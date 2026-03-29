Quyết định bất ngờ của nam sinh viên nghèo bỗng dưng trúng độc đắc 500 tỷ đồng khiến cuộc đời thay đổi sau 27 năm
GĐXH - Thay vì tiêu xài hoang phí số tiền bỗng dưng có được, nam sinh viên đã có 1 quyết định khiến nhiều người bất ngờ ở tuổi 21.
Năm 1999, Timothy Schultz, sống tại Iowa, là một sinh viên nghèo, phải làm thêm tại trạm xăng để trang trải học phí. Cuộc đời anh thay đổi chỉ sau một đêm khi tấm vé Powerball mua tại nơi làm việc trúng giải độc đắc 28 triệu USD (tương đương 500 tỷ đồng thời điểm đó).
Tuy nhiên, giải độc đắc của Schultz suýt đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ khi đồng nghiệp Sarah Elder, 20 tuổi, tuyên bố cô đã góp 50 xu vào tấm vé và có quyền hưởng một phần tiền thưởng. Yêu cầu của Elder khiến tính hợp lệ của toàn bộ giải thưởng bị đặt dấu hỏi, bởi cô chưa đủ tuổi hợp pháp để mua vé xổ số, theo quy định tại địa phương này.
“Nếu một phần giao dịch liên quan đến người chưa đủ tuổi, một phần hoặc thậm chí toàn bộ tiền thưởng có thể sẽ bị tịch thu”, Ed Stanek, Ủy viên Xổ số bang, phát biểu vào thời điểm đó.
May mắn cho Schultz, Elder đã rút lại yêu cầu chỉ một ngày trước khi phiên tòa dự kiến diễn ra. Nội dung thỏa thuận giữa hai đồng nghiệp không được công bố công khai.
Chính điều này khiến Timothy Schultz nhận ra, anh cần sự hỗ trợ của các chuyên gia tài chính am hiểu pháp lý. "Phần lớn những người bất ngờ sở hữu hàng triệu USD đều không biết phải làm gì với số tiền đó, trừ khi họ có kiến thức, nền tảng hoặc kinh nghiệm về quản lý tài sản lớn", Schultz chia sẻ với CNN vào năm ngoái khi nhớ lại.
Quyết định bất ngờ của nam sinh viên khi bỗng dưng sở hữu 500 tỷ đồng trúng số
Ở tuổi 21, Schultz khi đó cho biết anh hoàn toàn không biết phải làm gì với một khoản tiền khổng lồ như vậy và đã tìm đến sự tư vấn của các chuyên gia.
Theo National Endowment for Financial Education (tổ chức giáo dục tài chính tại Mỹ) khoảng 70% người trúng xổ số tại Mỹ trắng tay sau vài năm do thiếu kế hoạch quản lý.
Vì thế, ngay sau đó, thay vì mua sắm nhà cửa hay xe cộ, Schultz thành lập một đội ngũ quản lý tài chính gồm 3 người quan trọng nhất: luật sư, cố vấn thuế và chuyên gia đầu tư.
Trước khi nộp vé nhận thưởng, Schultz cho biết anh đã tham vấn các chuyên gia quản lý tài sản để hiểu rõ mình có thể chi tiêu bao nhiêu và nên hỗ trợ người khác ở mức nào. "Tôi đã giúp đỡ rất nhiều người, nhưng đồng thời cũng muốn sống trong giới hạn khả năng của mình", anh chia sẻ.
"Đột nhiên, tôi từ một nhân viên trạm xăng trở thành triệu phú khi mới ở tuổi 21", Timothy Schultz chia sẻ với Business Insider trong một cuộc phỏng vấn sau nhiều năm. "Tôi có cảm giác như đang cầm trong tay một cây đũa phép. Mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng đồng thời tôi cũng muốn hành xử có trách nhiệm về mặt tài chính".
