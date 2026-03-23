Giây phút 7 chú chó bị trộm vượt 17km tìm đường về nhà mừng rỡ gặp lại chủ nhân khiến triệu người rơi nước mắt
GĐXH - 7 chú chó này vốn là "hàng xóm" của nhau, sau khi bị trộm mất đã cùng nhau trốn thoát giữa đường và đi quãng đường khoảng 17 km để trở về nhà an toàn.
Hành trình đào thoát kịch tính và tinh thần đoàn kết của 7 chú chó bị trộm
Mới đây, đoạn video ghi cảnh 7 chú chó bị kẻ gian lấy trộm nhưng may mắn trốn thoát thành công và cùng nhau tìm đường về nhà ở Trung Quốc hiện thu hút sự quan tâm của dư luận nước này.
Theo báo Đại Hà, nhóm 7 chú chó này bao gồm nhiều giống khác nhau như Becgie Đức, Golden Retriever, Corgi... Chúng cùng sống trong một ngôi làng và thường xuyên chơi đùa với nhau. Vào tối ngày 16 tháng 3, cư dân mạng đã phát hiện nhóm chó này xuất hiện gần đường cao tốc Trường Song ở Trường Xuân, Cát Lâm. Đoạn video cho thấy 7 chú chó đi dọc theo con đường với vẻ mặt khá hoảng sợ.
Đáng chú ý, chú chó Becgie Đức trong nhóm có dấu hiệu bị thương ở chân nên di chuyển rất chậm chạp. Thấy vậy, những chú chó còn lại đã tự giác vây quanh, đưa bạn mình vào vị trí trung tâm của đội hình để bảo vệ và hộ tống cùng tiến về phía trước. Một số người dân khác cũng bắt gặp nhóm bạn bốn chân này đang băng qua những cánh đồng cách khu vực Song Dương khoảng 17,8 km.
Qua xác minh, 7 chú chó này trước đó đã bị những kẻ trộm chó bắt đi để đưa đến các tiệm thịt chó. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, chúng đã cùng nhau cắn rách lồng sắt để thoát thân. Một nhân viên tại trạm cứu hộ chó lang thang ở Cát Lâm cho biết, thông qua việc tìm kiếm của các tình nguyện viên, sử dụng flycam trinh sát và hỏi thăm người dân địa phương, cuối cùng họ đã tìm thấy toàn bộ 7 chú chó và đưa chúng về nhà an toàn.
Giây phút gặp lại chủ nhân của 7 chú chó khiến nhiều người xúc động
7 chú chó bị bắt trộm cùng cắn lồng đào tẩu, vượt gần 18km về nhà (Nguồn video- Douyin).
Ngày 19/3, một tình nguyện viên tên Trần là người tham gia trong đoàn tìm kiếm cho biết, đàn chó đã trở về làng trước sự ngỡ ngàng của chủ nhân. Chúng đều là chó được nuôi, thuộc về 3 hộ gia đình khác nhau. Địa chỉ của ngôi làng không được tiết lộ để bảo vệ danh tính.
Một chủ nuôi cho biết, gia đình ông bị mất một con chó thuộc giống Becgie Đức và một con Golden Retriever. Ông cho biết, thường ngày đàn chó này vẫn chơi đùa với nhau. Thời điểm bị trộm, gia đình bàng hoàng không biết phải tìm kiếm ở đâu.
"May mắn chúng đều trở về an toàn. Từ nay, chúng tôi sẽ chăm sóc và để ý kỹ hơn", người chủ chó nói.
Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ xúc động trước tinh thần đoàn kết của đàn chó.
Sự việc đã gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Nhiều người bình luận rằng câu chuyện này thực sự chấn động và hoàn toàn có thể dựng thành phim. Hình ảnh những con vật nhỏ bé thể hiện tình cảm phong phú, sự thân thiện và tinh thần đoàn kết bảo vệ lẫn nhau khi gặp hoạn nạn đã chạm đến trái tim của rất nhiều người.
