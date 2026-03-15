Bất ngờ với số tiền nhận lại khi cụ ông mang 1,4 tỷ đồng bị cháy nghiêm trọng tới đổi tại ngân hàng
GĐXH - Cụ ông đã bị cháy gần hết toàn bộ số tiền tiết kiệm trị giá tới 1,4 tỷ đồng vì thói quen giữ tiền tại nhà.
Cụ ông mang 1,4 tỷ đồng tiền mặt bị cháy nghiêm trọng tới đổi tại ngân hàng
Vì không tin tưởng việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng, ông nội của cô Zhao, hiện sinh sống ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), có thói quen giữ toàn bộ tiền lương tại nhà sau mỗi lần lĩnh tiền. Suốt nhiều năm, số tiền tích góp của ông ngày một nhiều, được cất kỹ trong nhà như một “kho dự trữ” riêng.
Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ đã khiến toàn bộ tài sản của ông đứng trước nguy cơ mất trắng. Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà của gia đình, thiêu rụi nhiều đồ đạc và khiến số tiền mặt trị giá khoảng 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng) bị cháy nghiêm trọng. Nhiều tờ tiền bị ám khói, cháy đen và dính chặt vào nhau dưới tác động của nhiệt độ cao.
Xót xa trước công sức tích cóp cả đời của ông, cô Zhao đã mang toàn bộ số tiền hư hỏng tới ngân hàng với hy vọng mong manh có thể được hỗ trợ. Một nhân viên ngân hàng chia sẻ rằng trong suốt 16 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên họ tiếp nhận một lượng tiền mặt bị hủy hoại nặng nề đến như vậy.
Do các tờ tiền bị cháy và dính vào nhau, ngân hàng đã huy động 5 nhân viên trực tiếp tham gia xử lý. Họ phải dùng tay tách từng tờ, phân loại mức độ hư hỏng, sau đó tiến hành kiểm đếm một cách hết sức cẩn trọng. Toàn bộ quá trình diễn ra liên tục trong vòng 15 ngày, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ cao độ.
Số tiền ngân hàng đổi cho cụ ông bao nhiêu?
Kết quả cuối cùng, ngân hàng xác nhận có thể đổi lại hơn 273.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 1 tỷ đồng, cho gia đình. Cô Zhao bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới các nhân viên ngân hàng vì đã làm việc tận tâm, đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu, giúp gia đình giảm bớt phần nào thiệt hại sau hỏa hoạn.
Sau sự cố, ông nội của cô Zhao đã thay đổi quan điểm. Ông quyết định gửi toàn bộ số tiền còn lại vào ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn, tránh lặp lại rủi ro tương tự trong tương lai.
Thực tế, đây không phải là trường hợp hiếm gặp tại Trung Quốc. Trước đó, vào tháng 2/2025, một vụ cháy xảy ra tại một khu chung cư ở tỉnh Quảng Đông. Sau khi đám cháy được khống chế, chủ căn hộ, một người đàn ông 60 tuổi, cho biết ông để hơn 300.000 nhân dân tệ tiền mặt trong phòng ngủ, là khoản tiết kiệm chung của hai vợ chồng.
Lực lượng cứu hỏa đã tìm kiếm trong đống đổ nát và may mắn phát hiện số tiền này. Do mức độ cháy không quá nghiêm trọng, các tờ tiền chỉ bị hư hại nhẹ và được trao trả lại cho gia chủ ngay tại hiện trường.
