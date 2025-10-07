'Tiểu tam' Lan Phương xen vào hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh)?

Trong trích đoạn giới thiệu tập 26 phim "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng (Doãn Quốc Đam) đi công tác, tình cờ quen một cô gái (Lan Phương) là dân bản địa tại vùng biển này. Giữa khung cảnh lãng mạn, cô gái mời Đăng nhiều món hải sản tại quán nhà bác mình: "Coi như bữa ăn dành cho hai người bạn mới làm quen với nhau". Trong đó, cô giới thiệu món hàu nướng mỡ hành đạt 3 sao Michelin, không thể không thử.

Cô gái mới quen nhiệt tình mời Đăng ăn những món ngon. Ảnh VTV

Dù ánh mắt không rời khỏi con hàu nướng nhưng Đăng vẫn cố gắng từ chối vì bị cấm ăn, chỉ được ăn đồ hấp, luộc. Cô gái đoán ngay ra người cấm Đăng ăn đồ có dầu mỡ là vợ anh nên cô hứa sẽ không tiết lộ chuyện này.

Đăng tỏ ra không muốn ăn vì nghĩ đến chuyện đang bị vợ hạn chế ăn uống. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi đi công tác về, Trường đã mặc áo đôi cùng Kim Ngân để đi chơi, nhưng cô nàng không muốn đi ô tô mà đòi đi xe máy. 10 năm rồi, Trường không đi xe máy, tỏ ra khiên cưỡng nhưng anh vẫn không đồng ý để Kim Ngân đèo.

Kim Ngân và Trường diện áo đôi để đi chơi. Ảnh VTV

Trong khi đó, anh Dũng "con bác Bơ" lại xuất hiện trở lại trong tập 26 nhưng không phải liên quan đến Kim Ngân, mà là một người quản lý quán trà và là trà nhân nổi tiếng trong giới trà đạo. Hội phu nhân lần đầu đưa Mỹ Anh tới đây thưởng thức trà do Dũng pha.

Mỹ Anh tỏ ra thân thiết với hội chị em "phú bà", mọi người nói chuyện vui vẻ, không còn khoảng cách như hồi đầu ra mắt.

Mỹ Anh và hội chị em "phú bà" tới quán thưởng thức trà. Ảnh VTV

Tập 26 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 7/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người GĐXH - Trong tập 11 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ là các chiến sĩ nhập vai bước vào thử thách cam go khi nhận nhiệm vụ giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người xuyên quốc gia.



