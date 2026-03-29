Quyết định bất ngờ của nam sinh viên nghèo bỗng dưng trúng độc đắc 500 tỷ đồng khiến cuộc đời thay đổi sau 27 năm

Nam sinh viên nghèo bỗng dưng trúng độc đắc 500 tỷ đồng

Từ nam sinh nghèo, Timothy Schultz bỗng dưng sở hữu số tiền khổng lồ nhờ trúng số.

Năm 1999, Timothy Schultz, sống tại Iowa, là một sinh viên nghèo, phải làm thêm tại trạm xăng để trang trải học phí. Cuộc đời anh thay đổi chỉ sau một đêm khi tấm vé Powerball mua tại nơi làm việc trúng giải độc đắc 28 triệu USD (tương đương 500 tỷ đồng thời điểm đó).

Tuy nhiên, giải độc đắc của Schultz suýt đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ khi đồng nghiệp Sarah Elder, 20 tuổi, tuyên bố cô đã góp 50 xu vào tấm vé và có quyền hưởng một phần tiền thưởng. Yêu cầu của Elder khiến tính hợp lệ của toàn bộ giải thưởng bị đặt dấu hỏi, bởi cô chưa đủ tuổi hợp pháp để mua vé xổ số, theo quy định tại địa phương này.

“Nếu một phần giao dịch liên quan đến người chưa đủ tuổi, một phần hoặc thậm chí toàn bộ tiền thưởng có thể sẽ bị tịch thu”, Ed Stanek, Ủy viên Xổ số bang, phát biểu vào thời điểm đó.

May mắn cho Schultz, Elder đã rút lại yêu cầu chỉ một ngày trước khi phiên tòa dự kiến diễn ra. Nội dung thỏa thuận giữa hai đồng nghiệp không được công bố công khai.

Chính điều này khiến Timothy Schultz nhận ra, anh cần sự hỗ trợ của các chuyên gia tài chính am hiểu pháp lý. "Phần lớn những người bất ngờ sở hữu hàng triệu USD đều không biết phải làm gì với số tiền đó, trừ khi họ có kiến thức, nền tảng hoặc kinh nghiệm về quản lý tài sản lớn", Schultz chia sẻ với CNN vào năm ngoái khi nhớ lại.

Quyết định bất ngờ của nam sinh viên khi bỗng dưng sở hữu 500 tỷ đồng trúng số

Hiện nay, Timothy Schultz đang dẫn một podcast và điều hành kênh YouTube cá nhân, nơi anh chia sẻ những kinh nghiệm và lời khuyên xoay quanh việc trúng xổ số và quản lý tài chính sau khi đổi đời.





Ở tuổi 21, Schultz khi đó cho biết anh hoàn toàn không biết phải làm gì với một khoản tiền khổng lồ như vậy và đã tìm đến sự tư vấn của các chuyên gia.

Theo National Endowment for Financial Education (tổ chức giáo dục tài chính tại Mỹ) khoảng 70% người trúng xổ số tại Mỹ trắng tay sau vài năm do thiếu kế hoạch quản lý.

Vì thế, ngay sau đó, thay vì mua sắm nhà cửa hay xe cộ, Schultz thành lập một đội ngũ quản lý tài chính gồm 3 người quan trọng nhất: luật sư, cố vấn thuế và chuyên gia đầu tư.

Trước khi nộp vé nhận thưởng, Schultz cho biết anh đã tham vấn các chuyên gia quản lý tài sản để hiểu rõ mình có thể chi tiêu bao nhiêu và nên hỗ trợ người khác ở mức nào. "Tôi đã giúp đỡ rất nhiều người, nhưng đồng thời cũng muốn sống trong giới hạn khả năng của mình", anh chia sẻ.

"Đột nhiên, tôi từ một nhân viên trạm xăng trở thành triệu phú khi mới ở tuổi 21", Timothy Schultz chia sẻ với Business Insider trong một cuộc phỏng vấn sau nhiều năm. "Tôi có cảm giác như đang cầm trong tay một cây đũa phép. Mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng đồng thời tôi cũng muốn hành xử có trách nhiệm về mặt tài chính".

27 năm sau, quyết định sáng suốt của Timothy Schult phát huy tác dụng. Ở tuổi trung niên, Timothy Schultz vẫn sống sung túc nhờ lợi nhuận đầu tư. Không phải làm việc để kiếm sống, anh dành thời gian làm báo, sản xuất podcast và phát triển kênh YouTube chuyên phỏng vấn những người trúng số khác.