27 năm sau, quyết định sáng suốt của Timothy Schult phát huy tác dụng. Ở tuổi trung niên, Timothy Schultz vẫn sống sung túc nhờ lợi nhuận đầu tư. Không phải làm việc để kiếm sống, anh dành thời gian làm báo, sản xuất podcast và phát triển kênh YouTube chuyên phỏng vấn những người trúng số khác.
Đến năm 2050, một nửa dân số thế giới sẽ bị cận thị!Tiêu điểm - 14 giờ trước
Một đại dịch thầm lặng đang quét qua mọi ngóc ngách của thế giới hiện đại: đại dịch cận thị. Các con số thống kê mới nhất đang vẽ nên một viễn cảnh đáng báo động khi đến năm 2050, cứ hai người trên Trái Đất thì sẽ có một người phải đeo kính.
Quyết định rơi nước mắt của cậu bé 14 tuổi bị mẹ bỏ rơi nhưng tiêu hết 5,72 tỷ đồng ủng hộ chỉ trong nửa ngàyTiêu điểm - 17 giờ trước
GĐXH - Cậu bé bị bỏ rơi từ năm 7 tuổi, không cha không mẹ, sống nương tựa vào ông bà già yếu nhưng đã có quyết định khiến nhiều người cảm động.
Tại sao nhiều người thông minh vẫn không phân biệt được trái phải?Tiêu điểm - 1 ngày trước
Bạn có nằm trong 15% dân số đặc biệt này không?
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tưởng tuyệt chủng 100 năm bất ngờ "tái xuất" qua một quả trứng nhỏTiêu điểm - 2 ngày trước
Phát hiện hiếm hoi về loài vật từng bị coi là tuyệt chủng 100 năm từng thu hút sự chú ý của giới bảo tồn quốc tế. Được biết, quả trứng có chiều dài khoảng 3 cm, với các đốm hồng nhỏ trên vỏ.
"Bộ não của vũ trụ" lộ diệnTiêu điểm - 3 ngày trước
Độ nhạy vượt trội của Kính viễn vọng không gian James Webb đã hé lộ những điều chưa từng biết về "bộ não của vũ trụ" PMR 1.
Vượt NASA, người Đức tạo kỳ tích "303 giây" phá vỡ giới hạn kỹ thuật toàn cầuTiêu điểm - 3 ngày trước
Kỳ tích này có ý nghĩa to lớn gì?
Giây phút 7 chú chó bị trộm vượt 17km tìm đường về nhà mừng rỡ gặp lại chủ nhân khiến triệu người rơi nước mắtTiêu điểm - 5 ngày trước
GĐXH - 7 chú chó này vốn là "hàng xóm" của nhau, sau khi bị trộm mất đã cùng nhau trốn thoát giữa đường và đi quãng đường khoảng 17 km để trở về nhà an toàn.
Những "cột trụ" dựng lên các siêu sân bay châu ÁTiêu điểm - 6 ngày trước
(NLĐO) - Để trở thành cỗ máy in tiền khổng lồ, các siêu sân bay châu Á ứng dụng công nghệ thông minh, tối đa hóa bán lẻ và kích thích kinh tế.
Phân biệt khuôn mặt thật và khuôn mặt do AI tạo ra khó đến mức nào?Tiêu điểm - 6 ngày trước
Công nghệ AI đang tạo ra những khuôn mặt hoàn hảo đến mức khó nhận ra thật – giả; khả năng chúng ta phân biệt được chúng cao đến đâu?
Lời bào chữa của thần đồng Toán học 11 tuổi giành giải Nhất 40 cuộc thi, 2 lần vô địch thế giới nhưng không thể tốt nghiệp đại họcTiêu điểm - 6 ngày trước
GĐXH - Là một trong những thần đồng Toán học hiếm hoi của Trung Quốc từng 2 lần đạt điểm tuyệt đối Olympic Toán học quốc tế (IMO), song Phó Vân Hạo lại bị gắn mác thiên tài sa ngã vì suýt không thể tốt nghiệp.
