi xe máy, tỏ ra khiên cưỡng nhưng anh vẫn không đồng ý để Kim Ngân đèo.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 26: Xuất hiện 'tiểu tam' xen vào hôn nhân Mỹ Anh - Đăng?- Ảnh 3.

Kim Ngân và Trường diện áo đôi để đi chơi. Ảnh VTV

Trong khi đó, anh Dũng "con bác Bơ" lại xuất hiện trở lại trong tập 26 nhưng không phải liên quan đến Kim Ngân, mà là một người quản lý quán trà và là trà nhân nổi tiếng trong giới trà đạo. Hội phu nhân lần đầu đưa Mỹ Anh tới đây thưởng thức trà do Dũng pha. 

Mỹ Anh tỏ ra thân thiết với hội chị em "phú bà", mọi người nói chuyện vui vẻ, không còn khoảng cách như hồi đầu ra mắt.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 26: Xuất hiện 'tiểu tam' xen vào hôn nhân Mỹ Anh - Đăng?- Ảnh 6.

Mỹ Anh và hội chị em "phú bà" tới quán thưởng thức trà. Ảnh VTV

Tập 26 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 7/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn ngườiSong Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người

GĐXH - Trong tập 11 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ là các chiến sĩ nhập vai bước vào thử thách cam go khi nhận nhiệm vụ giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người xuyên quốc gia.

Điều không thể ngờ về diễn viên "nam thần" đang gây tranh cãi trong "Gió ngang khoảng trời xanh"Điều không thể ngờ về diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Diễn viên Hà Thành đảm nhận vai Lâm - chàng "phi công trẻ" đang rung rinh trước Trúc Lam (Quỳnh Kool) trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh".


T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người

Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người

Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'

Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'

Điều không thể ngờ về diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Điều không thể ngờ về diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Sau phát ngôn 'dậy sóng', Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi

Sau phát ngôn 'dậy sóng', Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi

Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'

Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'

Cùng chuyên mục

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắn

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không ngần ngại khẳng định sẽ "khắt khe" với những thí sinh chọn ca khúc do anh sáng tác để biểu diễn tại "Tỏa sáng ước mơ".

Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người

Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 11 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ là các chiến sĩ nhập vai bước vào thử thách cam go khi nhận nhiệm vụ giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người xuyên quốc gia.

Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soát

Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soát

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 25 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trường dọn đến nhà Kim Ngân ở và bất ngờ khi bị người yêu muốn "đánh dấu chủ quyền" bằng việc mua áo đôi.

Quốc Thiên gây xúc động với ca khúc thể hiện tình yêu Tổ quốc trong phim 'Tử chiến trên không'

Quốc Thiên gây xúc động với ca khúc thể hiện tình yêu Tổ quốc trong phim 'Tử chiến trên không'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Với giọng ca đẹp, giàu kỹ thuật và cảm xúc, Quốc Thiên thể hiện ca khúc "Hy vọng" trong phim "Tử chiến trên không" đã khiến khán giả vô cùng xúc động.

Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'

Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa đã giành chiến thắng trong thử thách chụp hình bìa và chính thức góp mặt trong đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2025.

Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'

Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 1 "Tân binh toàn năng", đội hình Tân binh đã có màn ra mắt ấn tượng nhưng vẫn để thua nhóm nhạc thần tượng 8TURN đến từ Hàn Quốc.

Anh Thơ, Lê Anh Dũng góp giọng trong album 'Tình đất phù sa' của Ngọc Lê Ninh

Anh Thơ, Lê Anh Dũng góp giọng trong album 'Tình đất phù sa' của Ngọc Lê Ninh

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Cùng với Anh Thơ và Lê Anh Dũng, album “Tình đất phù sa” của nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh còn có nhiều giọng ca quen thuộc với người yêu nhạc như NSƯT Bùi Thu Huyền, Hồ Quang 8…

Cái chết bí ẩn dưới sông của Hùng khiến Phó chủ tịch xã Xuân bất an

Cái chết bí ẩn dưới sông của Hùng khiến Phó chủ tịch xã Xuân bất an

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 39 "Có anh, nơi ấy bình yên", cái chết bí ẩn của chủ thầu xây dựng Hùng khiến Xuân lo lắng, Thiếu tá Huy nhận ra nhiều dấu hiệu bất thường trong vụ án.

Cuốn 'sử ký' quý hiếm của làng Sơn Bằng - 'Báu vật' cho muôn đời sau

Cuốn 'sử ký' quý hiếm của làng Sơn Bằng - 'Báu vật' cho muôn đời sau

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Một làng quê từng khiến cõi mạng xôn xao: chỉ hơn 1.000 nóc nhà mà có tới 63 tiến sĩ và hàng trăm người thành đạt. Cũng chính nơi ấy, người dân đã đồng lòng viết nên một cuốn "sử ký" – như một báu vật tinh thần để gìn giữ trầm tích văn hóa, gửi trao cho muôn đời sau.

Chàng trai 19 tuổi quê Phú Thọ 'chào sân' Vbiz bằng MV 'Yêu Tổ quốc - yêu đồng bào'

Chàng trai 19 tuổi quê Phú Thọ 'chào sân' Vbiz bằng MV 'Yêu Tổ quốc - yêu đồng bào'

Xem - nghe - đọc - 5 ngày trước

GĐXH - Lưu Quốc Vượng - ca sĩ trẻ quê Phú Thọ vừa ra mắt khán giả MV "Yêu Tổ quốc – yêu đồng bà" đầy hào khí đất nước, trong những giai điệu âm nhạc trẻ trung và lời ca mang đầy tình yêu, niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam.

Xem nhiều

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắn

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không ngần ngại khẳng định sẽ "khắt khe" với những thí sinh chọn ca khúc do anh sáng tác để biểu diễn tại "Tỏa sáng ước mơ".

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Xem - nghe - đọc
Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soát

Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soát

Xem - nghe - đọc
Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéo

Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéo

Xem - nghe - đọc
Cận cảnh trường quay trong phim kinh dị ở Ninh Bình

Cận cảnh trường quay trong phim kinh dị ở Ninh Bình

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top